विदिशा में चुपचाप प्रेमी के साथ भागी बेटी तो मां को लगा गहरा धक्का, उठाया खौफनाक कदम

प्रेमी के साथ बेटी के भागने व पत्नी की मौत से टूटा शख्स ( ETV BHARAT )

गणेशपुरा में मजदूरी कर जीवनयापन करने वाले सुरेश कुमार अहिरवार की 45 वर्षीय पत्नी विमला बाई ने बुधवार को जान दे दी. मृतका के पति सुरेश कुमार ने बताया "उसकी 25 वर्षीय बेटी विदिशा के एक निजी अस्पताल में नर्सिंग का कोर्स कर रही थी. परसों वह गांव के ही लड़के के साथ भाग गई है. बेटी के जाने के बाद उन्होंने तत्काल कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और 112 पर भी कॉल किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की."

विदिशा : अपनी बेटी की हरकत से दुखी होकर मां ने मौत को गले लगा लिया. मामला विदिशा के गणेशपुरा इलाके का है. बेटी के घर से भागने के बाद परिजनों ने 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मामले की पड़ताल कर ही रही थी कि इधर, युवती की मां ने खौफनाक कदम उठा लिया. अब पीड़ित पिता अपनी बेटी की हरकत से सदमे में है. उसकी मांग है कि बेटी को भगाकर ले जाने वाले युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि मेरा परिवार उजाड़ने में उसी का हाथ है.

सुरेश कुमार के अनुसार "उनकी पत्नी विमला बाई बुधवार को लड़के के परिवार से बात करने उनके घर गई थीं. वहां कुछ बातचीत हुई और फिर उनकी पत्नी ने जान दे दी. उसकी छोटी बेटी ने बताया कि मां समझाने गई थीं और वहां से आकर खतरनाक कदम उठा लिया. उसे विदिशा के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया." सदमे में डूबे सुरेश कुमार अहिरवार ने अपना दर्द बयां करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

जो भी दोषी होगा, कार्रवाई की जाएगी

बेटी के पिता सुरेश कुमार का कहना है "दोषियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए. उस लड़के के साथ 5 से 7 लोगों का गिरोह है. उनकी 3 बेटियां और एक बेटा है. प्रेमी के साथ भगाने वाली बेटी दूसरे नंबर की है. ये बेटी नहीं, बल्कि नागिन है." वहीं, थाना कोतवाली प्रभारी आनंद राज का कहना है "महिला ने उसी दिन अपनी बेटी के गुम होने की सूचना दी थी. बाद में परिजनों से ही पता चला कि वह एक अंतर्जातीय लड़के के साथ चली गई है. इसी बात से व्यथित होकर विमला बाई ने यह आत्मघाती कदम उठाया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की जांच कर करवाई की जाएगी. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी."

पीड़ित पिता को संभालते परिजन (ETV BHARAT)

पुलिस की युवा पीढ़ी को नेक सलाह

​थाना प्रभारी आनंद राज ने आजकल की युवा पीढ़ी को नसीहत देते हुए कहा "अधिकांश युवा इस उम्र में प्रेम में आते हैं, लेकिन उन्हें अपने परिजनों और समाज की चिंता करनी चाहिए. जिन मां-बाप ने बचपन से पालकर बड़ा किया है, उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए. कोई भी बात हो तो परिवार में बैठकर बातचीत से सुलझाई जा सकती है और ऐसे कदम उठाने से पहले उन्हें 50 बार सोचना चाहिए.लड़का-लड़की की तलाश जारी है और उन्हें जल्द ही पकड़ा जाएगा."