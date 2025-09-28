एक साल बाद हुआ युवक से मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने लिया संज्ञान, जांच शुरू
उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो एक साल पुराना है. पुलिस ने जांच शुरू की.
रुद्रपुर: एक साल पूर्व नाबालिग के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है. पीड़ित ने पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की है. पीड़ित एक साल से कार्रवाई करने के लिए पुलिस के चक्कर लगा रहा था. वीडियो प्रकाश में आने के बाद पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है.
मामूली बात पर नाबालिग के साथ एक साल पूर्व मारपीट करने और अभद्र व्यवहार करने के मामले में अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद अब पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है. पुलिस को सौंपी गई तहरीर पर पीड़ित निवासी ग्राम शिमला पिस्तौर रुद्रपुर ने बताया कि 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर वह अपने दोस्त के साथ किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास घर जाने के लिए शेयर ऑटो का इंतजार कर रहा था.
पीड़ित ने बताया कि मारपीट से कुछ दिन पहले उसकी एक युवक से कहासुनी हो गई थी. इसके बाद 20 अक्टूबर दोपहर को वह अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा और पीड़ित के साथ मारपीट कर दी. इस दौरान उन्होंने दबंगों ने उसके साथ गाली गलौज कर उसे जबरन खेत में पकड़ कर ले गए. जहां दबंगों ने उसके साथ मारपीट की. इतना ही नहीं, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया. इस दौरान आरोपियों द्वारा मारपीट का वीडियो भी बनाया. शोर करने पर वहां कुछ लोग पहुंचे जिसके बाद पीड़ित को दबंगों के चंगुल से छुड़ाकर बमुश्किल बचाया.
पीड़ित का आरोप है कि मारपीट की घटना के बाद पीड़ित ने बगवाड़ा चौकी में पहुंच कर तहरीर भी दी थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. अब पीड़ित के पास मारपीट का वीडियो मौजूद है. इसके बावजूद भी आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है.
पीड़ित ने बताया कि मामूली बात को लेकर आरोपियों ने उसके साथ जमकर पिटाई की. इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है. पुलिस के पास जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. अब एक बार फिर मारपीट के वीडियो के साथ पुलिस को तहरीर सौंपी है.
एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने बताया कि एक युवक की शिकायत प्राप्त हुई है. जिसमें एक युवक ने कुछ युवकों पर मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है. मारपीट का वीडियो भी संज्ञान में आया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
