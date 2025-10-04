ETV Bharat / state

विदेश दौरे पर विधानसभा स्पीकर, लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में खंगाल रहे भारत के 1900-1930 का विधायी रिकॉर्ड

स्पीकर गुप्ता ने कहा- विधायी इतिहास का गंभीरता से अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि भविष्य के नीति-निर्माता अतीत से सीख लेकर कानूनों को आकार दे.

विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता
विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता (SOURCE: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 4, 2025 at 5:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: ब्रिटिश राज में दिल्ली विधानसभा का निर्माण जोकि तब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, यह इमारत कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है. इसे जानने व समझने के लिए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी का दौरा किया.

जहां उन्होंने विशेष रूप से तैयार किए गए संग्रह में अभिलेख, दुर्लभ फ़ोटोग्राफ़्स और लिखित अभिलेख का अध्ययन किया, जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से लेकर वर्तमान दिल्ली विधानसभा तक के इतिहास को दर्शाती है.

ब्रिटिश लाइब्रेरी में खंगाल रहे भारत के 1900-1930 का विधायी रिकॉर्ड
ब्रिटिश लाइब्रेरी में खंगाल रहे भारत के 1900-1930 का विधायी रिकॉर्ड (SOURCE: ETV BHARAT)

ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के लिए आयोजित किए गए इस दौरे के अवसर पर विजेंद्र गुप्ता ने “Modi@20” पुस्तक ब्रिटिश लाइब्रेरी की इंटरनेशनल ऑफिस मैनेजर सेसिल कम्यूनल, को भेंट की और लाइब्रेरी द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया. लाइब्रेरी के अधिकारियों ने दिल्ली विधानसभा के साथ निरंतर सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया.

वहां की लाइब्रेरी में साल 1900–1930 के भारतीय विधायी रिकॉर्ड को देखने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसमें देश के विधायी और संसदीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है. उन्होंने दुर्लभ लिखित अभिलेख, फ़ोटोग्राफ़्स और अभिलेखों का निरीक्षण किया, जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की विधायी और संसदीय विकास की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाते हैं.

VIDHANSABHA SPEAKER VISIT LONDON
स्पीकर ने पुस्तक भेंट की (SOURCE: ETV BHARAT)

ब्रिटिश लाइब्रेरी के विशेषज्ञों ने विजेंद्र गुप्ता को उन आधुनिक संरक्षण और डिजिटलीकरण तकनीकों की जानकारी दी, जिनके माध्यम से ऐतिहासिक दस्तावेज़ो को सुरक्षित रखा जा रहा है. इसके अलावा, उन्होंने प्रारंभिक 20वीं सदी के भारतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल और काउंसिल चेंबर के दुर्लभ दृश्य अभिलेखों की भी समीक्षा की.

ब्रिटिश लाइब्रेरी के संग्रह में 1911 का दिल्ली दरबार शामिल
ब्रिटिश लाइब्रेरी के फोटोग्राफ संग्रह जिसमें भारत के राजनीतिक, राजनीतिक और शहरी इतिहास को दर्शाया गया है. साल 1911 का दिल्ली दरबार शामिल है, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का आगमन, राजसी जुलूस और कलर्स की प्रस्तुति दिखाई गई है. इसके अलावा, संग्रह में नई दिल्ली और गवर्नमेंट हाउस के प्रारंभिक दृश्य, जिसमें सचिवालय भवन, दरबार हॉल और औपचारिक उद्यान शामिल हैं. सर ह्यू ट्रोब्रिज कीलिंग कलेक्शन में शहर के प्रारंभिक निर्माण, गवर्नमेंट हाउस की नींव, वाइसरॉय कोर्ट और सहायक अवसंरचना के दुर्लभ दृश्य भी शामिल है. ये फ़ोटोग्राफ़्स दिल्ली के विकास और भारत की विधायी एवं लोकतांत्रिक परंपराओं की जड़ों का अद्वितीय दृश्य रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हैं.

विदेश दौरे पर विधानसभा अध्यक्ष
विदेश दौरे पर विधानसभा अध्यक्ष, (SOURCE: ETV BHARAT)
स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा, “विधायी इतिहास का अध्ययन केवल शैक्षणिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमें भारत के लोकतांत्रिक सफर की नींव से जोड़ता है. ये अमूल्य अभिलेख हमारे विधायकों, विद्वानों और युवा पीढ़ी को शासन के विकास को समझने और संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की प्रेरणा देंगे.”
लंदन की लाइब्रेरी में विजेंद्र गुप्ता
लंदन की लाइब्रेरी में विजेंद्र गुप्ता (SOURCE: ETV BHARAT)
दिल्ली विधानसभा का इतिहासविधानसभा आज जिस इमारत में स्थित है इसका इतिहास 11 दिसंबर 1911 का है, जब किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक दरबार में, भारत के तत्कालीन वायसराय ने शाही राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की थी. इस कारण 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों के तहत पुनर्गठित इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए एक नए सचिवालय और परिषद कक्ष का निर्माण आवश्यक हो गया था. वर्तमान विधानसभा कक्ष का निर्माण 1912 में हुआ था और ठेकेदार फ़कीर चंद की देखरेख में रिकॉर्ड आठ महीने की अवधि में पूरा हुआ था. ब्रिटिश वास्तुकार ई. मोंटेग्यू थॉमस द्वारा डिज़ाइन किया गया यह भवन शुरू में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए था और बाद में 1919 के बाद इसमें केंद्रीय विधान सभा का कार्यालय स्थापित किया गया था.

ये भी पढ़ें- ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार हुईं शामिल, कहा विट्ठल भाई पटेल ने स्थापित की स्पीकर की निष्पक्षता

ये भी पढ़ें- "AAP सरकार ने श्रमिकों के लिए बड़ी घोषणाएं की, पर अमल नहीं किया" CM रेखा गुप्ता ने AAP पर साधा निशान

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI ASSEMBLY SPEAKER DELHI VIDHANSABHA SPEAKERVIJENDER GUPTA ON LONDON TOURVIDHANSABHA SPEAKER VISIT LONDON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.