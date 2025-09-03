ETV Bharat / state

जीतू पटवारी का आरोप- बुधनी चुनाव में भी एक लाख वोट चोरी, उपचुनाव में कैसे घट गए वोट - VIDISHA VOTE ADHIKAR YATRA

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान पर वोट चोरी करवाने का आरोप लगाया. विदिशा लोकसभा सीट चुनाव में भी ऐसा हुआ.

vidisha vote adhikar yatra
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 2:22 PM IST

3 Min Read

विदिशा: कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा विदिशा पहुंची. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा "विदिशा लोकसभा सीट चुनाव और बुधनी विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में वोट चोरी हुई. जब शिवराज सिंह चौहान बुधनी से विधानसभा चुनाव लड़े और इसके बाद लोकसभा चुनाव और फिर बुधनी में उपचुनाव हुआ तो आप खुद ही वोटों का आंतर देख लीजिए. साफ है कि एक लाख वोट बढ़े थे. बुधनी विधानसभा चुनाव में एक लाख वोटो की चोरी हुई थी. विधानसभा व लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक व्यक्ति से 100-100 फर्जी डलवाए."

बीजेपी सरकार की नाकामियों को उजागर करते रहेंगे

वोट अधिकार यात्रा के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विदिशा में रैली निकाली. कार्यकर्ताओं की भीड़ माधवगंज चौराहे से कोतवाली तक सड़कों पर उमड़ी. इसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया. इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा "अब कांग्रेस का हर सिपाही मैदान में डटकर खड़ा है. भाजपा की नाकामियों को जनता के सामने उजागर किया जाएगा."

विदिशा की रैली में गरजे जीतू पटवारी (ETV BHARAT)
vidisha vote adhikar yatra
विदिशा में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा (ETV BHARAT)

पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान की लगभग 20 साल की सत्ता पर सवाल उठाए और कहा "उनके शासन में अस्पताल लापरवाही के अड्डे बन गए. इंदौर नवजात शिशुओं को चूहों ने अस्पतालों में कुतर-कुतरकर मार डाला. यह प्रदेश की बदहाली की तस्वीर है."

पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को खोखला किया

जीतू पटवारी ने कहा " मोदी जी चीन से समझौते कर भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं." वहीं, हाल ही में कांग्रेस मंच से कथित रूप से हुई गाली की घटना पर सफाई देते हुए पटवारी ने कहा "गाली देने वाला व्यक्ति कांग्रेस का नहीं, भाजपा का था. हम किसी की मां का अपमान नहीं करते. मोदी जी की माताजी का हम सम्मान करते हैं. गाली देने वाला बीजेपी का व्यक्ति ही जिम्मेदार था. हम मांग करते हैं कि उसे गिरफ्तार किया जाए."

vidisha vote adhikar yatra
कांग्रेस की रैली में मंच का सीन (ETV BHARAT)

पीएम मोदी विदेशी वस्तुएं उपयोग करते हैं

कांग्रेस की माधवगंज पर आयोजित आमसभा में पूर्व सांसद प्रतापभानु शर्मा, जिलाध्यक्ष सहित जिलेभर के कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए. जीतू पटवारी ने कहा "भाजपा स्वदेशी वस्तुएं अपनाने की बात करती है, दूसरी तरफ पीएम का चश्मा, घड़ी, शूट सब विदेशी हैं. वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने नया भारत बनाने की बात की थी. दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, काला धन वापस लाकर 15-15 लाख रुपए देने का वादा भी किया था लेकिन बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया."

vidisha vote adhikar yatra
विदिशा में कांग्रेस की रैली में उमड़े कार्यकर्ता (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री मोहन यादव पर फिर साधा निशाना

vidisha vote adhikar yatra
विदिशा में भी गूंजा वोट चोरी का मुद्दा (ETV BHARAT)

जीतू पटवारी ने कहा "शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना में 03 हजार रुपए देना का वादा किया था. योजना में बहनों के साथ 18 सौ रुपए की चोरी हो रही है." पटवारी ने सीएम डा. मोहन यादव पर निशाना साधते हुए कहा "हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं. मैंने तो आज तक कोई व्यसन नहीं किया लेकिन उज्जैन भोलेनाथ की नगरी है. ये जरूर भांग का गोला डालकर घूम रहे होंगे. मोहन भैया गोली थोड़ी छोटी लो."

