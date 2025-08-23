ETV Bharat / state

विदिशा में सजा किताबों का महाकुंभ, नेत्रहीनों ने देखी बुक्स में छिपी दुनिया - VIDISHA NATIONAL BOOK FAIR

पुस्तकों के चाहने वालों के लिए सुनहरा अवसर, विदिशा में पहली बार लगा पुस्तक मेला, 23 अगस्त से बुक फेयर का हुआ आगाज.

VIDISHA NATIONAL BOOK FAIR
विदिशा में सजा किताबों का महाकुंभ (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 8:52 PM IST

विदिशा: मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर विदिशा में पहली बार पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है. यहां नेत्रहीन बच्चों के लिए खास तरह की पुस्तकों का स्टॉल लगाया गया है. उनके लिए यहां ब्रेल लिपि और ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं. नेत्रहीन पाठकों इस अनूठी पहल की पूरे शहर में चर्चा हो रही है. यह मेला में रवींद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक ऑडिटोरियम में 23 अगस्त से 29 अगस्त तक चलेगा.

पहली बार शहर में लगा पुस्तक मेला

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से सजे इस मेले में किताबों की महक, संस्कृति की झलक और ज्ञान का अपार भंडार एक साथ देखने को मिल रहा है. इसमें देश भर से कई बड़े प्रकाशन और लेखक सम्मिलित हो रहे हैं.

नेत्रहीनों ने देखी बुक्स में छिपी दुनिया (ETV Bharat)

हजारों किताबों के बीच ज्ञान का संसार

देशभर के करीब 44 प्रकाशन अपने-अपने स्टॉल्स के साथ विदिशा पहुंचे हैं. यहां साहित्य, इतिहास, विज्ञान, आध्यात्म, आत्मकथा और बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक कहानियों सहित हर विषय पर किताबें मौजूद हैं. पाठकों को यहां न सिर्फ पुस्तकों का निःशुल्क अवलोकन करने का अवसर मिल रहा है, बल्कि वे अपनी पसंद की किताबें खरीद भी सकते हैं.

Book Festival Vidisha
किताबों के चाहने वालों के लिए सुनहरा अवसर (ETV Bharat)

बच्चों के लिए विशेष गतिविधियां

हर दिन सुबह का समय बच्चों के नाम है. प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं. कहीं बच्चे रंगों से सपने बुन रहे हैं, तो कहीं अपनी कल्पनाओं को शब्दों में ढाल रहे हैं. इन गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों में साहित्य और कला के प्रति लगाव बढ़ाना है.

books Maha Kumbh Vidisha
ज्ञान का वार्षिक अनुष्ठान आयोजित (ETV Bharat)

शामें होंगी सांस्कृतिक संध्या के नाम

शहर की शामें अब खास हो गई हैं. प्रतिदिन शाम 5 से 8 बजे तक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है. मंच पर देशभक्ति गीतों की गूंज है, तो कहीं साहित्यिक परिचर्चा की गहराई. क्विज, वाद-विवाद और विदिशा की ऐतिहासिक धरोहर पर चर्चाएं मेले को और समृद्ध बना रही हैं.

प्रतियोगिताओं का रंगारंग

तारीखकार्यक्रम
23 अगस्तदेशभक्ति गीत प्रतियोगिता
24 अगस्तसाहित्य परिचर्चा, पुस्तक समीक्षा और विमोचन
25 अगस्तकक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों की क्विज
26 अगस्तलोक नृत्य प्रतियोगिता
27 अगस्तमहाविद्यालयीन छात्रों की वाद-विवाद प्रतियोगिता
28 अगस्तविदिशा के पुरातत्व और सांस्कृतिक महत्व पर परिचर्चा

प्रशासन और विद्वानों के विचार

कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने इस पुस्तक मेले को विदिशा के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि "छोटे शहरों में पुस्तक मेले कम ही होते हैं, लेकिन विदिशा को यह अवसर मिला है. उन्होंने इसे शिक्षा और साहित्य के प्रसार की दिशा में बड़ा कदम बताया. वहीं पुस्तक मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल माखनलाल विश्वविद्यालय के कुलपति विजय मनोहर तिवारी ने इसे "ज्ञान का वार्षिक अनुष्ठान" करार दिया. उन्होंने कहा कि "इतने बड़े प्रकाशकों का विदिशा में एक साथ आना गर्व की बात है. खासतौर पर नेत्रहीन बच्चों के लिए ब्रेल और ऑडियो पुस्तकों की उपलब्धता इस मेले को और विशेष बनाती है."

Vidisha national book fair
विदिशा में पहली बार लगा पुस्तक मेला (ETV Bharat)

विदिशा की पहचान बनेगा पुस्तक मेला

विदिशा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहरों के लिए जाना जाता है. अब इस मेला ने शहर को साहित्यिक पहचान भी दिला दी है. स्थानीय लेखकों को मंच मिला है. पाठकों को अपनी रुचि की किताबें. यह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि विदिशा में ज्ञान और संस्कृति का नया अध्याय है.

