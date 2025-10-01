ETV Bharat / state

हाथों में शस्त्र लिए पर्वत उठाता रावण, भोलेनाथ ने ऐसे धकेला धरती में दबा लंकापति

विदिशा के जिला पुरातत्व संग्रहालय में है मौजूद है रावण और उमा-महेश्वर की अनुपम प्रतिमा. पर्वत उठाने की कोशिश करते रावण को भोलेनाथ ने रोका.

VIDISHA uma maheshwar ravana statue
हाथों में शस्त्र लिए पर्वत उठाता रावण (ETV Bharat)
October 1, 2025

विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा का जिला पुरातत्व संग्रहालय, भारतीय शिल्पकला और पौराणिक कथाओं का अनमोल खजाना है. यहां हजारों वर्षों पुरानी प्रतिमाएं और कलाकृतियां संग्रहीत हैं. जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक है 'उमा-महेश्वर और रावण' की 11वीं शताब्दी की प्रतिमा. यह प्रतिमा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें शिल्पकार की अद्भुत कलात्मक क्षमता और भावनाओं की गहराई भी झलकती है.

पर्वत पर विराजमान उमा-महेश्वर
मार्गदर्शक रामनिवास शुक्ला बताते हैं, 'विदिशास के जिला पुरातत्व संग्रहालय में लगभग 17 से 18 सौ प्रतिमाएं हैं. इन प्रतिमाओं में से कई विश्वस्तरीय कलाकृतियां हैं, जिन्हें देश और विदेश में भी प्रदर्शित किया जाता है. उमा-महेश्वर की यह प्रतिमा खास तौर पर अद्वितीय है. इसमें भगवान शिव, पार्वती अपने वाहन नंदी और शेर के साथ पर्वत पर विराजमान हैं और उनके पुत्र गणेश तथा कार्तिकेय गिरने जैसी मुद्रा में हैं.''

''प्रतिमा में दो माला धारण किए हुए देवता दिखाई देते हैं, जिनके दोनों ओर भगवान ब्रह्मा और विष्णु विराजमान हैं. बीच में अर्धनारीश्वर का अद्भुत रूप नजर आता है. लेकिन सबसे ध्यान खींचने वाला दृश्य है रावण. वह पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा है, अपने हाथ में शस्त्र लिए हुए, और उसके साथ उसके दो साथी भी नीचे दबे हुए दिखाई देते हैं.

11TH CENTURY STATUE UMA MAHESHWAR
संग्रहालय में है मौजूद है रावण और उमा-महेश्वर की अनुपम प्रतिमा (ETV Bharat)

पर्वत उठाने की कोशिश करता रावण?
रामनिवास शुक्ला आगे बताते हैं, ''यह दृश्य दर्शाता है कि जैसे ही रावण पर्वत उठाने की कोशिश करता है, पर्वत में कंपन आता है. शिव और पार्वती की चेतावनी पर शिव जी अपने पैर से पर्वत को नीचे धकेलते हैं, और रावण सहित उसके साथी धरती पर दब जाते हैं. यह न केवल कथा का चित्रण है, बल्कि शिल्पकार की सूक्ष्म समझ और भावनाओं को मूर्त रूप देने की क्षमता का प्रमाण है.''

VIDISHA ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
विदिशा का जिला पुरातत्व संग्रहालय (ETV Bharat)

शिल्पकारों की कलाकृति कल्पना से परे
रामनिवास शुक्ला बताते हैं, ''इस प्रतिमा का चेहरा बनाना सरल है, लेकिन इसमें भाव डालना अत्यंत कठिन काम है. उस समय न तो आधुनिक मशीनरी थी और न ही डिजिटल उपकरण. शिल्पकारों ने अपने मस्तिष्क और कल्पना के जरिए इतनी बारीकी से दाने बनाए कि अगर उस पर सुई रखो तो वह दाना छुप जाए. यह कलाकृति कल्पना से परे है.''

विदिशा का जिला पुरातत्व संग्रहालय न केवल इतिहास और कला का केंद्र है, बल्कि यह शिल्पकारों की अद्भुत प्रतिभा और भारतीय संस्कृति की गहराई का जीवंत प्रमाण भी है. रावण और उमा-महेश्वर की यह प्रतिमा अपने अनोखे दृश्य, शिल्पकला और भावनाओं के साथ हर दर्शक को मोहित कर देती है.

