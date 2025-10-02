ETV Bharat / state

विदिशा में अनमोल धरोहर, मां लक्ष्मी से 2200 साल पुरानी कुबैर प्रतिमा बढ़ा रही संग्रहालय की शोभा

संग्रहालय में मौजूद अष्टभुजी दुर्गा विदिशा जिले की पठारी से प्राप्त अष्टभुजी दुर्गा की प्रतिमा भी संग्रहालय में विशेष महत्व रखती है. यह प्रतिमा 10वीं शताब्दी की है और सफेद बलुआ पत्थर पर बनी हुई है. इसमें देवी दुर्गा को उनके वाहन सिंह (शेर) पर बैठा दिखाया गया है. उनकी आठों भुजाओं में विभिन्न आयुध हैं, हालांकि समय के प्रहार से कुछ आयुध स्पष्ट नहीं दिखाई देते. प्रतिमा का चेहरा भी खंडित है, फिर भी इसमें झलकती शक्ति और सौंदर्य अद्वितीय है. यह प्रतिमा दर्शाती है कि मध्यकालीन शिल्पकारों ने नारी शक्ति की छवि को कितनी कुशलता से मूर्त रूप दिया. दुर्गा की यह छवि, भले ही खंडित हो, किंतु शक्ति और आस्था का गहरा संदेश देती है.

यह प्रतिमा भारतीय धर्म और संस्कृति में मातृशक्ति के महत्व को उजागर करती है. बलुआ पत्थर पर उकेरी गई यह रचना आज भी उतनी ही सजीव और प्रभावशाली प्रतीत होती है जितनी इसे हजार वर्ष पूर्व गढ़ा गया होगा. संग्रहालय में मौजूद करीब 17-18 सौ प्रतिमाओं के बीच यह पेनल विशेष आकर्षण का केंद्र है.

सप्त मातृका पेनल में देवियों का दिव्य समूह विदिशा संग्रहालय की सबसे अनोखी प्रतिमाओं में से एक है सप्त मातृका पेनल. यह लगभग 10-11वीं शताब्दी की है. इसमें देवियों का दिव्य समूह दिखाया गया है. एक ओर भगवान गणेश हैं और उनके साथ चामुंडा, वैभव लक्ष्मी, वराही, ब्राह्मणी, लक्ष्मी, महामहिम देवी और अंत में अष्टभुजी दुर्गा विराजमान हैं. पेनल के आखिरी छोर पर एक वीणा वाद्य यंत्र बजाते हुए दर्शाए गए हैं.

विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा का जिला पुरातत्व संग्रहालय केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि यह भारत की प्राचीन संस्कृति, कला और आस्था का जीवंत साक्षी है. यहां संग्रहित हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमाएं न केवल धार्मिक मान्यताओं को उजागर करती हैं, बल्कि भारतीय शिल्पकला की उत्कृष्टता को भी दर्शाती हैं. इन प्रतिमाओं में देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, यक्ष-यक्षिणी और कुबेर की मूर्तियां विशेष महत्व रखती हैं. यह संग्रहालय विदिशा के गौरव को विश्व स्तर पर स्थापित करता है और यहां की धरोहरें देश-विदेश तक अपना प्रभाव छोड़ती हैं

अर्द्ध पर्यकासन में चतुर्भुजी देवी

संग्रहालय में एक अन्य आकर्षक प्रतिमा है गजलक्ष्मी, जिन्हें अर्द्ध पर्यकासन में बैठे हुए दर्शाया गया है. यह भी 10वीं शताब्दी की है और सफेद बलुआ पत्थर पर गढ़ी गई है. देवी के चार हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में वे कलश धारण किए हुए हैं. प्रतिमा में उनके ऊपर दोनों ओर गज (हाथी) अंकित हैं, जो लक्ष्मी की गजलक्ष्मी रूप की पहचान हैं. प्रतिमा लगभग 2 फीट लंबी और डेढ़ फीट चौड़ी है. इसमें देवी लक्ष्मी कमल पर विराजित हैं, जो धन, वैभव और समृद्धि का प्रतीक है. इस प्रतिमा में शिल्पकला की गहराई और सौंदर्य स्पष्ट झलकता है.

