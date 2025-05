ETV Bharat / state

एमपी बोर्ड रिजल्ट में विदिशा का जलवा, 7 छात्रों ने मेरिट सूची में बनाया स्थान

एमपी बोर्ड रिजल्ट में विदिशा का जलवा ( ETV Bharat )

Published : May 6, 2025

विदिशा: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं. इस बार विदिशा जिले के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है. कक्षा 12वीं में अलग-अलग विषयों के 6 विद्यार्थियों ने प्रदेश की टॉप टेन सूची में स्थान प्राप्त किया है. वहीं कक्षा 10वीं में एक छात्रा ने प्रदेश की टॉप 10 सूची में जगह बनाई है. बेहतर हुआ विदिशा जिले का परिणाम

