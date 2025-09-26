ETV Bharat / state

सांसद चंद्रशेखर का वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल और कहे अपशब्द, युवती के खिलाफ FIR

बिजनौरः भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी मुखिया व नगीना के सांसद एडवोकेट चन्द्रशेखर आजाद को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया था. जिसके बाद सांसद के प्रतिनिधि विवेक कुमार सेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.

विवेक कुमार ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है, सांसद चन्द्रशेखर आजाद की एक वीडियो एक युवती की आईडी से फेसबुक और X पर वीडियो सहित एक पोस्ट की गई है. जिसमें दावा किया गया है कि सांसद शराब पी रहे हैं, जबकि वह ग्रीन टी पी रहे है. इसके साथ ही अभद्र भाषा के शब्दों के साथ भाषा का भी प्रयोग किया गया है. जिसकी वजह से नगीना सांसद की छवि धूलमिल हो रही है और मानसिक मानसिक उत्पीड़न हो रहा है. इसलिए आईडी को बन्द कराने के साथ कठोर कार्रवाई करें.

धामपुर थाना इंस्पेक्टर राजेश चौहान ने बताया कि सांसद प्रतिनिधि के प्रार्थना पत्र पर एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है. साइबर टीम को आईडी से जुड़े तथ्यों की पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं. इस प्रकरण ने क्षेत्र की राजनीति में भी हलचल मचा दी है.