जींद में 98 साल के किसान ने जीती कानूनी जंग, बारिश से बर्बाद फसल का तीन साल बाद मिला मुआवजा

जींद: हरियाणा के जींद जिले के गांव भैरोखेड़ा निवासी 98 वर्षीय बुजुर्ग किसान चंद्र ने तीन साल तक उपभोक्ता अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ी. अंत में फसल बीमा मुआवजे का मुकदमा किसान ने जीत लिया. उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को 2,57,418 रुपये का मुआवजा और कानूनी खर्च और मानसिक पीड़ा के लिए 20,000 रुपये अतिरिक्त देने का आदेश सुनाया.

ये है पूरा मामला: दरअसल, जींद जिले के बुजुर्ग किसान चंद्र ने 13 दिसंबर 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से अपनी 10 एकड़ गेहूं की फसल का एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से बीमा करवाया था, लेकिन जलभराव के कारण उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई. मुआवजा पाने के लिए किसान ने कृषि विभाग और बीमा कंपनी के काफी चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली.

तीन साल बाद मिला न्याय: हारकर किसान ने 23 फरवरी 2021 को अधिवक्ता रणबीर सिंह नरवाल के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग जींद में मुकदमा दायर किया. तीन साल की लंबी सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष एके सरदाना की पीठ ने 7 जून 2024 को फैसला सुनाया, जिसमें बीमा कंपनी को किसान को 2.57 लाख रुपया का मुआवजा और 20,000 रुपये अतिरिक्त राशि देने का आदेश दिया.