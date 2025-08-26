ETV Bharat / state

कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर और जोधपुर के कुलगुरु डॉ.अरुण कुमार पद से हटाए गए, राज्यपाल ने जारी किए आदेश - DR ARUN KUMAR REMOVED

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर और कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलगुरु डॉ.अरुण कुमार को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है.

डॉ.अरुण कुमार पद से हटाए गए
डॉ.अरुण कुमार पद से हटाए गए (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2025 at 10:26 PM IST

2 Min Read

बीकानेर : राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु एवं कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के कार्यावाहक कुलगुरु डॉ. अरुण कुमार को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं. बागडे द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत डॉ. अरुण कुमार के विरूद्ध विभिन्न गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थीं. जांच के लिए संभागीय आयुक्त, जोधपुर को निर्देशित किया गया था.

संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में डॉ. अरुण कुमार द्वारा के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप करने, प्रदत्त शक्तियों का दुरूपयोग करने, विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि पहुंचाने आदि के कृत्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गए. राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने इस आधार पर राज्य सरकार के परामर्श से डॉ. अरुण कुमार को तत्काल प्रभाव से दोनों विश्वविद्यालयों के कुलगुरु पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं.

इसे भी पढ़ें: MDS यूनिवर्सिटी को मिला नया कुलगुरु, प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल होंगे नए कुलपति , राज्यपाल ने जारी किए आदेश

19 मार्च को कमेटी : दरअसल 19 मार्च को जोधपुर के संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में राज्यपाल ने एक पांच सदस्य कमेटी का गठन किया था और कुलपति के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर जांच करने के निर्देश दिए थे. कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कई मुद्दों को लेकर खिलाफ लंबे समय तक विश्वविद्यालय परिसर में धरना दिया था. राज भवन के इस आदेश के जारी होने के बाद जोधपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के बाहर कर्मचारियों ने पटाखे चलाकर इसकी खुशी मनाई.

एमबीएम के कुलुगुरु के विरुद्ध भी जांच, अब तक तीन को हटाया : कांग्रेस सरकार के समय नियुक्त किए गए एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अजय शर्मा के खिलाफ भी राजभवन द्वारा जांच करवाई जा रही है। उन पर भी अनियमितताओं का आरोप है. इससे पहले जेएनवीयू के कुलगुरु प्रोफेसर के एक श्रीवास्तव को भी हटाया जा चुका है. डॉ अरुण कुमार सहित राज्यपाल अब तक तीन कुलगुरुओं को हटा चुके हैं.

बीकानेर : राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु एवं कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के कार्यावाहक कुलगुरु डॉ. अरुण कुमार को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं. बागडे द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत डॉ. अरुण कुमार के विरूद्ध विभिन्न गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थीं. जांच के लिए संभागीय आयुक्त, जोधपुर को निर्देशित किया गया था.

संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में डॉ. अरुण कुमार द्वारा के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप करने, प्रदत्त शक्तियों का दुरूपयोग करने, विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि पहुंचाने आदि के कृत्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गए. राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने इस आधार पर राज्य सरकार के परामर्श से डॉ. अरुण कुमार को तत्काल प्रभाव से दोनों विश्वविद्यालयों के कुलगुरु पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं.

इसे भी पढ़ें: MDS यूनिवर्सिटी को मिला नया कुलगुरु, प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल होंगे नए कुलपति , राज्यपाल ने जारी किए आदेश

19 मार्च को कमेटी : दरअसल 19 मार्च को जोधपुर के संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में राज्यपाल ने एक पांच सदस्य कमेटी का गठन किया था और कुलपति के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर जांच करने के निर्देश दिए थे. कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कई मुद्दों को लेकर खिलाफ लंबे समय तक विश्वविद्यालय परिसर में धरना दिया था. राज भवन के इस आदेश के जारी होने के बाद जोधपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के बाहर कर्मचारियों ने पटाखे चलाकर इसकी खुशी मनाई.

एमबीएम के कुलुगुरु के विरुद्ध भी जांच, अब तक तीन को हटाया : कांग्रेस सरकार के समय नियुक्त किए गए एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अजय शर्मा के खिलाफ भी राजभवन द्वारा जांच करवाई जा रही है। उन पर भी अनियमितताओं का आरोप है. इससे पहले जेएनवीयू के कुलगुरु प्रोफेसर के एक श्रीवास्तव को भी हटाया जा चुका है. डॉ अरुण कुमार सहित राज्यपाल अब तक तीन कुलगुरुओं को हटा चुके हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

कृषि विश्वविद्यालयRAJASTHAN AGRICULTURE UNIVERSITYबीकानेर कुलगुरु हटाए गएGOVERNOR HARIBHAU BAGDE ORDERDR ARUN KUMAR REMOVED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

राजस्थान का गणेश मंदिर, जहां महिलाएं हैं पुजारी प्रधान, 135 साल से चली आ रही परंपरा

यूजर चार्ज के विरोध के बीच मंडियों में भीगा अनाज, व्यापार संघ ने लिया यह फैसला...

भारत में कितने हैं कैंसर के मरीज, जानिए कौन सा राज्य है अव्वल?

किडनी खराब होने पर सुबह-सुबह दिख सकते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह लें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.