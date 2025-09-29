ETV Bharat / state

सर्दी-जुकाम के इलाज में मासूम ने खोई आंखों की रोशनी, विदिशा मेडिकल कॉलेज में परिजन का हंगामा

सर्दी-जुकाम से भर्ती, इलाज के बाद दिखाई देना हुआ बंद परिजनों का आरोप है कि, बच्चे को डॉक्टरों ने जबरन वेंटिलेटर पर चढ़ा दिया और इंजेक्शन लगाया. इसके बाद उसकी आxखों की रोशनी चली गई. परिजन लगातार चिल्लाते रहे कि बच्चा देख नहीं पा रहा है, लेकिन डॉक्टर बार-बार यही दोहराते रहे बच्चा देख रहा है. बच्चे के चाचा ज्ञान बाबू अहिरवार और मां प्रीति अहिरवार का कहना है ''हम सिर्फ सर्दी-जुकाम के इलाज के लिए आए थे, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद हमारा बच्चा अंधा हो गया.''

विदिशा। मध्य प्रदेश के विदिशा से इलाज के नाम पर लापरवाही का नया मामला सामने आया है. अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा, जो पहले भी आरोपों के घेरे में रहा है, अब फिर कठघरे में है. इस बार आरोप और गंभीर हैं. परिजनों का कहना है कि मामूली सर्दी-जुकाम में भर्ती कराए गए चार साल के मासूम की आंखों की रोशनी इलाज के दौरान चली गई.

गार्डों पर मारपीट का आरोप, मेडिकल कॉलेज के गेट पर चक्काजाम

परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने सवाल उठाए तो अस्पताल के गार्डों ने उनके साथ मारपीट कर दी. हालात बिगड़े तो गुस्साए परिजनों ने मेडिकल कॉलेज गेट पर ही चक्काजाम कर दिया. स्थिति तनावपूर्ण होती देख पुलिस और तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा. टीआई आनंद राज और तहसीलदार प्रीति पंथी ने हस्तक्षेप कर हालात काबू में लिए. तहसीलदार की मौजूदगी में बच्चे को तत्काल भोपाल एम्स रेफर किया गया.

विदिशा मेडिकल कॉलेज में परिजन का हंगामा (ETV Bharat)

पहले भी लगे हैं आरोप, अब मामला और गंभीर

अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा पर पहले भी लापरवाही और अव्यवस्थाओं के आरोप लगते रहे हैं. लेकिन इस बार मामला और गंभीर है, क्योंकि सवाल है एक मासूम की आंखों की रोशनी का. अब सबकी नजरें जांच पर टिकी हैं कि सच्चाई क्या है.

डीन बोले सिंड्रोम का चल रहा था इलाज

कोतवाली थाने के टीआई आनंद राज ने बताया कि, ''मेडिकल कॉलेज में कुछ लोग सड़क पर आकर बैठ गए थे. परिवार बीना के पास का रहने वाले हैं. परिजन का कहना है कि, बच्चो का खांसी जुकाम की शिकायत थी, जिसके बाद इलाज के लिए विदिशा के मेडिकल कॉलेज लेकर आए थे. लेकिन इलाज के दौरान उसे दिखाई देना बंद हो गया. परिजन को समझाइश दी गई है साथ ही मेडिकल कॉलेज के डीन से बात की गई. उन्होंने बताया कि बच्चे का सिंड्रोम का इलाज चल रहा था, लेकिन परिजन पहले ही बच्चे को ले गए.

तहसीलदार प्रीति पंथी ने बताया कि, ''8 तारीक से बच्चा एडमिट था. इलाज के दौरान उसे दिखाई देना बंद हो गया था. डॉक्टरों ने रेफर करने की बात कही थी लेकिन परिजन तैयार नहीं हो रहे थे. अब बच्चे को इलाज के लिए भोपाल एम्स अस्पताल भेज रहे हैं.''