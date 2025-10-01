विदिशा में भैंसों पर चढ़ा आवारगी का रंग, मालिक को चकमा दे गायब, कलेक्टर से फरियाद
विदिशा में जंगल में चरने गई 6 भैंसे गायब, मालिक ने पीछा किया तो 2 मिली, अन्य भैंसें लापता. पशुमालिक पहुंचा पुलिस के पास.
October 1, 2025
विदिशा: "नौबत आवारगी तक आ पहुंची, उसकी तलाश में हर गली से गुजर रहे हैं हम" किसी शायर का ये शेर विदिशा के पशुपालक पर सटीक दिख रहा है. जिन भैंसों के जरिए पूरे परिवार का खर्चा चलता था, वहीं भैंसे आवारगी में कहीं भटक गईं. पशुपालक ने पहले पुलिस थाने में फरियाद लगाई. वहां भैंसों की आवारगी पर नसीहत देते हुए थाना प्रभारी ने पशुपालक को टरका दिया. इसके बाद पशुपालक फरियाद लेकर पहुंचा सीएसपी के पास. सीएसपी ने थाना प्रभारी के अंदाज में भैंसों की आवारगी का जिक्र किया लेकिन आवारा भैंसों को जल्द तलाश कर पशुपालक को सौंपने का वादा भी किया.
पुलिस थाने में 6 भैंसें चोरी होने की शिकायत
विदिशा में भैंस चोरी का मामला सुर्खियों में है. जिले की तहसील लटेरी के ग्राम झूकरजोगी निवासी शंभूनाथ जोगी ने कलेक्ट्रेट में आवेदन देकर अपनी 6 भैंसों की चोरी की शिकायत दर्ज कराई है. उनका कहना है "21 अगस्त को उनकी भैंसें चरते समय अचानक लापता हो गईं. ढूंढने पर भी जब भैंसें नहीं मिलीं तो उन्होंने थाना लटेरी में रिपोर्ट दर्ज कराई." शिकायत में लिखा गया है कि उनकी एक बड़ी भूरी भैंस बाद में अगरा पठार के जंगल में मृत अवस्था में मिली.
भैंसें नहीं मिली तो कैसे चलेगा घर-परिवार
पशुपालक ने शिकायत में लिखा "उसकी दो छोटी भैंसें पास के इलाके में बरामद हुईं, लेकिन 3 भैंसें अब तक गायब हैं." पशुपालक शंभूनाथ का आरोप है "अगरा पठार गांव के लोगों ने चोरी करके उनकी भैंसें छिपा रखा है. इससे उन्हें करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. पूरे परिवार का खर्चा ही इन भैंसों से ही चलता है. अगर उनकी भैंसें वापस नहीं मिली तो घर-परिवार कैसे चलेगा. पुलिस थाने के चक्कर लगा-लगाकर वह परेशान हो गया है."
पशुओं की गुमशुदुगी में आवारगी दर्ज होती है
इस मामले में विदिशा नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह का कहना है "शिकायत की जांच की जा रही है. भैंसों के मामले में अक्सर आवारगी प्रकरण कायम किया जाता है. यानी अगर कोई पशु खुले में छोड़ा जाता है और वह कहीं चला जाए तो इसे ‘आवारगी’ मानते हुए दर्ज किया जाता है. अगर चोरी के सबूत मिलते हैं तो मामला आपराधिक प्रकरण के रूप में दर्ज किया जाता है. शंभूनाथ की एक भैंस वापस मिल गई है, जबकि बाकी भैंसों की तलाश जारी है."