ETV Bharat / state

उपराष्ट्रपति को जेपी सेनानी ने बतायी अपनी पीड़ा, कहा- 'जेल गया लेकिन आजतक पेंशन नहीं मिला'

छपरा: लोकनायक जयप्रकाश नारायण का 11 अक्टूबर 1902 में जन्म हुआ था. ऐसे में जेपी की 123वी जयंती की मौके पर भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बिहार के सारण पहुंचे. उन्होंने सारण जिले के सिताब दियारा स्थित उनके पैतृक घर का दौरा किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया. इस दौरान उपराष्ट्रपति ने लोगों की समस्याएं भी सुनीं. जेपी सेनानी दीनदयाल सिंह ने भी अपना दर्द बयां किया.

जेपी सेनानी ने उपराष्ट्रपति को बतायी अपनी पीड़ा: सारण में पहली बार आए उपराष्ट्रपति ने माल्यार्पण के बाद स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना. काफी लोगों ने अपनी-अपनी बातों को रखा. जेपी सेनानी दीनदयाल सिंह ने अपने पेंशन नहीं मिलने की बात भी उपराष्ट्रपति को बताई. उसके बाद उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति भवन चले गए. उपराष्ट्रपति यहां लगभग 45 मिनट तक रुके.

उपराष्ट्रपति को जेपी सेनानी ने बतायी अपनी पीड़ा (ETV Bharat)

"हमें पटना से अरेस्ट करके हजारीबाग जेल भेज दिया गया था. तीन महीने बाद जेल से बाहर आया. हमें अभी तक पेंशन नहीं मिला है. हमने अपनी समस्या से उपराष्ट्रपति जी को अवगत कराया है."- दीनदयाल सिंह, जेपी सेनानी

लोकनायक के गांव पहुंचे उपराष्ट्रपति : पटना एयरपोर्ट पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उनका स्वागत किया. उपराष्ट्रपति ने जेपी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि लोकनायक के आदर्श आज भी लोकतंत्र की राह को रोशन करते हैं.

अभिलेख और स्मृति चिह्न के किए दर्शन: उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट करते हुए कहा कि, आज भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की 123वीं जयंती पर बिहार के सारण जिले में उनके पैतृक गांव सिताब दियारा में उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की. बिहार के सारण जिले में सिताब दियारा गांव में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के पैतृक घर का दौरा किया, जहां महान नेता के अभिलेख और स्मृति चिह्न रखे हुए हैं.