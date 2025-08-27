जयपुर: भरतपुर के कामां से भाजपा विधायक नौक्षम चौधरी का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो चर्चा का विषय बन गया है. वीडियो में विधायक नौक्षम साफ कह रही है कि भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के बने सभी प्रधान हटाकर भाजपा समर्थित प्रधान बिठाए हैं, ताकि हम शान से कह सके कि हमने भी कांग्रेस के प्रधान हटाए हैं.

वीडियो कब का है, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नौक्षम का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. इसमें डोटासरा ने लिखा कि "मैं विधायक नौक्षम चौधरी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने साहस के साथ सच्चाई बयां कर दी. भाजपा सत्ता के दुरुपयोग से लोकतंत्र की हत्या कैसे करती है.. जरा भाजपा विधायक ज़ुबानी सुनिए. जो बात कांग्रेस कह रही है उसका साक्ष्य खुद सत्ताधारी दल की विधायक दे रही हैं."

पढ़ें:लापता के पोस्ट पर विधायक नौक्षम चौधरी का रिएक्शन, कहा-लोगों के पास कोई काम या व्यवसाय नहीं है - Nauksham Chaudhary on Missing Post - NAUKSHAM CHAUDHARY ON MISSING POST

डोटासरा ने पोस्ट में लिखा कि कामां से भाजपा विधायक नौक्षम चौधरी ने स्वीकार किया है कि भरतपुर में कांग्रेस से जुड़े प्रधानों को मनगढ़ंत आरोप लगाकर पद से हटाया है. नियमों को ताक पर रखकर बहुमत के खिलाफ उनकी जगह भाजपा से जुड़े प्रधानों को बैठा दिया गया. इसका साफ मतलब है कि भाजपा ने राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई करते हुए जनता के चुने प्रतिनिधियों को सत्ता के दुरुपयोग से हटाया गया. भाजपा ने संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की खुलेआम हत्या की है.

डोटासरा ने कहा कि नौक्षमजी का धन्यवाद जो उन्होंने हिम्मत कर सच्चाई सबके सामने रखी है, लेकिन भाजपा विधायक की यह स्वीकारोक्ति खतरनाक है. भाजपा ने इसे अपनी परंपरा बना लिया तो सरकार बदलते ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाना सामान्य हो जाएगा. इससे लोकतंत्र का पूरा ढांचा ढह सकता है. जनता के वोट की कोई कीमत नहीं बचेगी.

भाजपा सोचे तीन साल बाद स्थिति क्या होगी? डोटासरा के सवाल

क्या भाजपा के लिए कानून और संविधान का अब कोई महत्व नहीं रह गया है?

क्या भाजपा नेताओं को लगता है कि वह हमेशा सत्ता में रहेंगे?

भाजपा नेताओं को सोचना चाहिए कि 3 साल बाद सरकार बदलेगी तब उनकी स्थिति क्या होगी?

अगर सत्ता में बैठी सरकार ही संविधान का खुलेआम धज्जियां उड़ाने लगे तो यह लोकतंत्र की सरासर हत्या है.

वायरल वीडियो में ये कह रही नौक्षम: बता दें कि नौक्षम चौधरी ने कहा कि भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में जितने भी भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने अपनी-अपनी विधानसभाओं में कांग्रेस के लगाए प्रधानों को हटाकर भाजपा समर्थित प्रधानों को बिठाया है. आप भी अपने समाज में से नगर विधानसभा क्षेत्र में किसी को प्रधान बनाएं. गुर्जर समाज से बनाएं.मैं आपके साथ हूं,ताकि हम भी शान से कह सकें कि देखो हमने भी कांग्रेस के बनाए हुए सभी प्रधानों को हटाकर भाजपा समर्थित प्रधानों को लगाया है.