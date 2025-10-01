ETV Bharat / state

विदिशा में भैंसों पर चढ़ा आवारगी का रंग, मालिक को चकमा दे गायब, कलेक्टर से फरियाद

विदिशा में भैंसें गायब होने के मामले में पुलिस ने आवारगी दर्ज की ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 1, 2025 at 12:52 PM IST 3 Min Read