ETV Bharat / state

मां दुर्गा के 9 रूपों में सजी बुजुर्ग महिलाएं, गेटअप देख खुशी से खिल उठे चेहरे

विदिशा के वृद्धा आश्रम में रहने वाली महिलाओं का चेहरे पर मेकअप होने के बाद खुशी का ठिकाना नहीं रहा. ये सभी माताएं अपने घरों को छोड़ या कहे घरों से निकाले जाने के बाद विदिशा के श्री हरि वृद्धा आश्रम में रहती हैं. उनका जीवन कई तरह की कठिनाइयों से गुजर रहा है, लेकिन वृद्धा आश्रम के संचालक उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं. संचालक इंदिरा शर्मा और वेद प्रकाश की पहल पर उन्हें मां दुर्गा के 9 रूपों में तैयार किया गया और चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश की गई.

विदिशा: शारदीय नवरात्रि पर वृद्ध महिलाओं को माता दुर्गा के 9 रूपों में सजाया गया. यह एक अनूठा और भावपूर्ण आयोजन विदिशा में देखने को मिला. जहां वृद्धाश्रम में रहने वाली माताओं के चेहरे पर मेकअप लगाया गया. जिससे सभी वृद्ध महिलाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे. इसके साथ ही सभी ने दुर्गा मां के जीवंत स्वरूप में अपने आस्था और श्रद्धा का अद्भुत प्रदर्शन भी किया.

वृद्धाश्रम की महिलाओं ने धारण किया मां दुर्गा के 9 स्वरूप (ETV Bharat)

वृद्ध माताओं ने बढ़ाई कार्यक्रम की शोभा

भोपाल, विदिशा और बासौदा के प्रसिद्ध मेकअप कलाकारों ने वृद्ध माताओं को दुर्गा मां के 9 स्वरूपों में रूपांतरित किया. शारदीय नवरात्रि के अवसर पर वृद्धा आश्रम के सभी माताओं ने अपने घरों से दूर दुर्गा मां के 9 स्वरूपों में सजकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई. लोगों ने सभी माताओं की पूजा-अर्चना कर आरती उतारी. यह शायद पहली बार था, जब दुर्गा मां के आगमन पर जीवंत माताओं को उनके स्वरूप में सजाकर आरती उतारी गई.

माताओं ने विभिन्न स्वरूप धारण किया

इस अवसर पर माताओं ने विभिन्न स्वरूप धारण किए. जिसमें सुमित्रा देवी ने अर्धनारीश्वर, राम प्यारी दांगी ने कोल्हापुरी माता, केसर बाई ने मां काली, बाती बाई अहिरवार ने मां कात्यायनी, कृष्णा बाई ने मां शीतला, लक्ष्मी बाई ने मां चंद्रघंटा, लक्ष्मी शर्मा ने शैलपुत्री और श्रेय शर्मा ने दुर्गा मां के कन्या स्वरूप धारण किया.

चेहरे पर मेकअप लगा खुशी से खिल उठी माताएं (ETV Bharat)

वृद्धा आश्रम की अध्यक्ष इंदिरा शर्मा ने कहा कि "देश में मां दुर्गा पूजा की धूम है, लेकिन कई माताएं वृद्धावस्था में आश्रमों में रहने को मजबूर हैं. हमारा उद्देश्य केवल मूर्ति पूजा नहीं बल्कि घर की माता को दुर्गा के स्वरूप में सम्मान देकर मातृशक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है."

'वृद्ध माता का सम्मान ही समाज की वास्तविक पूजा'

जिस मेकअप एकेडमी के कलाकारों ने वृद्ध महिलाओं को मां के 9 स्वरूप में सजाया उनके डायरेक्टर राजेश सोनी ने बताया कि "आश्रम को केवल आश्रम नहीं बल्कि मंदिर का रूप देना चाहिए. आश्रम में सुहाग की डालियां और चुनरी भेंट कर माताओं का सम्मान किया. इस आयोजन ने न केवल बुजुर्ग माताओं के चेहरे पर खुशी के फूल खिले बल्कि समाज में माता और वृद्धा सम्मान का संदेश भी दिया. इस विशेष दिन ने यह साबित कर दिया कि वृद्ध माता में शक्ति और आस्था का सम्मान ही समाज की वास्तविक पूजा है.