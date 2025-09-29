ETV Bharat / state

नवविवाहिता की मौत पर बवाल, हत्या या हादसा? पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

घरेलू विवाद से तंग आकर मायके में रह रही नवविवाहिता को लेने उसका पति पहुंचा. बाइक से लाते समय रास्ते में महिला की मौत.

नवविवाहिता की मौत पर बवाल, हत्या का आरोप (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 7:48 PM IST

विदिशा : विदिशा जिले के गंजबासौदा क्षेत्र में एक महिला की मौत को लेकर बवाल हो गया. मायके से ससुराल लौट रही गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है, वहीं पति का कहना है "बाइक से आते समय उसकी पत्नी हादसे का शिकार हुई है. हत्या जैसा आरोप बेबनियाद है."

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

मामले के अनुसार गंजबासौदा की रहने वाली पुष्पा राजपूत (उम्र 25 वर्ष) बीते 3 महीने से मायके में रह रही थी. मायके वालों का आरोप है "उसे सास द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता था." अष्टमी की पूजा के बहाने उसका पति उसे मायके लेने पहुंचा. पति पुष्पा को बाइक से ससुराल वापस ला रहा था. इसी दौरान मसीदपुर के पास अचानक वह सड़क पर गिर पड़ी और उसके सिर में गंभीर चोट आई. पहले उसे गंजबासोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में विदिशा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. इलाज के दौरान पुष्पा की मौत हो गई.

महिला के भाई ने लगाया पति पर हत्या का आरोप (ETV BHARAT)

महिला के मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप

सूचना पाते ही मायके पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे. उनका आरोप है "यह कोई हादसा नहीं बल्कि साजिशन हत्या है." उन्होंने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है. मृतका के भाई अजय राजपूत ने बताया "मेरी बहन को उसकी सास दहेज के लिए परेशान करती थी, इसलिए वह 3 महीने से मायके में रह रही थी. अष्टमी की पूजा के बहाने उसका पति लेने आया था. रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई. उसकी डेढ़ साल पहले शादी हुई थी."

महिला के पति ने हादसे में मौत बताई

वहीं, पुष्पा के पति भवानी राजपूत का कहना है "मैं पत्नी को बाइक से अपने घर ला रहा था, इसी बीच मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया और गाड़ी झटके लेने लगी. इसी दौरान मेरी पत्नी बाइक से गिर गई. मैंने तुरंत गंजबासौदा के अस्पताल पहुंचाया. वहां से विदिशा मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया गया, लेकिन मेरी पत्नी पुष्पा की जान नहीं बच सकी." पुलिस थाना गंजबासोदा के जांच अधिकारी रामगोपाल का कहना है "मामले की जांचकी जा रही है. हादसा है या हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर साफ होगी."

