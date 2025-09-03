विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि यहां एक स्कूल वाहन चालक ने गाड़ी में ही 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया. साथ ही बच्ची को धमकी देकर घर छोड़ गया. बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर परिजन ने मेडिकल जांच कराई तो घटना की जानकारी मिली. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी चालक गिरफ्तार

घटना सोमवार की बताई जा रही है. इस घिनौनी हरकत का आरोपी बच्ची को स्कूल से लाने और ले जाने वाला 40 वर्षीय ऑटो चालक निकला. ऑटो चालक ने सभी बच्चों को घर छोड़ने के बाद मासूम को सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी ने बच्ची को धमकी दी और घर छोड़ गया. बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मेडिकल जांच कराने और कानूनी कार्रवाई का सुझाव दिया. इसके बाद परिवार थाने पहुंचा और मामला दर्ज कराया गया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी (ETV Bharat)

मेडिकल रिपोर्ट से हुआ खुलासा

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने बताया कि "बच्ची की मेडिकल जांच कराई गई है, बच्ची सुरक्षित है और उसकी स्थिति में सुधार है. केस बेहद गंभीर है, हम चाहते हैं कि मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो. पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है कि आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सके."

एएसपी ने बताई सावधानियां और नियम

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अभिभावकों और स्कूलों संचालकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही न बरती जाए. इसके अलावा उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई है.

वाहन चालक का वेरिफिकेशन: वाहन चाहे निजी हो या स्कूल वैन, स्कूल संचालक और छात्रा के परिजन को अपने स्तर पर वाहन चालक के चरित्र का सत्यापन जरूर कराया जाए. वाहन में कैमरा लगाना: अभिभावक और स्कूल दोनों मिलकर बच्चों के वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोशिश करें. जिससे की बच्चों की निगरानी हो सके. इसके अलावा स्कूल संचालक और अभिभावक बच्चों के परिवहन की समय-समय पर निगरानी करें.

पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने कहा, यह सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि सभी के लिए सतर्कता की चेतावनी है. समाज और परिवार दोनों को मिलकर प्रयास करना होगा ताकि बच्चों को सुरक्षित माहौल मिल सके.