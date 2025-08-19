ETV Bharat / state

गरीबी से ग्लोबल स्टेज तक का सफर- विक्की रॉय, जिसने फोटोग्राफी की दुनिया में रचा इतिहास - PHOTOGRAPHER VICKY ROY

फोटोग्राफी के जुनून से विक्की रॉय ने फर्श से अर्श तक का सफर पूरा किया. इनका जीवन आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत बना है.

इंटरनेशनल फोटोग्राफी में देश का नाम रौशन करने वाले विक्की रॉय
इंटरनेशनल फोटोग्राफी में देश का नाम रौशन करने वाले विक्की रॉय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 19, 2025 at 10:07 AM IST

9 Min Read

नई दिल्ली/आनंद कुमार गुप्ता: हमेशा ये बात कही जाती है कि हर एक फोटो की कोई कहानी होती है, लेकिन आज विश्व फोटोग्राफी दिवस पर हम बात करेंगे एक ऐसे फोटोग्राफर की कहानी की. जिसने अपना जीवन बेहद कठिनाइयों में जीया और आज वो उम्मीदों के धागों से बुनकर समाज के लिए प्रेरणास्रोत बन गया है. देखिए ईटीवी भारत के संवाददाता आनंद कुमार गुप्ता की ये खास रिपोर्ट...

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से आने वाले विक्की रॉय जो 11 साल की उम्र में घर छोड़कर दिल्ली के रेलवे प्लेटफार्म से लेकर इंटरनेशनल लेवल के अवॉर्ड-विनिंग फोटोग्राफर का सफर तय किया है. दिल्ली के रेलवे प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ उनका सफर आज वैश्विक स्टेज तक पहुंच चुका है और वह यह मानते हैं 'समाज ने मुझे जितना दिया, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उससे कहीं ज्यादा लौटाऊं'.

फोटोग्राफी के जुनून से विक्की रॉय ने किया फर्श से अर्श तक का सफर (ETV Bharat)

सपना जिसने रेलवे प्लेटफॉर्म पर कूड़ा बीनने को किया मजबूर: विक्की रॉय का बचपन आर्थिक कठिनाइयों से घिरा रहा. परिवारिक स्थिति ठीक न होने के कारण माता-पिता ने उन्हें नाना-नानी के पास छोड़ दिया, ताकि कम से कम 10वीं तक की पढ़ाई-लिखाई कर सके. लेकिन बचपन में दिमाग पर फिल्मों का ऐसा असर था कि जिसने दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि घर से भागने पर इंसान धनवान या फिल्म का हीरो बन जाता है. फिर क्या था इसी सपने और सोच के साथे 1999 में अपने मामाजी की जेब से पैसा चुरा कर विक्की पुरुलिया स्टेशन से दिल्ली की ट्रेन पकड़कर दिल्ली के लिए निकल पड़े.

विक्की रॉय के जीवन की संघर्ष की कहानी
विक्की रॉय के जीवन की संघर्ष की कहानी (ETV Bharat)

दिल्ली स्टेशन के बाद अजमेरी गेट पर बर्तन धोने का मिला काम: दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही हजारों लोगों की भीड़, अनजान चेहरों और बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म को देखकर विक्की को घबराहट हुई और आंखों से आंसू बहने लगे. इस दौरान उनकी मुलाकात प्लेटफॉर्म पर कबाड़ बीनने वाले बच्चों से हुई. वही बच्चे उनके पहले दोस्त बने और जीविका कमाने का रास्ता भी दिखाया. पूरे दिन बोतलें इकट्ठा करना, पानी भरकर यात्रियों को बेचना और ट्रेनों के पैंट्री में बचे खाने से भूख मिटाना यही जीवनचर्या बन गई. लेकिन जल्द ये बात समझ में आ गयी कि प्लेटफॉर्म की जिंदगी स्थायी नहीं है. उन्होंने अजमेरी गेट के पास एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम शुरू किया.