विदिशा: कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा विदिशा पहुंची. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा "विदिशा लोकसभा सीट चुनाव और बुधनी विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में वोट चोरी हुई. जब शिवराज सिंह चौहान बुधनी से विधानसभा चुनाव लड़े और इसके बाद लोकसभा चुनाव और फिर बुधनी में उपचुनाव हुआ तो आप खुद ही वोटों का आंतर देख लीजिए. साफ है कि एक लाख वोट बढ़े थे. बुधनी विधानसभा चुनाव में एक लाख वोटो की चोरी हुई थी. विधानसभा व लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक व्यक्ति से 100-100 फर्जी डलवाए."

बीजेपी सरकार की नाकामियों को उजागर करते रहेंगे

वोट अधिकार यात्रा के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विदिशा में रैली निकाली. कार्यकर्ताओं की भीड़ माधवगंज चौराहे से कोतवाली तक सड़कों पर उमड़ी. इसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया. इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा "अब कांग्रेस का हर सिपाही मैदान में डटकर खड़ा है. भाजपा की नाकामियों को जनता के सामने उजागर किया जाएगा."

विदिशा की रैली में गरजे जीतू पटवारी (ETV BHARAT)
vidisha vote adhikar yatra
विदिशा में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा (ETV BHARAT)

पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान की लगभग 20 साल की सत्ता पर सवाल उठाए और कहा "उनके शासन में अस्पताल लापरवाही के अड्डे बन गए. इंदौर नवजात शिशुओं को चूहों ने अस्पतालों में कुतर-कुतरकर मार डाला. यह प्रदेश की बदहाली की तस्वीर है."

पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को खोखला किया

जीतू पटवारी ने कहा " मोदी जी चीन से समझौते कर भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं." वहीं, हाल ही में कांग्रेस मंच से कथित रूप से हुई गाली की घटना पर सफाई देते हुए पटवारी ने कहा "गाली देने वाला व्यक्ति कांग्रेस का नहीं, भाजपा का था. हम किसी की मां का अपमान नहीं करते. मोदी जी की माताजी का हम सम्मान करते हैं. गाली देने वाला बीजेपी का व्यक्ति ही जिम्मेदार था. हम मांग करते हैं कि उसे गिरफ्तार किया जाए."

vidisha vote adhikar yatra
कांग्रेस की रैली में मंच का सीन (ETV BHARAT)

पीएम मोदी विदेशी वस्तुएं उपयोग करते हैं

कांग्रेस की माधवगंज पर आयोजित आमसभा में पूर्व सांसद प्रतापभानु शर्मा, जिलाध्यक्ष सहित जिलेभर के कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए. जीतू पटवारी ने कहा "भाजपा स्वदेशी वस्तुएं अपनाने की बात करती है, दूसरी तरफ पीएम का चश्मा, घड़ी, शूट सब विदेशी हैं. वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने नया भारत बनाने की बात की थी. दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, काला धन वापस लाकर 15-15 लाख रुपए देने का वादा भी किया था लेकिन बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया."

vidisha vote adhikar yatra
विदिशा में कांग्रेस की रैली में उमड़े कार्यकर्ता (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री मोहन यादव पर फिर साधा निशाना

vidisha vote adhikar yatra
विदिशा में भी गूंजा वोट चोरी का मुद्दा (ETV BHARAT)

जीतू पटवारी ने कहा "शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना में 03 हजार रुपए देना का वादा किया था. योजना में बहनों के साथ 18 सौ रुपए की चोरी हो रही है." पटवारी ने सीएम डा. मोहन यादव पर निशाना साधते हुए कहा "हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं. मैंने तो आज तक कोई व्यसन नहीं किया लेकिन उज्जैन भोलेनाथ की नगरी है. ये जरूर भांग का गोला डालकर घूम रहे होंगे. मोहन भैया गोली थोड़ी छोटी लो."

For All Latest Updates

TAGGED:

JEETU PATWARI ALLEGATIONVOTES STOLEN BUDHNI VIDISHAPM MODI USES FOREIGN GOODSMADHYA PRADESH CONGRESSVIDISHA VOTE ADHIKAR YATRA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

नीमच किसानों ने सोयाबीन को दी श्रद्धांजलि, पढ़ी हनुमान चालीसा, येलो मोजेक ने बर्बाद की फसल

रिटायरमेंट के 5 महीने बाद भी करती रही ड्यूटी, सिंगरौली में विभागीय लापरवाही का मामला

बाबा बागेश्वर की पदयात्रा की तैयारियां तेज, साथ चलने वालों के लिए नियम और शर्तें फिक्स

निर्मला सप्रे को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहत, विधानसभा सदस्यता रद्द करने की याचिका खारिज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.