विदेश दौरे पर विधानसभा स्पीकर, लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में खंगाल रहे भारत के 1900-1930 का विधायी रिकॉर्ड

ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के लिए आयोजित किए गए इस दौरे के अवसर पर विजेंद्र गुप्ता ने “Modi@20” पुस्तक ब्रिटिश लाइब्रेरी की इंटरनेशनल ऑफिस मैनेजर सेसिल कम्यूनल, को भेंट की और लाइब्रेरी द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया. लाइब्रेरी के अधिकारियों ने दिल्ली विधानसभा के साथ निरंतर सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया.

जहां उन्होंने विशेष रूप से तैयार किए गए संग्रह में अभिलेख, दुर्लभ फ़ोटोग्राफ़्स और लिखित अभिलेख का अध्ययन किया, जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से लेकर वर्तमान दिल्ली विधानसभा तक के इतिहास को दर्शाती है.

नई दिल्ली : ब्रिटिश राज में दिल्ली विधानसभा का निर्माण जोकि तब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, यह इमारत कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है. इसे जानने व समझने के लिए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी का दौरा किया.

वहां की लाइब्रेरी में साल 1900–1930 के भारतीय विधायी रिकॉर्ड को देखने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसमें देश के विधायी और संसदीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है. उन्होंने दुर्लभ लिखित अभिलेख, फ़ोटोग्राफ़्स और अभिलेखों का निरीक्षण किया, जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की विधायी और संसदीय विकास की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाते हैं.

स्पीकर ने पुस्तक भेंट की (SOURCE: ETV BHARAT)

ब्रिटिश लाइब्रेरी के विशेषज्ञों ने विजेंद्र गुप्ता को उन आधुनिक संरक्षण और डिजिटलीकरण तकनीकों की जानकारी दी, जिनके माध्यम से ऐतिहासिक दस्तावेज़ो को सुरक्षित रखा जा रहा है. इसके अलावा, उन्होंने प्रारंभिक 20वीं सदी के भारतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल और काउंसिल चेंबर के दुर्लभ दृश्य अभिलेखों की भी समीक्षा की.

ब्रिटिश लाइब्रेरी के संग्रह में 1911 का दिल्ली दरबार शामिल

ब्रिटिश लाइब्रेरी के फोटोग्राफ संग्रह जिसमें भारत के राजनीतिक, राजनीतिक और शहरी इतिहास को दर्शाया गया है. साल 1911 का दिल्ली दरबार शामिल है, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का आगमन, राजसी जुलूस और कलर्स की प्रस्तुति दिखाई गई है. इसके अलावा, संग्रह में नई दिल्ली और गवर्नमेंट हाउस के प्रारंभिक दृश्य, जिसमें सचिवालय भवन, दरबार हॉल और औपचारिक उद्यान शामिल हैं. सर ह्यू ट्रोब्रिज कीलिंग कलेक्शन में शहर के प्रारंभिक निर्माण, गवर्नमेंट हाउस की नींव, वाइसरॉय कोर्ट और सहायक अवसंरचना के दुर्लभ दृश्य भी शामिल है. ये फ़ोटोग्राफ़्स दिल्ली के विकास और भारत की विधायी एवं लोकतांत्रिक परंपराओं की जड़ों का अद्वितीय दृश्य रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हैं.

विदेश दौरे पर विधानसभा अध्यक्ष, (SOURCE: ETV BHARAT)

स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा,

लंदन की लाइब्रेरी में विजेंद्र गुप्ता (SOURCE: ETV BHARAT)

विधानसभा आज जिस इमारत में स्थित है इसका इतिहास 11 दिसंबर 1911 का है, जब किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक दरबार में, भारत के तत्कालीन वायसराय ने शाही राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की थी. इस कारण 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों के तहत पुनर्गठित इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए एक नए सचिवालय और परिषद कक्ष का निर्माण आवश्यक हो गया था. वर्तमान विधानसभा कक्ष का निर्माण 1912 में हुआ था और ठेकेदार फ़कीर चंद की देखरेख में रिकॉर्ड आठ महीने की अवधि में पूरा हुआ था. ब्रिटिश वास्तुकार ई. मोंटेग्यू थॉमस द्वारा डिज़ाइन किया गया यह भवन शुरू में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए था और बाद में 1919 के बाद इसमें केंद्रीय विधान सभा का कार्यालय स्थापित किया गया था.

