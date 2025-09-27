ETV Bharat / state

मोहन यादव के विदिशा दौरे पर कांग्रेस का विरोध, पुलिस ने नेताओं को उनके घर से किया डिटेन

मोहन यादव का विरोध करने वाले नेताओं को पुलिस ने किया डिटेन ( ETV Bharat )

शनिवार को कोतवाली थाना परिसर में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुभाष बोहत, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियंका किरार, जिला कांग्रेस प्रवक्ता अरुण अवस्थी समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने नजरबंद कर रखा है. यह सभी कार्यकर्ता कुरवाई रवाना होने वाले थे लेकिन पुलिस ने पूर्व कार्रवाई करते हुए उन्हें थाने लाकर बैठा लिया.

विदिशा: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विदिशा के कुरवाई आगमन से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध तेज हो गया. कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वे मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराएंगे. इस ऐलान के बाद पुलिस पूरी तरह सतर्क रही और विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कई दिग्गज नेताओं को उनके घरों से उठाकर नजरबंद कर दिया.

कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने थाने में बैठाया (ETV Bharat)

आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध कर रहे थे नेता

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ काले झंडे दिखाने का फैसला भाजपा नेताओं की विवादित टिप्पणियों के विरोध में लिया गया था. कांग्रेस जिला महिला अध्यक्ष प्रियंका किरार ने कहा कि "हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाई-बहन के रिश्ते पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसी तरह कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे ने मंच से लाड़ली बहनों को लेकर विवादित बयान दिया था. जिसमें उन्होंने मुफ्त में रुपए देने की बात कही थी." प्रियंका किरार के अनुसार यह बयान लाड़ली बहनों का सीधा अपमान है.

लोकतांत्रिक अधिकार को दबाने का आरोप

प्रियंका किरार ने आरोप लगाया कि "मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी कैबिनेट के मंत्रियों और विधायकों को नियंत्रित करने में नाकाम रहे हैं. ऐसे में कांग्रेस ने विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने का निर्णय लिया था. लेकिन पुलिस प्रशासन ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताने के अधिकार को दबाने की कोशिश की और नेताओं को पहले ही नजरबंद कर लिया.

विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप

वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कुरवाई विधानसभा से प्रत्याशी रहे सुभाष बोहत ने भी पुलिस की इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया. उनका कहना है कि "जनता की आवाज उठाना और विरोध दर्ज कराना लोकतंत्र का हिस्सा है. लेकिन भाजपा सरकार और प्रशासन विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि भले ही हमें कितना भी रोकने की कोशिश की जाए लेकिन हमारा विरोध जारी रहेगा. यदि भाजपा नेता भविष्य में इस तरह की विवादित टिप्पणियां करते रहे तो आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा.