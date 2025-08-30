ETV Bharat / state

ओल्ड लंदन हाउस अग्निकांड: कई परिवारों को गहरे जख्म दे गया हादसा, भविष्य के सपने हुए चकनाचूर - HOUSE FIRE IN NAINITAL

नैनीताल ओल्ड लंदन हाउस भवन में बुधवार देर रात भीषण आग लगने की घटना को प्रभावित भूल नहीं पा रहे हैं.

Nainital House Fire
अग्निकांड के बाद प्रभावितों भविष्य की चिंता (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 30, 2025 at 1:53 PM IST

नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल में बीते दिनों (27 अगस्त 2025) 1863 में बने विंटेज हाउस में भीषण आग लगने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी. आग इतनी भयानक थी कि भवन की ऊपरी मंजिल पूरी तरह से जलकर राख हो गई. इस मंजिल पर पांच परिवार रहते थे, जिनके घर और सामान पूरी तरह स्वाहा हो गए. अग्निकांड के दौरान 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला शांता बिष्ट की जलकर मौत हो गई थी. बुजुर्ग महिला कुमाऊं के इतिहासकार प्रोफेसर अजय रावत की बहन थीं. इस दर्दनाक अग्निकांड से शहरवासियों दहल गए. घटना के बाद विधायक सरिता आर्या, दर्जा राज्य मंत्री शांति मेहरा और सांसद अजय भट्ट मौके पर पहुंचकर प्रभावितों से मुलाकात कर हरसंभव मदद का भरोसा दिया.

फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल पाया काबू: गौर हो कि आग लगने की घटना के बाद करीब 4 घंटे तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल विभाग और पुलिस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया. आग बुझने के बाद मौके से शांता बिष्ट का शव बरामद हुआ. अग्निकांड के बाद राजस्व और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर डटी रही और नुकसान का आकलन करने में जुटी रही.

ओल्ड लंदन हाउस अग्निकांड दे गया गहरे जख्म (Video-ETV Bharat)

प्रथम तल पर छह प्रतिष्ठान भी प्रभावित: भवन के नीचे स्थित छह दुकानों और प्रतिष्ठानों को भी इस अग्निकांड ने बुरी तरह प्रभावित किया. आग बुझाने के लिए पानी का भरपूर इस्तेमाल किया गया, जिससे दुकानों में पानी भर गया. नतीजतन दुकानों का सामान या तो जल गया या भीगकर खराब हो गया. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस अग्निकांड में एक करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है. भवन स्वामी और प्रभावित व्यापारी नुकसान का आंकड़ा इससे भी अधिक बता रहे हैं, जबकि राजस्व टीम ने पूछताछ और मौके के निरीक्षण के आधार पर अब तक करीब 50 लाख रुपये के नुकसान का आकलन किया है.

Nainital House Fire
1863 में बने विंटेज हाउस में लगी आग (Photo-ETV Bharat)

भाई से कर्ज लेकर खोली दुकान: अग्निकांड से प्रभावितों में गायत्री खाती भी हैं. गायत्री उसी भवन में ब्यूटी पार्लर चलाती थीं. अग्निकांड की बात करते ही गायत्री खाती की आंखें भर आती हैं. गायत्री बताती हैं कि उन्होंने अपने भाई से कर्ज लेकर ब्यूटी पार्लर खोला था, लेकिन अग्निकांड से उनकी दुकान का पूरा सामान जलकर राख हो गया.

दुकान में ग्राहकों की एडवांस बुकिंग भी की थी और एडवांस बुकिंग के 90 हजार रुपये भी दुकान में ही रखे हुए थे, जो अग्निकांड की भेंट चढ़ गए. गायत्री खाती का कहना है कि इस अग्निकांड में उन्हें करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. उनके सामने अब परिवार के भरण-पोषण की चिंता है.
- गायत्री खाती, प्रभावित -

सता रही भविष्य की चिंता: इसके अलावा भवन में अजय जोशी की साहसिक खेलों, ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के समान की दुकान थी. अजय करीब 10 वर्षों से क्षेत्र में दुकान संचालित कर रहे थे. अग्निकांड में उनकी दुकान भी जलकर राख हो गई, जिसमें उनको भी लाखों का नुकसान हुआ है.

Nainital House Fire
आग पर काबू पाने की कोशिश करते दमकल कर्मी (Photo-ETV Bharat)

अग्निकांड ने किए सपने और भविष्य चकनाचूर: ओल्ड लंदन हाउस अग्निकांड ने नैनीताल की शांति को झकझोर दिया है. जहां एक ओर पांच परिवार बेघर हो गए, वहीं कई दुकानदारों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया. खासकर गायत्री खाती जैसी महिलाएं, जिन्होंने मेहनत और कर्ज लेकर अपना कारोबार खड़ा किया था, अब पूरी तरह टूट चुकी हैं. आग ने न केवल एक बुजुर्ग महिला की जिंदगी छीन ली, बल्कि कई परिवारों के सपने और भविष्य को भी चकनाचूर कर दिया.

