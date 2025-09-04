विदिशा : विदिशा जिले में शहरों के साथ ही कस्बों में गणेण उत्सव की धूम है. पूरे जिले में विदिशा के बड़े बाजार के राजा के रूप में विराजमान गणेश भगवान की बात ही निराली है. किले के रास्ते पर खाई के मुख्य द्वार पर विराजित बप्पा के राजसी ठाटबाट देखने पूरे जिले से भक्त आते हैं. आइए जानते हैं बड़े बाजार के राजा की झांकी का क्या इतिहास है और यहां हर साल विराजने वाले बप्पा की प्रतिमा की क्या विशेषताएं हैं.

40 साल से लगातार गणेश झांकी की स्थापना

शहर के बड़ा बाजार क्षेत्र में सजाई गई भगवान गणेश की विशाल झांकी इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. लगभग 15 फीट ऊंची प्रतिमा को देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. किले के अंदर जाने वाले रास्ते से पहले खाई के मुख्य द्वार पर विराजमान यह प्रतिमा बड़े बाजार के राजा के रूप में जानी जाती है. करीब 40 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा की शुरुआत बच्चों ने की थी, जिसे आज पूरे शहर का समर्थन और सम्मान प्राप्त है.

विदिशा के बड़े बाजार के राजा भगवान गणेश के भक्त (ETV BHARAT)

बड़े बाजार के राजा की कुछ विशेषताएं

झांकी समिति के अध्यक्ष रवि यादव बताते हैं "यह परंपरा सिर्फ धार्मिक श्रद्धा ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है. भगवान गणेश की इस प्रतिमा में दिव्यता और शिल्पकला का अनोखा संगम है. प्रतिमा में गणेशजी राजसी ठाट से सिंहासन पर विराजित हैं. एक हाथ में मोदक लिए हुए तो दूसरे हाथ से आशीर्वाद देते हुए. वहीं अन्य हाथों में गदा और त्रिशूल धारण किए हुए भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं. यह प्रतिमा विदिशा के ही विशेष कलाकार अनुराग प्रजापति ने तैयार की है, जो अपनी कला के लिए प्रसिद्ध हैं."

बड़े बाजार के राजा विदिशा की पहचान

स्थानीय निवासी राजकुमार यादव बताते हैं "बड़े बाजार चौराहे पर लगाई जाने वाली यह प्रतिमा न केवल धार्मिक उत्सव का हिस्सा है, बल्कि विदिशा की पहचान भी बन चुकी है. 40 वर्षों से यहां प्रतिमा स्थापित की जा रही है. पहले बच्चे इसे छोटे स्तर पर सजाते थे, लेकिन आज यह भव्य रूप में पूरे शहर का गौरव बन गई है." वहीं गणेश भक्त विपुल बाते हैं "वह पिछले लगभग 20 वर्षों से इस प्रतिमा को देख रहे हैं. हर साल गणेशजी की अलग थीम और विशाल मूर्ति देखने को मिलती है. इस बार की प्रतिमा बेहद आकर्षक और अद्वितीय है. पूरे विदिशा जिले में इस प्रतिमा की चर्चा है.”

विदिशा में 40 साल से लगातार गणेश झांकी की स्थापना (ETV BHARAT)

झांकी लगाने से बढ़ रही सामूहिक एकजुटता

विदिशा के बड़ा बाजार क्षेत्र में गणेश प्रतिमा का यह उत्सव अब केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह शहर की सांस्कृतिक धरोहर और सामूहिक एकजुटता का प्रतीक बन गया है. यहां आने वाले श्रद्धालु न सिर्फ दर्शन का लाभ उठाते हैं, बल्कि विदिशा की ऐतिहासिकता और भक्ति भावना से भी जुड़ते हैं.