ETV Bharat / state

खेती में नुकसान झेलने वाले किसान छोड़ें टेंशन, मोहन यादव का नया प्लान देगा तगड़ा मुनाफा

विदिशा के क्योंटा में आयोजित कार्यक्रम में लखन पटेल ने किसानों से संवाद करते हुए कहा, "किसानों की दोगुनी आय का रास्ता केवल पशुपालन के माध्यम से खुल सकता है. खेती और फसल उत्पादन में सीमित आय है, लेकिन उन्नत नस्ल की गाय और भैंस पालन से अपार लाभ कमाया जा सकता है. किसान भाई उन्नत नस्ल की जितनी गाय-भैंसे रखेंगे उतनी अधिक कमाई होगी. हमें आधुनिक संसाधनों का सही उपयोग करना होगा और इसे गंभीरता से अपनाना होगा. यह विचार का नहीं, बल्कि क्रियान्वयन का समय है."

विदिशा: मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्नत नस्ल के पशुपालन को बढ़ावा दे रही है. इसके लिए सरकार ने प्रदेश में 2 अक्टूबर से 'दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान' की शुरूआत की है. इस अभियान में सीएम मोहन यादव की विशेष रुचि बताई जा रही है. इस अभियान के तहत मंगलवार को विदिशा में पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्यमंत्री लखन पटेल ने किसानों को आय दोगुनी करने के तरीके बताए. उन्होंने कहा कि उन्नत नस्ल के पशुपालन करके अच्छी कमाई की जा सकती है.

लखन पटेल ने ग्राम क्योंटा में बड़े स्तर पर पशुपालन कर अपनी आय बढ़ाने वाले पशुपालक नितिन दांगी से मुलाकात की. दांगी ने बताया कि वह 2017 से डेयरी का संचालन कर रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर पशु संवर्धन का काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अब चौथी पीढ़ी की बछिया भी डेयरी में आ चुकी है. कृत्रिम गर्भाधान और ईडीटी तकनीक का उपयोग करके सीमेन बाहर से लाकर पशु संवर्धन किया जा रहा है.

लखन पटेल ने किसानों से की चर्चा (ETV Bharat)

सभी जिलों में बनाई जा रही है गौशाला

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पटेल ने बताया कि "प्रदेश में गौवंशीय नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. देशी नस्ल की गायों से उन्नत नस्ल की बछिया पैदा करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान अभियान चलाया जा रहा है. विभागीय कार्यों की निगरानी के लिए नवीन संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है. कृत्रिम गर्भाधान के बाद सभी गायों की मॉनिटरिंग प्रदेश स्तर पर की जा रही है. सड़कों पर गौवंश के विचरण को रोकने के लिए सभी जिलों में प्रथम चरण में 5 से 10 हजार गौवंशी क्षमता की गौशाला का निर्माण किया जा रहा है."

पूरे प्रदेश में 3 चरणों में चलाया जाएगा अभियान

मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चला रही है. इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को हुई थी जो 9 अक्टूबर तक चलेगा. इस अभियान को 3 चरणों में चलाया जाना है. अभियान के तहत पशुपालन विभाग के अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी और मैत्री कार्यकर्ता गांवों में जाकर ऐसे किसानों से मिलेंगे जिन्होंने 10 से अधिक दुधारु पशुओं का पालन किया है.

उन्हें पशुओं के पोषण, स्वास्थ्य और कृत्रिम गर्भाधान (नस्ल सुधार) के बारे में शिक्षित किया जाएगा. इसके अलावा वैज्ञानिक और आधुनिक पद्धतियों से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के तरीके बताए जाएंगे. दूसरे चरण में ऐसे पशुपालकों से अधिकारी मिलेंगे जिन्होंने 5 से अधिक पशुओं का पालन किया है. आखिरी चरण में 5 से कम पशुओं का पालन करने वाले किसानों से मुलाकात की जाएगी.