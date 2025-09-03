विदिशा: कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा विदिशा पहुंची. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा "विदिशा लोकसभा सीट चुनाव और बुधनी विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में वोट चोरी हुई. जब शिवराज सिंह चौहान बुधनी से विधानसभा चुनाव लड़े और इसके बाद लोकसभा चुनाव और फिर बुधनी में उपचुनाव हुआ तो आप खुद ही वोटों का आंतर देख लीजिए. साफ है कि एक लाख वोट बढ़े थे. बुधनी विधानसभा चुनाव में एक लाख वोटो की चोरी हुई थी. विधानसभा व लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक व्यक्ति से 100-100 फर्जी डलवाए."
बीजेपी सरकार की नाकामियों को उजागर करते रहेंगे
वोट अधिकार यात्रा के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विदिशा में रैली निकाली. कार्यकर्ताओं की भीड़ माधवगंज चौराहे से कोतवाली तक सड़कों पर उमड़ी. इसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया. इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा "अब कांग्रेस का हर सिपाही मैदान में डटकर खड़ा है. भाजपा की नाकामियों को जनता के सामने उजागर किया जाएगा."
पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान की लगभग 20 साल की सत्ता पर सवाल उठाए और कहा "उनके शासन में अस्पताल लापरवाही के अड्डे बन गए. इंदौर नवजात शिशुओं को चूहों ने अस्पतालों में कुतर-कुतरकर मार डाला. यह प्रदेश की बदहाली की तस्वीर है."
पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को खोखला किया
जीतू पटवारी ने कहा " मोदी जी चीन से समझौते कर भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं." वहीं, हाल ही में कांग्रेस मंच से कथित रूप से हुई गाली की घटना पर सफाई देते हुए पटवारी ने कहा "गाली देने वाला व्यक्ति कांग्रेस का नहीं, भाजपा का था. हम किसी की मां का अपमान नहीं करते. मोदी जी की माताजी का हम सम्मान करते हैं. गाली देने वाला बीजेपी का व्यक्ति ही जिम्मेदार था. हम मांग करते हैं कि उसे गिरफ्तार किया जाए."
पीएम मोदी विदेशी वस्तुएं उपयोग करते हैं
कांग्रेस की माधवगंज पर आयोजित आमसभा में पूर्व सांसद प्रतापभानु शर्मा, जिलाध्यक्ष सहित जिलेभर के कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए. जीतू पटवारी ने कहा "भाजपा स्वदेशी वस्तुएं अपनाने की बात करती है, दूसरी तरफ पीएम का चश्मा, घड़ी, शूट सब विदेशी हैं. वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने नया भारत बनाने की बात की थी. दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, काला धन वापस लाकर 15-15 लाख रुपए देने का वादा भी किया था लेकिन बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया."
मुख्यमंत्री मोहन यादव पर फिर साधा निशाना
जीतू पटवारी ने कहा "शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना में 03 हजार रुपए देना का वादा किया था. योजना में बहनों के साथ 18 सौ रुपए की चोरी हो रही है." पटवारी ने सीएम डा. मोहन यादव पर निशाना साधते हुए कहा "हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं. मैंने तो आज तक कोई व्यसन नहीं किया लेकिन उज्जैन भोलेनाथ की नगरी है. ये जरूर भांग का गोला डालकर घूम रहे होंगे. मोहन भैया गोली थोड़ी छोटी लो."