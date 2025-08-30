ETV Bharat / state

बी. सुदर्शन रेड्डी अगर अर्बन नक्सली तो अमित शाह उन्हें जेल में क्यों नही डालते: टी एस सिंहदेव - VICE PRESIDENTIAL ELECTION

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिंहदेव ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह काफी अनुभवी मंत्री हैं. उनका बी सुदर्शन रेड्डी पर दिया बयान ठीक नहीं.

Vice Presidential Election
टीएस सिंहदेव ने शाह के बयान की निंदा की (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 30, 2025 at 6:05 PM IST

3 Min Read

सरगुजा: जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है. इंडिया गठबंधन की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं. एनडीए गठबंधन की ओर से सीपी राधाकृष्णन हैं. उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद पर विपक्ष में बयानबाजी का दौर भी शुरु हो चुका है.

टीएस सिंहदेव ने शाह के बयान की निंदा की: छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ईटीवी भारत हुई खास बातचीत में बताया कि, बी सुदर्शन रेड्डी के उस फैसले से वो पूरी तरह से सहमत हैं जो सलवा जुडूम पर दिया था. सिंहदेव ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह काफी सुलझे हुए राजनितिज्ञ हैं. मुझे समझ में नहीं आता है उनके जैसा राजनीति का जानकार कैसे इस तरह का बयान दे सकता है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिंहदेव (ETV Bharat)

वो परिपक्व व्यक्ति हैं, जज रह चुके हैं. बहुत अच्छे जज माने जाते थे अपने समय में. समाजवादी विचारधारा के हैं ऐसा माना जाता है. दक्षिण भारत के रहने वाले हैं. आंध्र प्रदेश उनकी जन्मभूमि है. इन सारी बातों को देखते हुए ही उनके नाम का चयन किया गया है. केंद्रीय गृहमंत्री जी ने अर्बन नक्सलवाद का मुद्दा उठाया है. मुझे दुख होता है कि अमित शाह जैसे अनुभवी व्यक्ति, जो काफी काबिल माने जाते हैं. इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं. कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसके पक्ष में जानकारी सामने रखें. अगर कोई अर्बन नक्सली है तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता. उसे गृहमंत्री जी ने क्यों छूट दी है. उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे लड़ रहे कानून के जानकार के लिए ऐसे शब्द और बातें उचित नहीं हैं. अमित शाह जी को ये शोभा नहीं देता है: टीएस सिंहदेव, पूर्व डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

पूर्व डिप्टी सीएम ने लगाए आरोप: सिंहदेव ने कहा कि उनके व्यक्तित्व और गरिमा के विपरीत ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए. छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह की सरकार थी तब एक मुहीम चली थी जिसका नाम था सलवा जुडूम. आम लोगों को हथियार थमा दिए गए. जो खून खराबा हुआ वो हम सबने देखा और सुना है. मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई. जो न्यायोचित बात थी उसपर बी सुदर्शन रेड्डी जी ने फैसला दिया. हम उनके फैसले से पूरी तरह से सहमत हैं. फैसले में ये बताया गया कि आम नागरिकों को हथियार देकर उनको बीच में ढाल बनाना सही नहीं है.

सलवा जुडूम: सिंहदेव ने कहा कि अमित शाह जी का बयान आया था कि अगर ये जजमेंट नहीं आता तो नक्सलवाद 2020 में ख़त्म हो जाता. ये बयान अनुचित है. साल 2026 में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी. नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र और राज्य में भले ही अलग अलग सरकारें रहीं, लेकिन कार्रवाई लगातार होती रही. आम नागरिकों के हाथों में हथियार थमाना कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है. नक्सलवाद के खात्मे के लिए नागरिकों को आड़ बनाना सहीं नहीं था.

