विदिशा में सनसनीखेज लूट, पिस्टल दिखा बुजुर्ग दंपति से लूटे 15 लाख के गहने
मध्य प्रदेश के विदिशा में 2 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर बुजुर्ग दंपति को बनाया बंधक. सोने-चांदी के गहने लूटे.
विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा में रविवार रात सनसनीखेज लूट की वारदात हुई. यहां दो नकाबपोश बदमाश हथियार के बल पर बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर सोने और चांदी के आभूषण लेकर भाग गए. लूटे गए आभूषणों की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस, एफएसएल और फिंगरप्रिंट टीम मौके पर पहुंचकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है.
हथियार के बल पर बुजुर्ग दंपति को बनाया बंधक
घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के तोपपुरा का है. जानकारी के मुताबिक, पीड़ित गीता बाई चौकसे रविवार रात करीब 9 बजे घर में टीवी देख रही थीं और उनके पति लेटे हुए थे. तभी दो नकाबपोश बदमाश मौका पाकर घर में घुस गए और हथियार निकाल कर महिला को जान से मारने की धमकी दी. जिसके बाद आरोपी बुजुर्ग से अलमारी में रखे जेवर और गले का मंगलसूत्र सहित कान के आभूषण लेकर फरार हो गए.
महिला के सिर से सटा दी पिस्टल
पीड़ित गीता बाई चौकसे ने बताया कि "आरोपियों ने धमकी दी कि अगर जेवरात नहीं दिए तो गोली मारकर हत्या कर देंगे. डर के चलते मैंने जेवर सौंप दिए." घटना के दौरान महिला के बेटे नीलेश चौकसे घर के पड़ोस में बैठे हुए थे. जब उन्होंने अपनी मां की चीखें सुनी तो भागकर घर पहुंचे. उन्होंने देखा कि मां बदहवास हालत में थीं और लुटेरे सोने-चांदी के आभूषण लेकर फरार हो चुके थे.
मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम
पीड़ित महिला के बेटे नीलेश चौकसे ने बताया कि "घटना के समय घर पर सिर्फ मम्मी और पापा थे. पापा सो रहे थे और मम्मी टीवी देख रही थी. तभी दो बदमाश घर में घुस आए और पिस्टल सटाकर मम्मी से बोले रकम कहां है. मम्मी डर के मारे अलमारी से जेवर दे दी. आरोपियों ने गले का मंगलसूत्र और कान के आभूषण भी उतरवा लिए. लूटे गए जेवरात की कीमत लगभग 15 लाख रुपए है."
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने कहा "यह घटना रविवार रात लगभग 9 बजे हुई है. दो युवक घर में घुसे और हथियार दिखाकर गले और कान के आभूषण सहित अलमारी से चांदी के जेवर लूट ले गए. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और एविडेंस जुटा लिए हैं. बहुत जल्द आरोपियों का खुलासा कर गिरफ्तार किया जाएगा."