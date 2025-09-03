ETV Bharat / state

विदिशा में हैवानियत, 5 साल की मासूम से ऑटो चालक ने गाड़ी में किया दुष्कर्म - VIDISHA MINOR GIRL MOLESTATION

मध्य प्रदेश के विदिशा में 5 साल की मासूम से हैवानियत, स्कूल ऑटो में 40 वर्षीय ड्राइवर ने किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार.

auto driver minor molestation
ऑटो चालक गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 8:37 PM IST

2 Min Read

विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि यहां एक स्कूल वाहन चालक ने गाड़ी में ही 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया. साथ ही बच्ची को धमकी देकर घर छोड़ गया. बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर परिजन ने मेडिकल जांच कराई तो घटना की जानकारी मिली. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी चालक गिरफ्तार

घटना सोमवार की बताई जा रही है. इस घिनौनी हरकत का आरोपी बच्ची को स्कूल से लाने और ले जाने वाला 40 वर्षीय ऑटो चालक निकला. ऑटो चालक ने सभी बच्चों को घर छोड़ने के बाद मासूम को सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी ने बच्ची को धमकी दी और घर छोड़ गया. बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मेडिकल जांच कराने और कानूनी कार्रवाई का सुझाव दिया. इसके बाद परिवार थाने पहुंचा और मामला दर्ज कराया गया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी (ETV Bharat)

मेडिकल रिपोर्ट से हुआ खुलासा

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने बताया कि "बच्ची की मेडिकल जांच कराई गई है, बच्ची सुरक्षित है और उसकी स्थिति में सुधार है. केस बेहद गंभीर है, हम चाहते हैं कि मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो. पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है कि आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सके."

एएसपी ने बताई सावधानियां और नियम

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अभिभावकों और स्कूलों संचालकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही न बरती जाए. इसके अलावा उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई है.

  1. वाहन चालक का वेरिफिकेशन: वाहन चाहे निजी हो या स्कूल वैन, स्कूल संचालक और छात्रा के परिजन को अपने स्तर पर वाहन चालक के चरित्र का सत्यापन जरूर कराया जाए.
  2. वाहन में कैमरा लगाना: अभिभावक और स्कूल दोनों मिलकर बच्चों के वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोशिश करें. जिससे की बच्चों की निगरानी हो सके. इसके अलावा स्कूल संचालक और अभिभावक बच्चों के परिवहन की समय-समय पर निगरानी करें.

पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने कहा, यह सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि सभी के लिए सतर्कता की चेतावनी है. समाज और परिवार दोनों को मिलकर प्रयास करना होगा ताकि बच्चों को सुरक्षित माहौल मिल सके.

विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि यहां एक स्कूल वाहन चालक ने गाड़ी में ही 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया. साथ ही बच्ची को धमकी देकर घर छोड़ गया. बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर परिजन ने मेडिकल जांच कराई तो घटना की जानकारी मिली. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी चालक गिरफ्तार

घटना सोमवार की बताई जा रही है. इस घिनौनी हरकत का आरोपी बच्ची को स्कूल से लाने और ले जाने वाला 40 वर्षीय ऑटो चालक निकला. ऑटो चालक ने सभी बच्चों को घर छोड़ने के बाद मासूम को सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी ने बच्ची को धमकी दी और घर छोड़ गया. बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मेडिकल जांच कराने और कानूनी कार्रवाई का सुझाव दिया. इसके बाद परिवार थाने पहुंचा और मामला दर्ज कराया गया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी (ETV Bharat)

मेडिकल रिपोर्ट से हुआ खुलासा

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने बताया कि "बच्ची की मेडिकल जांच कराई गई है, बच्ची सुरक्षित है और उसकी स्थिति में सुधार है. केस बेहद गंभीर है, हम चाहते हैं कि मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो. पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है कि आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सके."

एएसपी ने बताई सावधानियां और नियम

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अभिभावकों और स्कूलों संचालकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही न बरती जाए. इसके अलावा उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई है.

  1. वाहन चालक का वेरिफिकेशन: वाहन चाहे निजी हो या स्कूल वैन, स्कूल संचालक और छात्रा के परिजन को अपने स्तर पर वाहन चालक के चरित्र का सत्यापन जरूर कराया जाए.
  2. वाहन में कैमरा लगाना: अभिभावक और स्कूल दोनों मिलकर बच्चों के वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोशिश करें. जिससे की बच्चों की निगरानी हो सके. इसके अलावा स्कूल संचालक और अभिभावक बच्चों के परिवहन की समय-समय पर निगरानी करें.

पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने कहा, यह सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि सभी के लिए सतर्कता की चेतावनी है. समाज और परिवार दोनों को मिलकर प्रयास करना होगा ताकि बच्चों को सुरक्षित माहौल मिल सके.

For All Latest Updates

TAGGED:

AUTO DRIVER MINOR MOLESTATIONGIRL MOLESTATION IN VIDISHAVIDISHA CRIME NEWSMADHYA PRADESH MINOR MOLESTATIONVIDISHA MINOR GIRL MOLESTATION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पन्ना में मरीज को कंधे पर ढोने को मजबूर ग्रामीण, दलदल में नहीं पहुंच रही एंबुलेंस

नीमच किसानों ने सोयाबीन को दी श्रद्धांजलि, पढ़ी हनुमान चालीसा, येलो मोजेक ने बर्बाद की फसल

आर्मी अफसर की बीवी को किया 40 घंटे डिजिटल अरेस्ट, घर आकर धमकाया और वसूले 5 लाख

रिटायरमेंट के 5 महीने बाद भी करती रही ड्यूटी, सिंगरौली में विभागीय लापरवाही का मामला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.