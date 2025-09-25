ETV Bharat / state

विदिशा की चिरौल वाली माता के धाम में गौरी और गणेश की स्वयंभू प्रतिमाएं, मंदिर 1100 वर्ष प्राचीन

विदिशा जिला स्थित चिरौल वाली माता का मंदिर भले ही 1100 साल पुराना है, लेकिन इस स्थान का उल्लेख स्कंद पुराण में है.

Vidisha Chiraul Wali Mata
विदिशा की चिरौल वाली माता की महिमा अपरंपार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 10:41 AM IST

3 Min Read
विदिशा : नवरात्रि में मां के भक्त भक्ति में डूबे हैं. ऐसे में आइए हम आपको लेकर चलते हैं विदिशा जिला स्थित एक ऐसे प्राचीन मंदिर में, जिसका इतिहास भले मंदिर बनने के बाद का 1100 साल का हो, लेकिन इस स्थान का उल्लेख पुराणों में त्रेता युग का भी है. मंदिर में मां गौरी और उनके पुत्र गणेश के साथ में बैठे हैं.

माता का मंदिर बैस नदी किनारे स्थित है

विदिशा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की पहचान बने चिरौल वाली माता मंदिर का स्वरूप देशभर में अद्वितीय है. ये मंदिर बैस नदी के किनारे स्थित है और इसके पीछे त्रिवेणी घाट का मनोरम दृश्य है. पहले यह इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था. पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि इस पवित्र स्थल पर भगवान राम और माता सीता ने वनवास काल के दौरान पूजा-अर्चना की थी. चिरौल वृक्ष की छांव में बने इस मंदिर का नाम भी इसी वृक्ष पर पड़ा.

विदिशा की चिरौल वाली माता का प्राचीन मंदिर (ETV BHARAT)
Vidisha Chiraul Wali Mata
मंदिर का संचालन की जिम्मेदारी ट्रस्ट के पास (ETV BHARAT)

दोनों प्रतिमाएं वज्रासन में विराजमान

यहां मां गौरी और गणेश की स्वयंभू प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग डेढ़ से दो फीट है. इन प्रतिमाओं की विशेषता यह है कि मां और पुत्र दोनों एक साथ वज्रासन में विराजमान हैं. मंदिर परिसर में हनुमानजी, शिवजी, भैरवजी और अन्य देवालय भी बने हैं. इसके अलावा पुराने संतों और महंतों की समाधियां यहां की आस्था और अध्यात्म को और गहराई देती हैं. नवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है. दीपों, फूलों और रंग-बिरंगी सजावट से मंदिर प्रांगण भक्तिमय वातावरण में बदल जाता है.

Vidisha Chiraul Wali Mata
मंदिर परिसर में हनुमान जी भी विराजमान (ETV BHARAT)
Vidisha Chiraul Wali Mata
दोनों प्रतिमाएं वज्रासन में विराजमान (ETV BHARAT)

मंदिर के संचालन की जिम्मेदारी ट्रस्ट के पास

श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं. हर शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है, जबकि हनुमान जयंती और शरद पूर्णिमा पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है. मंदिर का संचालन श्री हिंगलाज देवी चिरौल वाली माता मंदिर ट्रस्ट समिति करती है. समिति के संरक्षक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं. समिति सभी धार्मिक आयोजनों और अनुष्ठानों को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराती है.

Vidisha Chiraul Wali Mata
प्राचीन वृक्ष चिरौल (ETV BHARAT)
Vidisha Chiraul Wali Mata
चिरौल वाली माता मंदिर परिसर में संतों की समाधियां (ETV BHARAT)

चिरौल वृक्ष के नीचे निकली थी प्रतिमाएं

मंदिर के पुजारी पंडित रितेश व्यास कहते हैं "चिरौल वाली माता मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां प्राचीन चिरौल वृक्ष के नीचे मां गौरी और गणेश की स्वयंभू प्रतिमाएं निकली थीं. मां और पुत्र दोनों का एक साथ विराजित हैं, ये दुर्लभ है." मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र यादव बताते हैं "यह मंदिर मां- गौरी गणेश का अत्यंत प्राचीन है. यहां आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है. नवरात्रि में यहां श्रद्धालुओं का विशेष सैलाब उमड़ता है."

