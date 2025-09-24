ETV Bharat / state

विदिशा का अनोखा देवी का बाग मंदिर, दरबार में आते थे शेर! मन्नत पूरी होने पर चढ़ाते हैं घंटियां

इतिहासकार गोविंद देवलिया बताते हैं कि "इस मंदिर की स्थापना लगभग 1740 से 1761 के बीच नाना साहब पेशवा काल में हुई थी. यानी यह मंदिर आज से लगभग 264 से 285 वर्ष पुराना है. किवदंती है कि पानीपत के तीसरे युद्ध (1761) के समय मंदिर के चबूतरे का निर्माण हुआ था. इस कारण मंदिर का सीधा संबंध मराठा इतिहास और उस कालखंड की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ता है."

विदिशा: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर और विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर विदिशा में स्थित देवी का बाग मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है. इस मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व इतना गहरा है कि यहां दूर-दूर से श्रद्धालु मनोकामनाएं लेकर आते हैं.

इतिहासकार के मुताबिक "पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के बीच 14 जनवरी 1961 को लड़ा गया था. इस युद्ध में मराठा पक्ष का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था, जबकि अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की विशाल सेना दूसरी ओर थी. युद्ध से पहले जब मराठा पेशवा ने पंजाब तक विस्तार किया, तब अब्दाली और मराठों का टकराव शुरू हुआ. इन्हीं तैयारियों के दौरान नाना साहब पेशवा ने हजारों सैनिकों के साथ विदिशा क्षेत्र में पड़ाव डाला था. तभी से यहां स्थापित मां दुर्गा के इस मंदिर को 'देवी का बाग' के नाम से जाना जाने लगा."

मंदिर में भक्त चढ़ाते हैं घंटियां (ETV Bharat)

मां के दरबार पर आया करते थे शेर

मां दुर्गा की प्रतिमा नीम के पेड़ की छांव में स्थापित थी और यह स्थान चारों ओर से खुला है. मान्यता हैं कि माता खुले में ही रहना पसंद करती हैं. जब यहां बस्ती नहीं हुआ करती थी, उस समय यहां शेर भी आया करता था. ऐसा कहना है बड़े-बुजुर्गों का. लेकिन वर्तमान में मंदिर के चारों ओर कॉलोनियां और बड़े भवन बन चुके हैं.

देवी का बाग मंदिर पेशवा से नाता (ETV Bharat)

स्वप्न में मां ने दिया मंदिर बनवाने का आदेश

मंदिर समिति प्रमुख प्रवीण जौहरी बताते हैं कि "उन्हें माता ने सपने में दर्शन देकर नवनिर्माण का आदेश दिया था. तब मैंने वर्ष 2019 में निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था, जो अब पूरा हो चुका है." उनका कहना है कि "पहले जब भी दीवार या छत बनाने का प्रयास किया गया, तो वह अपने आप गिर जाती थी. बाद में माता के निर्देशानुसार शत-चंडी यज्ञ किया गया, जिसके बाद निर्माण कार्य सुचारू रूप से संभव हो सका. सिर्फ शिखर और छत ही बना है. श्रद्धालु इस परिवर्तन से प्रसन्न हैं."

मंदिर निर्माण कराने के लिए मां ने स्वप्न में दिया आदेश (ETV Bharat)

भक्तों की मनोकामना होती है पूरी

विदिशा का देवी का बाग मंदिर आज भी प्राचीन पाषाण कला, नीम की छांव और ऐतिहासिक स्मृतियों के साथ श्रद्धालुओं और इतिहासकारों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. मंदिर की महिला पुजारी लक्ष्मी चतुर्वेदी ने बताया, "इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से देवी मां से मनोकामना मांगता है और यह वचन देता है कि मन्नत पूरी होने पर यहां घंटी चढ़ाएगा. उसकी कामना पूरी होती है."

मन्नत पूरी होने पर लोग चढ़ाते हैं घंटियां

यही वजह है कि मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में घंटियां देखने को मिलती हैं. महिला पुजारी लक्ष्मी चतुर्वेदी ने बताया कि "कई साल पहले एक भक्त ने सबसे पहले यहां घंटी चढ़ाई थी और तब से यह परंपरा शुरू हुई. आज भी श्रद्धालु विवाह, संतान प्राप्ति, मकान निर्माण या किसी अन्य समस्या के समाधान की मन्नत मांगते हैं और पूरी होने पर घंटी चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और देवी दुर्गा को सुहाग का सामान अर्पित करते हैं.''

मंदिर में विविध देवी-देवताओं की प्रतिमा

इस मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यहां हनुमान जी, वीर भैया, हरदोल लाला, गणेश रिद्धि-सिद्धि के साथ, दूल्हा देव, शिवलिंग, भैरव बाबा और विष्णु जी की भी पूजा-अर्चना की जाती है. इस कारण मंदिर केवल दुर्गा उपासना का ही नहीं बल्कि विविध देवताओं की आस्था का भी केंद्र है.

45 सालों से आ रहा हूं मंदिर

श्रद्धालु यशवंत सिंह तोमर ने बताया कि "मैं लगभग 45 वर्षों से इस मंदिर में आ रहा हूं. मेरी अनेक मनोकामनाएं यहां पूर्ण हुई हैं, यह सब मां भगवती की कृपा है. अब मेरे बच्चे भी प्रतिदिन यहां दर्शन करने आते हैं. मैंने भी अपनी मन्नतें पूरी होने पर घंटियां चढ़ाई हैं. पहले मां दुर्गा खुले आकाश के नीचे नीम के पेड़ के नीचे विराजमान थीं. यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है."