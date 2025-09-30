ETV Bharat / state

विदिशा की ऐतिहासिक धरोहर है लोहंगी पहाड़ी, माता अन्नपूर्णा की कृपा से नहीं पड़ता अकाल

विदिशा शहर की पहचान और ऐतिहासिक धरोहर मानी जाती है लोहंगी पहाड़ी. यहां है हजारों साल पुराना अन्नपूर्णा माता का मंदिर.

VIDISHA ANNAPURNA DEVI TEMPLE
लोहंगी पहाड़ी पर है हजारों साल पुराना अन्नपूर्णा माता का मंदिर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 8:38 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

विदिशा: ऐतिहासिक धरोहर स्थल लोहंगी पहाड़ी शहर के बीचों-बीच स्थित है. यह न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि यह शहर की पहचान और ऐतिहासिक धरोहर भी मानी जाती है. विदिशा रेलवे स्टेशन से लगभग 0.5 किलोमीटर दूर है. करीब 200 फीट ऊंची इस पथरीली पहाड़ी पर अन्नपूर्णा माता का मंदिर स्थित है. जहां नवरात्रि सहित विशेष अवसरों पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

लोहंगी पहाड़ी का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व

इतिहासकार गोविंद देवलिया बताते हैं कि "लोहंगी पहाड़ी का इतिहास हजारों साल पुराना है. वहां करीब 11वीं और 12वीं शताब्दी में मंदिर रहा होगा लेकिन 14वीं और 15वीं शताब्दी में इस मंदिर को भी तोड़ दिया गया. मंदिर के कई शीर्ष स्तंभ आज भी आसपास बिखरे पड़े हुए हैं. मराठा काल में मंदिरों का जब पुनर्निर्माण हुआ तब यहां माता अन्नपूर्णा की स्थापना की गई थी.

विदिशा की ऐतिहासिक धरोहर है लोहंगी पहाड़ी (ETV Bharat)

ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में यहां पांडवों या राजाओं के घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था. पत्थरों की संरचना से प्रतीत होता है कि इन्हीं पत्थरों से विजामंडल-विजय मंदिर का निर्माण हुआ था. इस मंदिर को भी औरंगजेब ने ध्वस्त किया था. शुंगकाल और मौर्यकाल में भी यह क्षेत्र मानव गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है."

mythological significance Lohangi
1 (ETV Bharat)

पहाड़ी का नाम कैसे पड़ा लोहंगी?

देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में इसका नाम 'राजेंद्र गिरि' घोषित किया था, हालांकि जनमानस में यह आज भी लोहंगी पहाड़ी के नाम से ही प्रसिद्ध है. इतिहासकार गोविंद देवलिया बताते हैं कि "पहाड़ी पर स्तंभ शीर्ष, मंदिर अवशेष, जैन शिल्प और सूफी संत का मकबरा आज भी इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं. पूर्व में यह बहुत लंबी चौड़ी पहाड़ी रही होगी. पत्थरों का रंग लोहे जैसा होने के कारण इस पहाड़ी को लोहांगी पहाड़ी कहा जाने लगा है. आज भी यहां बड़ी संख्या में पर्यटक और रिसर्च स्कॉलर आते हैं."

VIDISHA NEWS
बिखरे पड़े हैं मंदिर के कई शीर्ष स्तंभ (ETV Bharat)

लोहंगी पहाड़ी पर है अन्नपूर्णा मंदिर

लोहंगी पहाड़ी पर स्थित अन्नपूर्णा माता का मंदिर गुफा जैसी संरचना में है. पुजारी कमलेश दीक्षित ने बताया कि "यह प्रतिमा स्वयंभू है और हजारों साल पुरानी मानी जाती है. नवरात्रि और शरद पूर्णिमा पर यहां विशेष पूजा-अर्चना और मेला आयोजित होता है. सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे मंदिर में नियमित आरती होती है. मान्यता है कि माता अन्नपूर्णा की कृपा से विदिशा में कभी अकाल या सूखा नहीं पड़ा. यह स्थल पुरात्व विभाग के अधीन है."

VIDISHA ANNAPURNA DEVI TEMPLE
लोहंगी पहाड़ी पर है अन्नपूर्णा मंदिर (ETV Bharat)

गणेश मंदिर से ध्वज यात्रा की परंपरा

नवरात्रि में प्राचीन चिंतामणि गणेश मंदिर से हर साल मां अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा विशाल ध्वज यात्रा निकाली जाती है. समिति संचालक प्रशांत खत्री ने बताया कि "यह परंपरा पिछले 12 साल से जारी है. यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई लोहंगी पहाड़ी पर खत्म होती है. इस दौरान अन्नपूर्णा मां के विभिन्न स्वरूपों की झांकियां सजाई जाती हैं और बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं. यहां आकर ऐसा लगता है जैसे माता स्वयं विराजमान हैं. यहां का इतिहास 2 हजार साल पुराना है."

Lohangi Hil ANNAPURNA TEMPLE
गणेश मंदिर से निकलती है ध्वज यात्रा (ETV Bharat)

'विदिशा की पहचान है लोहंगी पहाड़ी'

ध्वज यात्रा की अध्यक्ष डॉ कल्पना किरार कहती हैं कि "लोहंगी पहाड़ी विदिशा की पहचान है. पहाड़ी से पूरे शहर और आसपास का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है. यहां से विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप और उदयगिरि की गुफाएं भी देखी जा सकती हैं. कठिन चढ़ाई और रखरखाव की चुनौतियों के बावजूद यह स्थान विदिशा की आस्था और पहचान की प्रतीक है. इस ऐतिहासिक पहाड़ी को पर्यटन के हिसाब से विकसित किया जाना चाहिए."

historical site Lohangi Hil VIDISHA
नवरात्रि में हर साल निकलती है ध्वज यात्रा (ETV Bharat)

For All Latest Updates

TAGGED:

HISTORICAL SITE LOHANGI HIL VIDISHALOHANGI HIL ANNAPURNA TEMPLEMYTHOLOGICAL SIGNIFICANCE LOHANGIVIDISHA NEWSVIDISHA ANNAPURNA DEVI TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

चंबल में डकैत कैसे करते थे शक्ति पूजा? जंगल में दौड़कर व्रत और दरबार में लगता था मेला

हाईटेक होगी हाथियों की निगरानी, गज रक्षक करेगा लाइव ट्रैकिंग, चप्पे-चप्पे पर रहेगी पैनी नजर

कोविड में जान गंवाने वाले कर्मचारी के परिवार को 5 साल बाद मिला न्याय, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

ओ मेरे ढोलना.. पर महिला ने दी लास्ट परफॉर्मेंस, खरगौन में पति संग गरबा खेलते-खेलते तोड़ा दम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.