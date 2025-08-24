हल्द्वानी: नैनीताल जिले के काठगोदाम थाना क्षेत्र अंतर्गत गौलापार के राष्ट्रीय राजमार्ग खेड़ा के पास शनिवार देर शाम हुई दर्दनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि तेज रफ्तार स्कूटी सवार सीधे बस को टक्कर मारता है और बस के चपेट में आ जाता है. जहां घटना में उसकी दर्दनाक मौत हुई.

घटना लालकुआं काठगोदाम राष्ट्रीय राजमार्ग के गौलापार खेड़ा चौराहे के पास 23 अगस्त शनिवार देर रात हुई. सीसीटीवी फुजेट में साफ देखा जा सकता है कि वोल्वो बस काठगोदाम की तरफ जा रही है और स्कूटी सवार काठगोदाम की तरफ से आ रहा है. जैसे ही दोनों गौलापार खेड़ा चौराहे के पास पहुंचे, दोनों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. स्कूटी सवार टक्कर मारते हुए बस के निचले हिस्से में घुस गया. सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि स्कूटी की रफ्तार काफी तेज थी. हादसा इतना भीषण था कि स्कूटी सवार युवक बस के निचले हिस्से में काफी देर तक फंसा रहा.

हल्द्वानी में रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा का सीसीटीवी फुटेज (VIDEO-ETV Bharat)

मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने स्कूटी और सवार को को निकालने का प्रयास किया, लेकिन फंस होने के कारण सभी कोशिशें नाकाम रहीं. इसके बाद कटर मंगाकर बस और स्कूटी के पार्ट्स को काटकर तक युवक को निकाला गया. लेकिन तब तक युवक दम तोड़ चुका था.

देर रात हुई घटना के काफी देर तक स्कूटी सवार की पहचान नहीं हो पाई थी. मृतक की पहचान बिंदुखत्ता के इंदिरानगर द्वितीय निवासी कुंदन सिंह टाकुली पुत्र पूरन सिंह टाकुली के रूप में हुई है. मृतक कुंदन वर्तमान में दिल्ली में प्राइवेट नौकरी कर रहा था और शनिवार को हल्द्वानी में इंटरव्यू देने आया था. मृतक कुंदन स्कूटी को किराए पर लेकर आया था. लेकिन उसके कुछ देर बाद ही हादसा हो गया. उसके आने की जानकारी उसके परिवार वालों को भी नहीं थी. लेकिन अचानक हुए इस दर्दनाक हादसे में परिवार का चिराग बुझ गया.

ये भी पढ़ें: