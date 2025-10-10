ETV Bharat / state

दिखने लगी दिवाली की रौनक, भगवान गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार

विदिशा में बढ़ी पीओपी के लक्ष्मी-गणेश की डिमांड, मूर्तिकार प्रतिमाओं में भर रहे गजब के रंग, लाखों घरों में इन मूर्तियों की होती है पूजा.

मूर्तियां में रंग भरने में जुटे मूर्तिकार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 1:45 PM IST

Choose ETV Bharat

विदिशा: दीपावली की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है. मूर्तिकार परिवार मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. प्रशासन द्वारा पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) की प्रतिमाओं पर बैन लगा है, लेकिन इसके बावजूद पीओपी की प्रतिमाएं बाजार में दिखाई दे रही हैं. इस पर विदिशा के मूर्तिकार ने बात की है. उनका कहना है कि बाजार में पीओपी की प्रतिमाओं की मांग ज्यादा है, इसलिए हमें पीओपी की प्रतिमाएं बनानी पड़ती हैं.

आजीविका का साधन मूर्ति व्यवसाय

​विदिशा के कुम्हार जाति के परिवार इस दिनों मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाने में सबसे अधिक व्यस्त हैं. मूर्तिकार काजल प्रजापति बताती हैं कि "दीपावली का त्यौहार जैसे-जैसे नजदीक आता है वैसे-वैसे काम का दबाव बढ़ जाता है. हम लगभग 2 से 3 महीने पहले से ही प्रतिमाएं बनाना शुरू कर देते हैं. अब मूर्तियों को रंग-रोगन कर अंतिम रूप दिया जा रहा है. मूर्तिकार हर साल नई डिजाइन और कलर संयोजन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, ताकि बाजार की मांग पूरी की जा सके."

हर डिजाइन में उपलब्ध हैं प्रतिमाएं (ETV Bharat)

हर डिजाइन में उपलब्ध हैं प्रतिमाएं

मूर्तिकार सोनम प्रजापति ने बताया कि "पारंपरिक रूप से हम मिट्टी की प्रतिमाएं बनती थे, लेकिन ग्राहक अधिक आकर्षक मूर्तियों की मांग करते हैं. जिस वजह से हमें पीओपी से मूर्तियां बनानी पड़ती है. ये मूर्तियां हल्की होने के साथ जल्दी तैयार हो जाती हैं और दिखने में भी सुंदर लगती हैं. पीओपी से तैयार मूर्तियां एक साल तक जस की तस बनी रहती हैं, जिस कारण इन्हें खरीदना लोग ज्यादा पसंद करते हैं. वहीं, मिट्टी से बनी लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां लोग ज्यादा नहीं खरीदते हैं, क्योंकि इन मूर्तियों की पूरे साल पूजा होती है."

पीओपी से तैयार देवी मां की मूर्तियां (ETV Bharat)

पीओपी की मूर्ति में मुनाफा कम

सोनम का कहना है कि "मिट्टी से मूर्तियों को बनाने में खर्च कम आता है. जबकि पीओपी से मूर्ति तैयार करना महंगा पड़ता है. इन मूर्तियों को बेचने में मुनाफा भी कम होता है, मिट्टी से बनी मूर्ति की अपेक्षा. अगर हम लोग पीओपी की मूर्ति नहीं बनाएंगे, तो बाहर से मूर्तियां बनकर आएंगी, जिससे हमें ही नुकसान होगा. भोपाल, इंदौर आदि जगहों से पीओपी की मूर्तियां आ जाएंगी."

विदिशा में बढ़ी पीओपी के लक्ष्मी-गणेश की डिमांड़ (ETV Bharat)

​प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन

​केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पीओपी से मूर्तियों का निर्माण, भंडारण और परिवहन तीनों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया है. रोक लगाए जाने का कारण यह है कि पीओपी से बनी मूर्तियां पानी में घुलती नहीं और इसमें मौजूद जिप्सम और रासायनिक रंग नदी-तालाबों को प्रदूषित करते हैं, जिससे जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है.

प्रतिमाओं में रंग भरती आर्टिस्ट (ETV Bharat)

पर्यावरण विशेषज्ञ की राय

पर्यावरण मित्र नीरज चौरसिया ने बताया कि "पीओपी की मूर्तियां सुंदर तो होती हैं, लेकिन ये नदियों को दूषित करती हैं. जलीय जीवों के लिए हानिकारक है." उन्होंने कहा," मूर्तिकारों की मजबूरी हम समझते हैं. प्रशासन को पीओपी की मूर्तियों को पूरी तरह बैन करना होगा. साथ ही जहां भी मूर्तियां बिक रही हैं, वहां पर भी कार्रवाई करनी चाहिए. अगर सभी पर कार्रवाई की जाएगी, तो पूर्ण रूप से पीओपी की मूर्तियों का निर्माण बंद हो जाएगा."

लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां बनकर तैयार (ETV Bharat)

