विदिशा : गणेश पर्व पर हर वर्ग के लोग कुछ नया प्रयोग कर सकारात्मक संदेश देने लगे हैं. अब कुछ सालों से गणेश पर्व पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बनता जा रहा है. पर्यावरण को नई दिशा देने के उद्देश्य से ही विदिशा में बच्चों ने AI की मदद से 600 इको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बनाईं. महाराष्ट्र की तर्ज पर ढोल-ताशों की गूंज के बीच विदिशा के छात्रों ने बप्पा का स्वागत किया.
छात्र-छात्राओं में संस्कृति और संस्कार का समावेश
बुधवार को विदिशा के एक निजी स्कूल का नजारा देखने लायक रहा. यहां छात्र-छात्राओं ने महाराष्ट्र की तर्ज पर ढोल-ताशों की गूंज के बीच बप्पा का स्वागत किया. खास बात यह रही कि बच्चों ने AI की मदद से इको-फ्रेंडली गणपति भी तैयार किए. मध्य प्रदेश प्रांतीय पुजारी महासभा के अध्यक्ष पंडित संजय पुरोहित ने बताया "AI का जमाना है लेकिन साथ में संस्कृति, हमारी पुरातन व्यवस्था है. उसके अनुसार भी हम गणेश पर्व मना रहे हैं. भगवान गणेश का यह आयोजन आने वाले वर्षों में भी बच्चों में संस्कृति, संस्कार का भी समावेश हो, शिक्षा के साथ इस मंत्र को लेकर यह आयोजन होता है."
स्टूडेंट्स एक माह पहले शुरू कर देते हैं तैयारी
बता दें कि इस स्कूल के बच्चे गणेश पर्व का सालभर इंतजार करते हैं. ये स्कूल गणेश उत्सव का आयोजन वार्षिक उत्सव समारोह की ही तरह करता है. साइंस की छात्रा आस्था जैन ने बताया "प्रतिवर्ष जब गणपति का आगमन होता है तो वह गाजे-बाजे एवं ढोल बजाते हैं. छात्र-छात्राएं एक महीने पूर्व से ही तैयारी शुरू कर देते हैं. इस साल इको फ्रेंडली गणेशा मेकिंग कंप्टीशन हुआ. बच्चों ने करीबन 600 इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियां बनाई हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल हैं."
गणेश पर्व के दौरान कार्यक्रम पेश करेंगे बच्चे
स्कूल में गणेश पर्व के दौरान कई तरीके के प्रोग्राम होते हैं. स्कूल के प्राचार्य संजय शर्मा ने बताया "गणपति महोत्सव अलग अंदाज मनाया जाता है. 2012 से गणपति महोत्सव ने भव्य स्वरूप लिया है. इस साल करीब 1200 से 1300 बच्चे इस पूरे कार्यक्रम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जोकि स्टेज पर परफॉर्मेंस भी देंगे. इस दौरान धार्मिक, सामाजिक, समरसता एवं राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं. स्कूली बच्चों ने प्रांगण में गणपति का एग्जिबिशन लगाया हुआ है."