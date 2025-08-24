ETV Bharat / state

मेरठ पुलिस के हत्थे चढ़ा रील वाला स्पाइडर मैन; बोला- फेमस होने के लिए बना स्टंटबाज

आरोपी फराज पुत्र अनीस, अबरार नगर लिसाड़ी रोड, थाना लिसाड़ी गेट का रहने वाला है. उसने चर्चित होने के लिए ऐसा किया.

मेरठ पुलिस के हत्थे चढ़ा रील वाला स्पाइडर मैन.
मेरठ पुलिस के हत्थे चढ़ा रील वाला स्पाइडर मैन.
मेरठ: रील बनाने और फॉलोअर बढ़ाने के खुमार में एक युवक स्पाइडर मैन बन गया. उसी जैसी पोशाक पहनकर मेरठ में यह आजकल चर्चा में था. ये कौन है, कहां रहता है? इसको लेकर भी लोगों में जिज्ञासा थी. मामला पुलिस तक पहुंचा और अब ऐतिहासिक बिल्डिंग से लेकर सड़क पर स्टंट करने वाले इस शख्स को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तार युवक का नाम फराज है. यह मेरठ के अबरार नगर का रहने वाला है. उसने मेरठ के कई इलाकों में खतरनाक स्टंट किए और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कीं. शहर में अलग-अलग लोकेशन पर उसने अपने स्टंट के वीडियो बनाए और शेयर किए. इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई.

एएसपी अंतरिक्ष जैन ने बताया कि स्पाइडर मैन के लुक में एक शख्स जिसका नाम फराज है, वह स्पाईडर मैन फराज के नाम से सोशल मीडिया पर एक्टिव है. उसने कई कई ऊंची इमारतों, सड़कों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्टंट करते हुए वीडियो बनाए.

इस मामले में थाना लिसाड़ी गेट में उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया था. उसने अपनी जान को तो जोखिम में डाला ही, साथ ही खतरनाक स्टंट से लोगों में भी दहशत पैदा की. इसके साथ ही ऐतिहासिक धरोहरों का भी अपमान किया.

पुलिस ने वायरल पोस्ट की इंस्टाग्राम आईडी स्पाइडर फराज को खोजा तो और भी कई हैरान करने वाले वीडियो सामने आए. मेरठ की ऊंची इमारतों पर स्टंट के वीडियो मिले. मेरठ पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की. आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना ने इस मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया कि घंटाघर की दीवार पर चढ़कर स्पाइडर मैन की ड्रेस में आरोपी ने रील बनाकर राष्ट्रीय स्मारक और ऐतिहासिक धरोहर का अपमान किया है.

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि इस मामले में थाना देहली गेट पुलिस द्वारा स्पाइडर मैन की ड्रेस पहनकर घंटाघर की दीवार पर खड़ा होकर रील बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया है. उस पर 166/2025 धारा 125 बीएनएस में नामजद करते हुए गिरफ्तार किया है.

आरोपी फराज पुत्र अनीस निवासी अबरार नगर लिसाड़ी रोड थाना लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का रहने वाला है. उसने बताया कि सोशल मीडिया पर चर्चित होने के लिए ऐसा किया. बाकी उसकी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं थी. फिलहाल पुलिस उसे पुलिस कोर्ट में हाजिर करेगी.

