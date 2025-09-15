ETV Bharat / state

चांदामेटा सड़क हादसे के 9 महीने बीते, पीड़ितों को नहीं मिला मुआवजा, सरकार पर उदासीनता के आरोप

चांदामेटा सड़क हादसे के पीड़ितों को कब मिलेगा मुआवजा ( ETV BHARAT )

Published : September 15, 2025

सुनील कश्यप की रिपोर्ट बस्तर: छत्तीसगढ़ और ओडिशा बॉर्डर पर स्थित चांदामेटा में 21 दिसंबर 2024 को बड़ा सड़क हादसा हुआ था. इस घटना में 7 लोगों की मौत हुई थी और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे. इस दर्दनाक हादसे को 9 महीने बीत गए हैं. अब तक चांदामेटा सड़क हादसे के पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल सका है. इनके जख्म अब भी हरे हैं और जिला प्रशासन की तरफ से कोई बड़ी पहल नहीं की गई. 21 दिसंबर 2024 को हुआ था हादसा: 21 दिसंबर 2024 वो काला दिन था, जब चांदामेटा घाट में ग्रामीणों को ले जा रहा वाहन पलट गया. इस हादसे में 07 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और 50 से अधिक घायल हो गए. यह घटना चांदामेटा गांव के लोगों को भुलाए नहीं भूलती है. सड़क हादसे का दर्द आज भी ग्रामीणों के जेहन में बसा हुआ है. शासन प्रशासन की उदासीनता ने पीड़ितों की तकलीफ बढ़ा दी है. घटना दुर्घटना और प्राकृतिक मौत के बाद पीड़ितों को समय पर मुआवजा राशि वितरण करने की बात चांदामेटा में फेल हो गई है. चांदामेटा से ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV BHARAT) मुआवजे का इंतजार: सड़क दुर्घटना के करीब 09 महीने बीतने के बाद भी पीड़ित ग्रामीणों को मुआवजा राशि नहीं मिली है. मौत के बाद केवल उनके परिजनों को बस्तर सांसद ने 1-1 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की है. यह वही चांदामेटा गांव है, जो बीते साल 2024 में माओवाद मुक्त हुआ था और जहां आजादी के 75 साल बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया, स्कूल खोला गया और उसे मतदान केंद्र बनाकर वोटिंग करवाई गई थी.