फोटोग्राफी के जुनून ने रेलवे प्लेटफॉर्म से वैश्विक स्टेज तक पहुंचाया
फोटोग्राफी के जुनून ने रेलवे प्लेटफॉर्म से वैश्विक स्टेज तक पहुंचाया (ETV Bharat)
जिंदगी ने तब ली करवट, जब एनजीओ बना सहारा: ढाबे पर बर्तन धोने के दौरान उनकी जिंदगी ने करवट ली और एनजीओ सहारा बन गया. विक्की ने बताया कि ढाबे पर आए एक व्यक्ति ने कहा कि उम्र पढ़ाई करने की उम्र है, ना कि काम करने की. उन्हीं की मदद से 'सलाम बालक ट्रस्ट' नामक संस्था तक पहुंचा. संस्था प्रबंधन ने स्कूल में दाखिला दिलवाया. विक्की ने बताया कि पढ़ाई में बहुत तेज नहीं रहा दसवीं बोर्ड में सिर्फ 48 प्रतिशत अंक मिले. तब संस्था के टीचरों ने सुझाव दिया कि सिलाई, मैकेनिक, कुकिंग में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले लो मगर मन में बस फोटोग्राफी ही जुनून था. इसलिए संस्था प्रबंधन ने एक फोटोग्राफर के पास भेजा
इंटरनेशनल फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं में जमायी धाक
इंटरनेशनल फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं में जमायी धाक (ETV Bharat)
फोटोग्राफी की दुनिया में पहला कदम: विक्की ने बताया कि एनजीओ की मदद से दिल्ली के एक फोटोग्राफर के पास असिस्टेंट की नौकरी मिल गई. 3000 रुपए सैलरी पर काम शुरू कर कर्ज पर कैमरा खरीदा और उसके कर्ज चुकाने के लिए दिन में फोटोग्राफी असिस्टेंट और रात में शादियों में वेटर का काम करके 500 रुपए देकर कैमरे का कर्ज चुकाता था. उन्होंने बताया कि 2007 में पहला फोटो एग्ज़ीबिशन 'स्ट्रीट ड्रीम्स' लगाया. फोटो लंदन और साउथ अफ्रीका तक प्रदर्शित हुआ. यही से विक्की के लिए दुनिया का दरवाजा खुला.
इंटरनेशनल फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं में जमायी धाक
इंटरनेशनल फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं में जमायी धाक (ETV Bharat)

इंटरनेशनल फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं में जमायी धाक: 2008 में एक इंटरनेशनल फोटोग्राफी प्रतियोगिता में चुना गया. इस प्रतियोगिता में सिर्फ चार फोटोग्राफर दो अमेरिका, एक हांगकांग और एक भारत से चुने गए. चयन के बाद विक्की को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पुनर्निर्माण को कैमरे में कैद करने के लिए न्यूयॉर्क बुलाया गया. 'इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल' का गोल्ड अवॉर्ड जीतने के बाद लंदन पहुंचा और वहां बकिंघम पैलेस में प्रिंस एडवर्ड के साथ लंच करने का मौका मिला.

एक के बाद उपलब्धियों का रचा इतिहास
एक के बाद उपलब्धियों का रचा इतिहास (ETV Bharat)
पहल और समाज में योगदान : विक्की ने बताया कि 2011 में एक मित्र के साथ मिलकर 'रंग ओपन लाइब्रेरी' शुरू की. फोटोग्राफी से जुड़ी किताबें महंगी होने की वजह से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी. लोगों तक फोटोग्राफी से जुड़ी किताबें पहुंचाने के लिए उन्होंने लोगों से डोनेशन लेकर करीब 500 किताबें इकट्ठी कीं. हर 15 दिन पर लाइब्रेरी आयोजित होती रही और नए फोटोग्राफरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी.

एक के बाद उपलब्धियों का रचा इतिहास: 2013 में 'नेशनल ज्योग्राफिक' चैनल ने फोटोग्राफी रियलिटी शो में शामिल हुआ. 10 एपिसोड के शो में टॉप-4 तक पहुंचा. उसी साल पहली किताब 'होम स्ट्रीट होम' प्रकाशित हुई. इसके बाद 'इंक टॉक' के जरिए एमआईटी मीडिया लैब (बोस्टन, यूएसए) में फेलोशिप मिली, जहां नई फोटोग्राफी की तकनीक सीखी. एमआईटी टूर के दौरान विक्की को अमेरिका के पेंटागन, वाइट हाउस, वर्ल्ड बैंक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में बोलने का अवसर मिला. इस सफर ने उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ाया.

समाज के लिए लगातार कर रहे कई काम
समाज के लिए लगातार कर रहे कई काम (ETV Bharat)


इंटरनेशनल पहचान और सम्मान : 2016 में विक्की की मेहनत और योगदान को वैश्विक पहचान मिली. वह फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 की सूची में शामिल हुए और 'वोग मैगज़ीन 40 अंडर 40' में भी जगह बनाई. वहीं, दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अपनी 15 वर्षों की उपलब्धियों को संकलित करने वाली किताब की फोटोग्राफी का जिम्मा सौंपा.