कलेक्टर मांग रहे सुरक्षा, कानून व्यवस्था ध्वस्त, सलवा जुडूम पर SC के फैसले को गलत प्रस्तुत कर रही भाजपा: बैज
सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा
अमित शाह के खिलाफ भूपेश बघेल का बयान निंदनीय, कांग्रेस का हाथ हमेशा माओवादियों के साथ रहा: संतोष पांडेय

सरगुजा: जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है. इंडिया गठबंधन की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं. एनडीए गठबंधन की ओर से सीपी राधाकृष्णन हैं. उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद पर विपक्ष में बयानबाजी का दौर भी शुरु हो चुका है.

टीएस सिंहदेव ने शाह के बयान की निंदा की: छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ईटीवी भारत हुई खास बातचीत में बताया कि, बी सुदर्शन रेड्डी के उस फैसले से वो पूरी तरह से सहमत हैं जो सलवा जुडूम पर दिया था. सिंहदेव ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह काफी सुलझे हुए राजनितिज्ञ हैं. मुझे समझ में नहीं आता है उनके जैसा राजनीति का जानकार कैसे इस तरह का बयान दे सकता है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिंहदेव (ETV Bharat)

वो परिपक्व व्यक्ति हैं, जज रह चुके हैं. बहुत अच्छे जज माने जाते थे अपने समय में. समाजवादी विचारधारा के हैं ऐसा माना जाता है. दक्षिण भारत के रहने वाले हैं. आंध्र प्रदेश उनकी जन्मभूमि है. इन सारी बातों को देखते हुए ही उनके नाम का चयन किया गया है. केंद्रीय गृहमंत्री जी ने अर्बन नक्सलवाद का मुद्दा उठाया है. मुझे दुख होता है कि अमित शाह जैसे अनुभवी व्यक्ति, जो काफी काबिल माने जाते हैं. इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं. कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसके पक्ष में जानकारी सामने रखें. अगर कोई अर्बन नक्सली है तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता. उसे गृहमंत्री जी ने क्यों छूट दी है. उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे लड़ रहे कानून के जानकार के लिए ऐसे शब्द और बातें उचित नहीं हैं. अमित शाह जी को ये शोभा नहीं देता है: टीएस सिंहदेव, पूर्व डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

पूर्व डिप्टी सीएम ने लगाए आरोप: सिंहदेव ने कहा कि उनके व्यक्तित्व और गरिमा के विपरीत ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए. छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह की सरकार थी तब एक मुहीम चली थी जिसका नाम था सलवा जुडूम. आम लोगों को हथियार थमा दिए गए. जो खून खराबा हुआ वो हम सबने देखा और सुना है. मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई. जो न्यायोचित बात थी उसपर बी सुदर्शन रेड्डी जी ने फैसला दिया. हम उनके फैसले से पूरी तरह से सहमत हैं. फैसले में ये बताया गया कि आम नागरिकों को हथियार देकर उनको बीच में ढाल बनाना सही नहीं है.

सलवा जुडूम: सिंहदेव ने कहा कि अमित शाह जी का बयान आया था कि अगर ये जजमेंट नहीं आता तो नक्सलवाद 2020 में ख़त्म हो जाता. ये बयान अनुचित है. साल 2026 में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी. नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र और राज्य में भले ही अलग अलग सरकारें रहीं, लेकिन कार्रवाई लगातार होती रही. आम नागरिकों के हाथों में हथियार थमाना कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है. नक्सलवाद के खात्मे के लिए नागरिकों को आड़ बनाना सहीं नहीं था.

कलेक्टर मांग रहे सुरक्षा, कानून व्यवस्था ध्वस्त, सलवा जुडूम पर SC के फैसले को गलत प्रस्तुत कर रही भाजपा: बैज
सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा
अमित शाह के खिलाफ भूपेश बघेल का बयान निंदनीय, कांग्रेस का हाथ हमेशा माओवादियों के साथ रहा: संतोष पांडेय

For All Latest Updates

TAGGED:

B SUDERSHAN REDDYELECTION OF VICE PRESIDENTFORMER DEPUTY CM TS SINGHDEOAMIT SHAHVICE PRESIDENTIAL ELECTION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.