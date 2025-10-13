विदिशा में कलेक्टर व एसपी बंगला के पास जर्जर सरकारी मकानों में नशेड़ियों के अड्डे
विदिशा में खंडहर हो चुके सरकारी मकानों में नशेड़ियों की महफिल सजती है. शाम होते ही यहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं.
विदिशा: शहर का वीवीआईपी इलाका, जहां सरकारी विभागों के टॉप लेवल के अधिकारी निवास करते हैं, यहां से महज 300 मीटर दूरी पर खंडहर हो चुके सरकारी मकान खाली पड़े हैं. यहां पर नशेड़ियों के अड्डे बन गए हैं. जर्जर सरकारी क्वार्टरों में शाम ढलते ही नशे का दौर शुरू हो जाता है. जहां-तहां पर नशे के इंजेक्शन और सिरेंज इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहां नशेड़ी खतरनाक नशा करते हैं.
कलेक्टर व एसपी के आवास महज 300 मीटर दूर
जिन खंडहर में शाम के बाद नशे का दौर चलता है वहां से महज कुछ दूरी पर कलेक्टर बंगला, पुलिस अधीक्षक का बंगला, एसएटीआई कॉलेज का मुख्य द्वार, केंद्रीय मंत्री और स्थानीय विधायक का निवास/कार्यालय हैं. यह वह स्थान है जहां पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की मूर्ति लगी है. इसी रास्ते से रात-दिन सैकड़ों भावी इंजीनियरों (छात्र-छात्राओं) का आना-जाना लगा रहता है. इन जर्जर सरकारी क्वार्टरों में शराबी और नशेड़ी बेख़ौफ़ होकर शराब और इंजेक्शन से नशा करते हैं, जिन्हें रोकने-टोकने वाला कोई नहीं है.
जर्जर सरकारी मकानों में खून से सने सिरेंज पड़े हैं
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) ऑफिस के पास स्थित इन खाली व जर्जर क्वार्टरों के अंदर के हालात बेहद गंभीर हैं. यहां के रहवासी शोभाराम अहिरवार बताते हैं "यहां नशे के इंजेक्शन देकखर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जगह बड़े पैमाने पर नशेड़ियों का सुरक्षित ठिकाना बन चुका है." स्थानीय निवासी प्रमोद ने बताया "शाम के समय यहां से निकलने में डर लगता है, क्योंकि नशेड़ी किसी भी प्रकार की घटना कर सकते हैं. खाली पड़े इन जर्जर क्वार्टरों से चोर पहले ही खिड़की-दरवाजे चोरी कर चुके हैं."
पुलिस अधीक्षक बोले- शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हैं
इस मामले में पुलिस अधीक्षक रोहित केशवानी का कहना है "नशे से संबंधित शिकायतें मिलती हैं तो कार्रवाई की जाती है. पुलिस टीम पेट्रोलिंग भी करती है. शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जाती है. हाल ही में "नशे से दूरी है जरूरी" अभियान भी चलाया गया. नशेड़ियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि फिलहाल इन जर्जर क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है."