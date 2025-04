ETV Bharat / state

विदिशा में स्टेडियम के जिम में भीषण आग, खिलाड़ियों ने भागकर बचाई जान - VIDISHA FIRE IN GYM

विदिशा में जिम में लगी आग ( ETV Bharat )

Published : April 17, 2025 at 6:58 AM IST | Updated : April 17, 2025 at 7:25 AM IST

विदिशा: शहर के खेल परिषद परिसर में स्थित मल्टीपर्पज हॉल के जिम में बुधवार देर शाम अचानक आग लग गई.आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. हादसे के समय जिम के अंदर कई खिलाड़ी मौजूद थे. अचानक पटाखों जैसी तेज आवाज सुनाई दी, जिससे अफरा-तफरी मच गई और सभी खिलाड़ियों ने भागकर अपनी जान बचाई. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. जिम में आग, भागे खिलाड़ी

सूत्रों के अनुसार, जिम का निर्माण करीब एक साल पहले पीआईयू द्वारा करोड़ों की लागत से किया गया था. इसे खेल परिषद को सौंपा गया था. लेकिन निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग के आरोप अब उठने लगे हैं, क्योंकि महज एक वर्ष में शॉर्ट सर्किट जैसी गंभीर घटना सामने आ गई. बताया जा रहा है कि शाम को खिलाड़ी जिम खोलकर अभ्यास के लिए भीतर गए थे. जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की, तभी जोरदार आवाजें आने लगीं और देखते ही देखते जिम में आग लग गई. खिलाड़ियों ने भागकर जान बचाई और फिर हिम्मत दिखाते हुए आग बुझाने की भी कोशिश की.

