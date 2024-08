चोरी के शक में युवक की डंडे और लात-घूंसे से पिटाई, सोशल मीडिया में वायरल वीडियो - Video of Youth Being Beaten Up

ETV Bharat / state

चोरी के शक में युवक की डंडे और लात-घूंसे से पिटाई (VIDEO- SOCIAL MEDIA) रुद्रपुर: उधमसिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में एक दुकानदार अपने साथी के साथ मिलकर चोरी के शक में एक युवक की लात-घूंसे और डंडे से जमकर पिटाई कर दी. इस दौरान किसी ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो पुलिस के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो रुद्रपुर पुलिस अब अधिकारियों के निर्देश पर पीड़ित और दुकानदारों को चिन्हित करने में जुटी हुई है. दुकान में चोरी के शक में एक दुकानदार ने अपने साथी के साथ युवक की जमकर पिटाई कर दी. पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस महकमे ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, मारपीट का वीडियो रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र का है. जहां पर एक व्यक्ति अपने साथी के साथ हाथ में डंडा लेकर युवक की पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो में कुछ लोग दुकानदार को समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन दुकानदार उक्त युवक को पीटने में लगा है. युवक की पिटाई देखने के लिए काफी लोग खड़े हुए हैं.

