ETV Bharat / state

लाड़ली बहना योजना पर बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल, कहा- फ्री फंड में पैसा बांट रही सरकार

विदिशा: कुरवाई से बीजेपी विधायक हरि सिंह सप्रे का विवादित बयान सामने आया है. उनका ये बयान लाड़ली बहना योजना को लेकर है. एक सभा में लोगों के बीच वे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार महिलाओं को फ्री फंड में पैसा बांट रही है. वे सभा में मौजूद महिलाओं से कह रहे हैं कि देखो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है कोई भी फसल काटने मत जाना नहीं तो समझ लेना. बीजेपी विधायक का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

विदिशा जिले की कुरवाई से बीजेपी विधायक हरि सिंह सप्रे ने अपनी ही सरकार की महत्वाकांछी योजना लाड़ली बहना पर सवाल खड़े किए हैं. एक सभा में भाषण देते हुए उन्होंने लाड़ली बहना योजना में सरकार की तरफ से दी जा रही राशि को व्यर्थ बता दिया. उन्होंने कहा कि "सरकार लाड़ली बहनों को फ्री फंड का पैसा बांट रही है. इसके लिए बहनों ने कोई आंदोलन नहीं किया था." विधायक के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है. वायरल हो रहा यह वीडियो 24 सितंबर का बताया जा रहा है.

बीजेपी विधायक हरि सिंह सप्रे ने कहा फ्री फंड में पैसा बांट रही सरकार (ETV Bharat)

'फ्री-फंड में पैसा बांट रही सरकार'

कुरवाई में 27 सितंबर को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर विधायक हरि सिंह आसपास के क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से सभा में पहुंचने की अपील कर रहे थे. उसी दौरान 24 सितंबर को उन्होंने कुरवाई क्षेत्र में आयोजित एक सभा में लोगों से आह्वान किया कि "ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुख्यमंत्री की सभा में पहुंचना है." इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने कहा कि "सरकार महिलाओं को फ्री फंड में पैसा बांट रही है तो कम से कम उनकी सभा में पहुंचकर कुछ तो निभा लो. इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी को भी फसल कटाई के लिए काम पर नहीं जाना है. सभी को मुख्यमंत्री की सभा में उपस्थित रहना है."

बीजेपी विधायक हरि सिंह सप्रे ने लाड़ली बहना योजना पर उठाए सवाल (ETV Bharat)

कांग्रेस ने भाजपा विधायक की कथनी पर उठाए सवाल

कांग्रेस ने विधायक के बिगड़े बोल पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस नेता सुभाष बोहत ने बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल पर कहा कि "वे 3 बार विधायक रह चुके हैं और उन्हें सत्ता का घमंड हो गया है. जिन महिलाओं ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया ये उनका अपमान है. हिंदुत्व का अपमान है. कोई भी महिला और पुरुष काम पर नहीं जाएगा. सीएम के शासकीय कार्यक्रम में लोगों को धमकाकर बुला रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके पास ऐसी मशीन है जो दूर तक लोगों का पता लगा लेती है कि कौन कहां हैं."