सप्त मातृका पेनल में देवियों का दिव्य समूह (ETV Bharat)

मुगल शासन का असर और विदिशा की धरोहर

मार्गदर्शक रामनिवास शुक्ला का कहना है कि, ''इन प्रतिमाओं के खंडित होने की स्पष्ट जानकारी नहीं है. कई बार वे बावड़ी, कुओं या तालाब से खंडित अवस्था में मिलीं. वहीं, मुगल शासनकाल में भारतीय संस्कृति को भारी क्षति पहुंचाई गई और अधिकांश प्रतिमाओं के चेहरे एवं हाथ तोड़े गए. इसके कारण मूर्तियों की सुंदरता प्रभावित हुई, लेकिन उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता आज भी बनी हुई है.''

शुक्ला बताते हैं कि, ''विदिशा संग्रहालय में एक 12 फीट ऊंची कुबेर की प्रतिमा भी है, जो 2200 वर्ष पुरानी है. इतनी विशाल और प्राचीन प्रतिमा भारत में विरल ही देखने को मिलती है. इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस काल में विदिशा (बेसनगर) कला और आस्था का प्रमुख केंद्र रहा होगा.

प्रतिमाएं बढ़ा रही संग्रहालय की शोभा (ETV Bharat)

कुबेर यक्षिणी (2वीं शताब्दी, बेसनगर, विदिशा)

संग्रहालय में मौजूद कुबेर यक्षिणी की प्रतिमा 2वीं शताब्दी की है और इसे विदिशा के ऐतिहासिक स्थल बेसनगर से प्राप्त किया गया था. प्रतिमा में यक्षिणी को एक हाथ में धन का गठर और दूसरे हाथ में किताब लिए हुए दर्शाया गया है. गले में हार, हाथ-पैरों में कड़े और खुले बाल उनकी सुंदरता को और निखारते हैं. यह प्रतिमा स्पष्ट करती है कि उस काल में विदिशा केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि व्यापार और शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र रहा. यक्षिणी का यह स्वरूप कला, धन और ज्ञान का अद्वितीय संगम है.

संग्रहालय में मौजूद है कुबैर की 12 फीट ऊंची प्रतिमा (ETV Bharat)

गले में ताबीज-माला पहने कुबेर यक्ष प्रतिमा

इसके साथ ही संग्रहालय में कुबेर यक्ष की प्रतिमा भी विशेष महत्व रखती है, इसे भी बेसनगर से प्राप्त किया गया था और यह 2वीं शताब्दी की है. प्रतिमा में कुबेर को यज्ञोपवी धारण किए, गले में ताबीज-माला पहने और हाथों में धन का गठर लिए हुए दिखाया गया है. सिर पर पगड़ी, हाथों में कड़े और बाजूबंद, साथ ही गले में ताबीज, यह सब उनके धन और सामर्थ्य के प्रतीक हैं. यह प्रतिमा भारतीय पौराणिक परंपरा में कुबेर की स्थिति को मजबूत करती है और उस समय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का भी संकेत देती है.

विदिशा में विश्व स्तर का धरोहर केंद्र

विदिशा संग्रहालय की ये प्रतिमाएं केवल पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि ये भारत की सभ्यता, धर्म और संस्कृति की गाथा कहती हैं. यहां से मिली कई प्रतिमाएं आज भोपाल, ग्वालियर और दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालयों तक पहुंच चुकी हैं. रामनिवास शुक्ला का कहना है कि, ''यहां के अधिकांश शिल्पकला के नमूने विश्व स्तर के हैं. विदिशा की धरोहरें देश-विदेश में प्रदर्शित होकर न केवल भारत की संस्कृति का मान बढ़ाती हैं, बल्कि विदिशा का नाम भी गौरवान्वित करती हैं.

विदिशा का जिला पुरातत्व संग्रहालय भारत की प्राचीन कला, धर्म और इतिहास का अमूल्य खजाना है. सप्त मातृका पेनल, अष्टभुजी दुर्गा, गजलक्ष्मी, कुबेर यक्ष और यक्षिणी जैसी प्रतिमाएं इस बात का प्रमाण हैं कि विदिशा सदियों से कला, शक्ति, धन और ज्ञान का केंद्र रहा है.''