ETV Bharat / state

विदिशा में बेतवा घाट पर भारी संख्या में लोगों ने किया पितरों का तर्पण, श्राद्ध कर पूर्वजों से लिया आशीर्वाद

विदिशा में बेतवा घाट पर भारी संख्या में लोगों ने किया पितरों का तर्पण ( ETV Bharat )

विदिशा की बेतवा नदी में पितृ पक्ष के पहले दिन उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

तर्पणकर्ता पंडित राजेंद्र दुबे ने बताया कि "यह 16 दिवसीय पर्व अपने पितरों को याद करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे बड़ा अवसर है. पितृ पक्ष में दादा-दादी, माता-पिता तथा समस्त पितरों के लिए तर्पण किया जाता है. इसके लिए कुशा से जल अर्पित किया जाता है, साथ ही तिल्ली और दूध का उपयोग होता है. धार्मिक मान्यता है कि इस तर्पण से आकाश मार्ग से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है और मनुष्य अपने पापों से भी मुक्त हो जाता है."

विदिशा: रविवार से पितृ पक्ष (श्राद्ध पक्ष) की शुरुआत हो गई. विदिशा में पितरों का तर्पण करने के लिए बड़ी संख्या में लोग बेतवा नदी के घाटों पर पहुंचे. जहां पुजारियों ने पूरे विधि-विधान के साथ लोगों के पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण कराया. 16 दिन चलने वाले इस पितृ पक्ष के पहले दिन सुबह से ही बेतवा के घाटों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था. इसको आत्मा के मोक्ष और कुल की शांति का पर्व माना जाता है.

बेतवा नदी को पंडित दुबे ने कलयुग की गंगा बताते हुए कहा कि "यहां स्नान और दान से विशेष पुण्य प्राप्त होता है. बेतवा में तर्पण करने से पूर्वज तृप्त होते हैं और व्यक्ति को भक्ति, मुक्ति और पुण्य फल की प्राप्ति होती है." पंडित दुबे ने कहते हैं कि "पितृ पक्ष केवल धार्मिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि परिवार की नई पीढ़ी के लिए भी सीख है. जब बच्चे देखते हैं कि उनके माता-पिता अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं, तो उनमें भी यह परंपरा जीवित रहती है. यह पर्व पीढ़ियों को जोड़ने वाली कड़ी है."

विदिशा में लोगों ने पितरों को किया तर्पण (ETV Bharat)

भगवान विष्णु और कुशा का महत्व

राजेंद्र दुबे ने बताया कि "कई लोग भ्रमित कर देते हैं कि गया जी जाने के बाद तर्पण नहीं करना चाहिए, लेकिन यह गलत है. गया जी के बाद भी तर्पण करना चाहिए. जीवन भर हमें अपने पितरों को याद करना और उनकी सेवा करनी चाहिए." पंडित दुबे ने बताया कि "भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पितृ पक्ष करने वाला बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है. तर्पण में प्रयुक्त कुशा का भी विशेष महत्व है. मान्यता है कि माता सीता के पास जो कुशा की डंडी थी, उससे 10 मुखी रावण भी भयभीत होता था. उसी कुशा से तर्पण कर पितरों को प्रसन्न किया जाता है."

नर्मदा के घाट पर भोर में ही तर्पण करने पहुंच लोग (ETV Bharat)

16 दिन तक घर में पितरों का वास

परंपरा के अनुसार पितृ पक्ष में घर के दरवाजे पर चरण बनाए जाते हैं. मान्यता है कि पितृ पक्ष में पूर्वज धरती लोक पर आते हैं इन्हीं चरणों के माध्यम से घर में प्रवेश करते हैं और परिवार को आशिर्वाद देते हैं, सभी के कष्टों को दूर करते हैं. यही कारण है कि पितृ पक्ष को सनातन धर्म का बड़ा त्योहार माना गया है.