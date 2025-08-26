बीकानेर : राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु एवं कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के कार्यावाहक कुलगुरु डॉ. अरुण कुमार को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं. बागडे द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत डॉ. अरुण कुमार के विरूद्ध विभिन्न गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थीं. जांच के लिए संभागीय आयुक्त, जोधपुर को निर्देशित किया गया था.

संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में डॉ. अरुण कुमार द्वारा के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप करने, प्रदत्त शक्तियों का दुरूपयोग करने, विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि पहुंचाने आदि के कृत्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गए. राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने इस आधार पर राज्य सरकार के परामर्श से डॉ. अरुण कुमार को तत्काल प्रभाव से दोनों विश्वविद्यालयों के कुलगुरु पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं.

19 मार्च को कमेटी : दरअसल 19 मार्च को जोधपुर के संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में राज्यपाल ने एक पांच सदस्य कमेटी का गठन किया था और कुलपति के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर जांच करने के निर्देश दिए थे. कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कई मुद्दों को लेकर खिलाफ लंबे समय तक विश्वविद्यालय परिसर में धरना दिया था. राज भवन के इस आदेश के जारी होने के बाद जोधपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के बाहर कर्मचारियों ने पटाखे चलाकर इसकी खुशी मनाई.

एमबीएम के कुलुगुरु के विरुद्ध भी जांच, अब तक तीन को हटाया : कांग्रेस सरकार के समय नियुक्त किए गए एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अजय शर्मा के खिलाफ भी राजभवन द्वारा जांच करवाई जा रही है। उन पर भी अनियमितताओं का आरोप है. इससे पहले जेएनवीयू के कुलगुरु प्रोफेसर के एक श्रीवास्तव को भी हटाया जा चुका है. डॉ अरुण कुमार सहित राज्यपाल अब तक तीन कुलगुरुओं को हटा चुके हैं.