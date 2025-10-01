ETV Bharat / state

हाथों में शस्त्र लिए पर्वत उठाता रावण, भोलेनाथ ने ऐसे धकेला धरती में दबा लंकापति

हाथों में शस्त्र लिए पर्वत उठाता रावण ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 1, 2025 at 1:52 PM IST 3 Min Read