समाज के लिए लगातार कर रहे कई काम: विक्की की सोच हमेशा यह रही कि जैसे समाज ने उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया, तो वो भी समाज को कुछ बेहतर लौटाएं. इसी सोच के साथ उन्होंने कई सामाजिक काम किए. 'Everyone is Good at Something' प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने पूरे भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्रीय शासित प्रदेशों की यात्रा की और 21 तरह की दिव्यांगताओं से जूझ रहे लोगों की कहानियों को कैमरे में कैद किया.अब तक 200 से अधिक कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं जिसे पढ़कर कई लोग मदद के लिए आगे आए हैं, जिससे न सिर्फ जागरूकता बढ़ी है बल्कि जरूरतमंदों को सहयोग भी मिला.

जिंदगी ने तब ली करवट,जब एनजीओ बना सहारा
जिंदगी ने तब ली करवट,जब एनजीओ बना सहारा (ETV Bharat)

एमपी के पन्ना जिले के गांव में पानी की किल्लत की दूर : मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के गांव में पानी की किल्लत दूर करने के लिए उन्होंने अपनी फोटोग्राफी प्रदर्शनी से जुटाए पैसे से डीप बोरवेल, टंकी और सोलर पंप लगवाया. आज गांव में 24 घंटे पानी उपलब्ध है. वहीं दिल्ली के जामा मस्जिद के पास एक गरीब परिवार की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिससे प्रेरित होकर लोगों ने मदद की और उनके लिए छोटा किराना दुकान खुलवाया. एक बीमार आदिवासी लड़के का एम्स में इलाज कराया. एक बच्ची की अपील से स्कूल में पंखे लगवाए.


विश्व फोटोग्राफी दिवस का इतिहास : बात करतें हैं फोटोग्राफी दिवस की, जिसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई. 9 जनवरी 1839 को दुनिया की पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया 'डैग्युरोटाइप (Daguerreotype)' विकसित हुई. इसे फ्रांस के वैज्ञानिक लुई डैग्युरे (Louis Daguerre) और जोसेफ नाइसफोर निएप्स (Joseph Nicephore Niepce) ने मिलकर तैयार किया था. यह फोटोग्राफी की पहली आधिकारिक तकनीक थी. बाद में 19 अगस्त 1839 को फ्रांस की सरकार ने इस तकनीक की घोषणा की और इसे आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया. इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 19 अगस्त को 'विश्व फोटोग्राफी दिवस' मनाया जाता है. हालांकि, इस दिन को वैश्विक स्तर पर आधिकारिक मान्यता 2010 में मिली.

ऑस्ट्रेलिया के फोटोग्राफर ने शुरू किया अभियान: ऑस्ट्रेलिया के एक फोटोग्राफर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस दिन एक अभियान शुरू किया. उन्होंने फोटोग्राफरों को एक साथ जोड़कर अपनी तस्वीरों को ऑनलाइन गैलरी के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया. दुनिया भर के लोगों ने इस पहल को खूब सराहा. इसके बाद से फोटोग्राफरों के लिए अपनी कला और रचनात्मकता को वैश्विक स्तर पर साझा करने का यह सिलसिला लगातार जारी है.


विक्की की कहानी प्रेरणा का एक जीवंत उदाहरण: सलाम बालक ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर अंजनी तिवारी ने बताया कि विक्की की कहानी प्रेरणा का एक जीवंत उदाहरण है. गरीबी और घरेलू परिस्थितियों से तंग आकर 23 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर भटकने को मजबूर हुए विक्की ने रेलवे स्टेशन पर कूड़ा बीनने जैसे कठिन दिन देखे. लेकिन सलाम बालक ट्रस्ट के सहयोग ने उनकी जिंदगी को नया मोड़ दिया. आज विक्की एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं.

2011 में एक मित्र के साथ मिलकर 'रंग ओपन लाइब्रेरी' शुरू की
2011 में एक मित्र के साथ मिलकर 'रंग ओपन लाइब्रेरी' शुरू की (ETV Bharat)

सलाम बालक ट्रस्ट ने कई जिंदगियों को संवारा: सलाम बालक ट्रस्ट का आइडिया वर्ष 1988 में एक फिल्म देख कर आया था. तब 25 बच्चों से संस्था शुरु हुई थी. आज ट्रस्ट हजारों बच्चों की जिंदगी संवार चुका है. दिल्ली सहित एनसीआर में सात स्टे होम है. जहां पर दिल्ली सहित बाहर से आए बच्चों की देखभाल और शिक्षा दी जा रही है. उनके लिए कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, टीचर की व्यवस्था स्टे होम में की गई है.

