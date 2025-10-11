उपराष्ट्रपति को जेपी सेनानी ने बतायी अपनी पीड़ा, कहा- 'जेल गया लेकिन आजतक पेंशन नहीं मिला'
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बिहार के सारण पहुंचे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 123वीं जयंती पर उन्हें नमन किया.
Published : October 11, 2025 at 5:55 PM IST
छपरा: लोकनायक जयप्रकाश नारायण का 11 अक्टूबर 1902 में जन्म हुआ था. ऐसे में जेपी की 123वी जयंती की मौके पर भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बिहार के सारण पहुंचे. उन्होंने सारण जिले के सिताब दियारा स्थित उनके पैतृक घर का दौरा किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया. इस दौरान उपराष्ट्रपति ने लोगों की समस्याएं भी सुनीं. जेपी सेनानी दीनदयाल सिंह ने भी अपना दर्द बयां किया.
जेपी सेनानी ने उपराष्ट्रपति को बतायी अपनी पीड़ा: सारण में पहली बार आए उपराष्ट्रपति ने माल्यार्पण के बाद स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना. काफी लोगों ने अपनी-अपनी बातों को रखा. जेपी सेनानी दीनदयाल सिंह ने अपने पेंशन नहीं मिलने की बात भी उपराष्ट्रपति को बताई. उसके बाद उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति भवन चले गए. उपराष्ट्रपति यहां लगभग 45 मिनट तक रुके.
"हमें पटना से अरेस्ट करके हजारीबाग जेल भेज दिया गया था. तीन महीने बाद जेल से बाहर आया. हमें अभी तक पेंशन नहीं मिला है. हमने अपनी समस्या से उपराष्ट्रपति जी को अवगत कराया है."- दीनदयाल सिंह, जेपी सेनानी
लोकनायक के गांव पहुंचे उपराष्ट्रपति : पटना एयरपोर्ट पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उनका स्वागत किया. उपराष्ट्रपति ने जेपी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि लोकनायक के आदर्श आज भी लोकतंत्र की राह को रोशन करते हैं.
अभिलेख और स्मृति चिह्न के किए दर्शन: उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट करते हुए कहा कि, आज भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की 123वीं जयंती पर बिहार के सारण जिले में उनके पैतृक गांव सिताब दियारा में उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की. बिहार के सारण जिले में सिताब दियारा गांव में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के पैतृक घर का दौरा किया, जहां महान नेता के अभिलेख और स्मृति चिह्न रखे हुए हैं.
Paid floral tributes to Bharat Ratna Lok Nayak Jayaprakash Narayan Ji at his memorial in his ancestral village, Sitab Diara, in the Saran district of Bihar, on his 123rd birth anniversary today and visited the ancestral home of Lok Nayak Jayaprakash Narayan Ji in Sitab Diara… pic.twitter.com/zXbq981Bny— CP Radhakrishnan (@CPR_VP) October 11, 2025
11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती: लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में सारण जिले के सिताब दियारा में हुआ था. वे स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही थे और उन्हें हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था. बाद में वे हजारीबाग जेल से दीवार फांद कर फरार हो गए थे. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कई बार भारतीय राजनीतिक में होने का अवसर मिला, लेकिन हर बार उन्होंने इसको नकार दिया. बाद में सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए.
इस टोले का आजतक विकास नहीं हुआ है. न नाला है न गली है.सिताब दियारा के विकास को लेकर कुछ नहीं किया जा रहा है. सब कहते हैं विकास करेंगे लेकिन कुछ करते नहीं है.- स्थानीय निवासी
संपूर्ण क्रांति के जनक: संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1974 में एक नारा दिया था, सिंहासन खाली करो जनता आती है, का भारतीय राजनीतिक में काफी असर हुआ. उसके बाद एक बड़ा छात्र आंदोलन शुरू हुआ और कांग्रेस की सत्ता जाती रही.
1999 में (मरणोपरांत) भारत रत्न: वहीं सत्ता के शीर्ष में कई ऐसे नेता पहुंचे जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की उपज हैं. इसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, स्व रामविलास पासवान, स्व सुशील मोदी के नाम शामिल हैं.समाज सुधार और लोकतंत्र की रक्षा में अतुलनीय योगदान के लिए जेपी को भारत सरकार ने साल 1999 में (मरणोपरांत) भारत रत्न से सम्मानित किया था.
ये भी पढ़ें
51 साल पहले आज के दिन ही पड़ी थी 'जेपी मूवमेंट' की नींव, क्रांति ने दिल्ली की सत्ता से इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंका था
जेपी के बहाने अखिलेश का सियासी दाव, उलझन में लोकनायक के अनुयाई नीतीश कुमार..?