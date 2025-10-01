ETV Bharat / state

विदिशा में भैंसों पर चढ़ा आवारगी का रंग, मालिक को चकमा दे गायब, कलेक्टर से फरियाद

विदिशा में जंगल में चरने गई 6 भैंसे गायब, मालिक ने पीछा किया तो 2 मिली, अन्य भैंसें लापता. पशुमालिक पहुंचा पुलिस के पास.

Vidisha buffaloes theft
विदिशा में भैंसें गायब होने के मामले में पुलिस ने आवारगी दर्ज की (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 12:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

विदिशा: "नौबत आवारगी तक आ पहुंची, उसकी तलाश में हर गली से गुजर रहे हैं हम" किसी शायर का ये शेर विदिशा के पशुपालक पर सटीक दिख रहा है. जिन भैंसों के जरिए पूरे परिवार का खर्चा चलता था, वहीं भैंसे आवारगी में कहीं भटक गईं. पशुपालक ने पहले पुलिस थाने में फरियाद लगाई. वहां भैंसों की आवारगी पर नसीहत देते हुए थाना प्रभारी ने पशुपालक को टरका दिया. इसके बाद पशुपालक फरियाद लेकर पहुंचा सीएसपी के पास. सीएसपी ने थाना प्रभारी के अंदाज में भैंसों की आवारगी का जिक्र किया लेकिन आवारा भैंसों को जल्द तलाश कर पशुपालक को सौंपने का वादा भी किया.

पुलिस थाने में 6 भैंसें चोरी होने की शिकायत

विदिशा में भैंस चोरी का मामला सुर्खियों में है. जिले की तहसील लटेरी के ग्राम झूकरजोगी निवासी शंभूनाथ जोगी ने कलेक्ट्रेट में आवेदन देकर अपनी 6 भैंसों की चोरी की शिकायत दर्ज कराई है. उनका कहना है "21 अगस्त को उनकी भैंसें चरते समय अचानक लापता हो गईं. ढूंढने पर भी जब भैंसें नहीं मिलीं तो उन्होंने थाना लटेरी में रिपोर्ट दर्ज कराई." शिकायत में लिखा गया है कि उनकी एक बड़ी भूरी भैंस बाद में अगरा पठार के जंगल में मृत अवस्था में मिली.

भैंस मालिक की फरियाद सुनते सीएसपी (ETV BHARAT)
Vidisha buffaloes theft
पुलिस थाने में 6 भैंसें चोरी होने की शिकायत (ETV BHARAT)

भैंसें नहीं मिली तो कैसे चलेगा घर-परिवार

पशुपालक ने शिकायत में लिखा "उसकी दो छोटी भैंसें पास के इलाके में बरामद हुईं, लेकिन 3 भैंसें अब तक गायब हैं." पशुपालक शंभूनाथ का आरोप है "अगरा पठार गांव के लोगों ने चोरी करके उनकी भैंसें छिपा रखा है. इससे उन्हें करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. पूरे परिवार का खर्चा ही इन भैंसों से ही चलता है. अगर उनकी भैंसें वापस नहीं मिली तो घर-परिवार कैसे चलेगा. पुलिस थाने के चक्कर लगा-लगाकर वह परेशान हो गया है."

Vidisha buffaloes theft
भैंसें नहीं मिली तो कैसे चलेगा घर-परिवार (ETV BHARAT)

पशुओं की गुमशुदुगी में आवारगी दर्ज होती है

इस मामले में विदिशा नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह का कहना है "शिकायत की जांच की जा रही है. भैंसों के मामले में अक्सर आवारगी प्रकरण कायम किया जाता है. यानी अगर कोई पशु खुले में छोड़ा जाता है और वह कहीं चला जाए तो इसे ‘आवारगी’ मानते हुए दर्ज किया जाता है. अगर चोरी के सबूत मिलते हैं तो मामला आपराधिक प्रकरण के रूप में दर्ज किया जाता है. शंभूनाथ की एक भैंस वापस मिल गई है, जबकि बाकी भैंसों की तलाश जारी है."

For All Latest Updates

TAGGED:

BUFFALOES MISSING COMPLAINTLOST ANIMALS REGISTERED STRAYSVIDISHA COLLECTOR HEARINGVIDISHA NEWSVIDISHA BUFFALOES THEFT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सपनों में मिलते हैं मन्नत पूरी होने के संकेत, बड़ा चमत्कारी है बड़वानी का बड़ी बिजासन माता मंदिर

पिपरिया में 25 प्रकार के अनाज से बनी मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा, भक्तों को दे रही 2 संदेश

मैहर का मां शारदा धाम, जहां आज भी आल्हा-ऊदल की पूजा से होती है शुरुआत

विदिशा की ऐतिहासिक धरोहर है लोहंगी पहाड़ी, माता अन्नपूर्णा की कृपा से नहीं पड़ता अकाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.