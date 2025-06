ETV Bharat / state

ढाई साल की बच्ची से हैवानियत की कहानी Video ने की बयां, लिफ्ट में रेप करना चाहता था आरोपी, कई बार चक्कर लगाए - LUCKNOW NEWS

Published : June 7, 2025 at 8:21 AM IST | Updated : June 7, 2025 at 9:14 AM IST

लखनऊः आलमबाग क्षेत्र में ढाई साल की बच्ची के साथ हुए दर्दनाक हादसे ने पूरी इंसानियत की रुह कंपा दी. घटना स्थल से 4 मिनट से अधिक का एक वीडियो मिला है जो हैवानियत की पूरी कहानी को बयां कर रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी ने वारदात से पहले परिवार जहां पर सो रहा था वहां के तीन चक्कर लगाए थे.



लिफ्ट के बटन दबाएः इंस्पेक्टर आलमबाग सुभाष चंद्र ने बताया कि आरोपी कैमरे में कैद हो गया था. उसने तीन चक्कर लगाकर यह चेक किया की बच्ची के परिजन गहरी नींद में है या नहीं. इसके बाद वह वारदात को अंजाम देने के लिए जगह देखने जाता है. लिफ्ट के पास जाकर अंगड़ाई लेता है आरोपी ने लिफ्ट खोलने के लिए बटन भी दबाए थी. वह पहले लिफ्ट में ही वारदात को अंजाम देना चाहता था हालांकि लिफ्ट नहीं खुली. इसके बाद वह बच्ची को उठाकर तेजी से भाग कर लिफ्ट के पास पहुंच जाता है. आरोपी की इस करतूत को देखकर ऐसा लगता है कि उसने पहले से बच्ची को टारगेट किया था. खास बात यह है की वारदात के बाद भी आरोपी दो से तीन घंटे तक स्कूटी लेकर इलाके में घूमता रहा.



नशेड़ी था आरोपी दीपकः पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में मारा गया आरोपी नशे का आदी था वह गांजा और स्मैक पीता था. यही वजह है कि वह रात भर घर से बाहर रहता था. पुलिस का कहना है कि कार्यक्रमों में झांकी लगाने के दौरान वह छोटी बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें कर चुका था. हालांकि बच्चियों के परिजनों ने लोग क्लास के दर से पुलिस को कोई शिकायत नहीं की थी.

आलमबाग में महिला की रेप के बाद कर दी गई थी हत्याः आलमबाग इलाके में अभी कुछ महीना पहले ही बनारस से आलमबाग बस अड्डे पर आई एक ड्यूटी को कुछ लोग ऑटो से उठाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी महिला बनारस से इंटरव्यू देकर आ रही थी और आलमबाग से वह अपने भाई के घर चिनहट जाने के लिए उसने ऑटो पड़ा था. पर ऑटो ड्राइवर और उसके साथी महिला को आगे रोड ब्लॉक होने की बात कह कर उसे पर के रास्ते काकोरी की तरफ ले गए थे जिसके बाद उन्होंने अपराध को अंजाम दिया था. इस घटना के बाद भी आलमबाग बस अड्डे चारबाग रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में नशे का कारोबार की पोल खोल दी थी. आलमबाग में कई जगहों पर गांजे की बिक्री होती है नशेबाजो को यह आसानी से मिल जाता है. इसके पहले भी पुलिस यहां कई लोगों को कार्रवाई का जेल भेज चुकी है पर यह काम नहीं रख रहा है.



बच्ची की सर्जरी की गईः वहीं दूसरी तरफ ढाई वर्ष की पीड़िता का इलाज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में चल रहा है. शुक्रवार की देर रात के जीवन के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग ने भर्ती ढाई वर्ष की दुष्कर्म पीड़िता की सर्जरी कर उसके पेट से शौच का रास्ता बनाया है. विश्वविद्यालय की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि डॉक्टरों ने संक्रमण से बचाने के लिए पेट के रास्ते सोच का वैकल्पिक बात तैयार किया है वहीं निजी अंगों में गहरे जख्म होने के कारण फिलहाल सर्जरी संभव नहीं है. डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम बच्ची की स्थिति पर नजर बनाए हुए है.



किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की पेडियाट्रिक विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जेड रावत की निगरानी में बच्ची का इलाज चल रहा है. हालांकि हालात में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. डॉक्टर रावत ने बताया कि बच्ची को संक्रमण से बचाने की कोशिश की जा रही है. निजी अंगों पर ड्रेसिंग करने के साथ ही एंटीबायोटिक दवाई दी जा रही है. बच्ची को कम से कम एक हफ्ते तक निगरानी में रखा जाएगा और दूसरा ऑपरेशन दो से तीन महीने बाद किया जाएगा.







