डूंगरपुर: जिले का प्रसिद्ध देवसोमनाथ मंदिर 12वीं सदी में बना है. मान्यता है कि यह मंदिर एक रात में बना है. इसकी खासियत है कि तीन मंजिला मंदिर की इमारत पूरी तरह से पत्थर से बनी है. एक पत्थर पर दूसरा पत्थर टिका है. पूरे मंदिर में कहीं पर भी चूना या सीमेंट अथवा रेत नहीं लगी है. भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन यह मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है. उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा को अलग करने वाली सोम नदी के तट पर बना है.

जिला मुख्यालय से 24 किमी दूर सोम नदी के तट स्थित देवसोमनाथ मंदिर वागड़ ही नहीं, देश-विदेश में प्रसिद्ध है. मंदिर से कई लोगों की आस्था जुड़ी हैं. सोम नदी के तट स्थित देवसोमनाथ मंदिर को लेकर मान्यता है कि 12वीं सदी में रातों-रात मंदिर बना. यहां मिले शिलालेख और इतिहासविद मंदिर को लेकर एक राजपूत शासक के इसे बनाने की बात कहते हैं, लेकिन बरसों से मंदिर की पूजा करने वाले सेवक समाज के पुजारी मंदिर और शिवलिंग के स्वयंभू होने की बात कहते हैं.

देवसोमनाथ मंदिर की खासियत व वर्तमान हालत बताते पुजारी... (ETV Bharat Dungarpur)

पढ़े: बादशाह अकबर के लिए आमेर में बनाई थी अकबरी मस्जिद, मुगल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना - MOSQUE OF AMBER

तीन मंजिला मंदिर: पुजारी महावीर सेवक ने बताया कि तिमंजिला मंदिर 148 पत्थरों के पिलरों पर टिका है. यह पत्थर एक-दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि पूरा मंदिर खड़ा हो गया. दूर से मंदिर बेजोड़ बनावट और स्थापत्य कला के कारण हर किसी को आकर्षित करता है. मंदिर सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना है, लेकिन कालांतर में मंदिर का पत्थर पीला पड़ गया. मंदिर के हर पिल्लर के पत्थर पर आकर्षक कृतियां और देवी-देवताओं की मूर्तियां बनी है. मंदिर के सभा मंडप ओर गुम्बद में भी आकर्षक कृतियां हैं.

बड़े हो रहे शिवलिंग: सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग हैं. इसमें एक मुख्य शिवलिंग रुद्राक्ष आकार का है तो उसके पास ही दूसरा स्फटिक शिवलिंग है. पुजारी महावीर सेवक बताते हैं कि दोनों शिवलिंग का आकार धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है. वे बताते हैं कि कुछ साल पूर्व स्फटिक शिवलिंग एक नींबू के आकार का था, लेकिन अब यह नारियल जितना बड़ा हो गया. वे बताते है मंदिर की पूजा-अर्चना गांव के पुजारी सेवक समाज करता है.

पढ़ें: ॐ आकार के योग मंदिर का भव्य लोकार्पण, देखें पाली से Live... - Om Shaped Shiva Temple

छोटा सोमनाथ भी कहते हैं: मंदिर के पुजारी सुशील जोशी ने बताया कि देवसोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर ही बना है. कुछ लोग छोटा सोमनाथ कहते हैं. मंदिर के पुजारी बताते हैं कि देवसोमनाथ मंदिर और भगवान शिवजी के प्रति आगाध आस्था के कारण यहां दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंहुचते हैं. मान्यता है कि भगवान भोले के दरबार में मुराद पूरी होती है, इसलिए यहां रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. हर माह पूर्णिमा पर मेला भरता है. महाशिवरात्रि को हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं.

धीरे-धीरे हो रहा जर्जर: देवसोमनाथ मंदिर स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, लेकिन पुरातत्व विभाग की अनदेखी से मंदिर धीरे-धीरे जर्जर हो रहा है. मंदिर के पत्थर कमजोर होने लगे हैं. इन पत्थरों को हाथ लगाते ही बुरादा निकलने लगा है. समय रहते मंदिर पर ध्यान नहीं दिया तो पिलर और अन्य पत्थर जीर्ण-शीर्ण हो जाएंगे. मंदिर के आकर्षक गोखड़ो (झरोखे) भी कई जगह से टूट चुके हैं. ऐसे में उन पत्थरों को बदलने या मरम्मत की जरूरत है ताकि ऐतिहासिक विरासत संरक्षित की जा सके. मंदिर को दर्शनों के साथ ही पर्यटकों के लिए विकसित करने की जरूरत है.