नई दिल्ली: हर साल 14 अगस्त को मनाए जाने वाले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) भी अपना योगदान देने जा रहा है. इसी कड़ी में रंगमंडल ने अपनी नई नाट्य प्रस्तुति 'विभाजन विभीषिका तमस' की प्रस्तुति करने का फैसला किया. भीष्म साहनी द्वारा लिखित यह उपन्यास साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित है. इसमें अखण्ड राष्ट्र भारत के विभाजन की त्रासदियों को चित्रित किया गया है, जहां अनगिनत मासूम जिंदगियां आपसी दंगे में खो गई थी.

NSD के निदेशक चित्तरंजन त्रिपाठी ने बताया कि देश को विभाजन विभीषिका पर एक घाव का स्मरण है, जिसने एक देश को दो भागों में विभाजित कर दिया. यह नाट्य प्रस्तुति अंतहीन दर्द का चित्रण है. यह भारत के सामाजिक-राजनीतिक इतिहास के सबसे अंधेरे हिस्से की अभिव्यक्ति है. सन् 1947 का विभाजन केवल सीमाओं का एक पुनर्वितरण नहीं था, बल्कि यह भारत देश की आत्मा का अलगाव था. यह सिर्फ देश की स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता दर्द में भिगोई गई थी. स्वतंत्रता दिवस के उत्सव के पीछे एक विशाल मानवीय त्रासदी- करोड़ों विस्थापित लोग, लाखों का वध, अनगिनत महिलाओं का चीड़-हरण किया गया और लाखों लोगों को अपनी पैतृक भूमि से मिटा दिया गया. दशकों तक, इन भयावहता को छुपाया गया, सेंसर किया गया, या 'धर्मनिरपेक्ष सद्भाव' की बयानबाजी के नीचे दफन किया गया. स्कूली पुस्तकों में, विभाजन एक पैराग्राफ बन गया, पर यह आज भी लाखों परिवारों के लिए पीड़ा बना हुआ है.

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक चित्तरंजन त्रिपाठी ने नाटक के बारे में बताया (ETV Bharat)

नायकों और खलनायकों की कहानी मात्र नहीं: उन्होंने आगे कहा, भीष्म साहनी का मूल उपन्यास 'तमस' उस अंधेरे में भी घूरता है. यह सहज नायकों और खलनायकों की कहानी मात्र नहीं है, यह एक सभ्यता के पतन की शारीरिक रचना है, जो तुष्टिकरण की राजनीति द्वारा विभाजित और शासन की ब्रिटिश नीति द्वारा सृजित है. यह बताता है कि कैसे प्रचार, झूठ और राजनीतिक महत्वाकांक्षा दोस्त को दुश्मन, पड़ोसी को हत्यारे में बदल सकती है.

उपन्यास पर आधारित है संवाद: चित्तरंजन त्रिपाठी का मानना है कि 'विभाजन विभीषिका तमस' सिर्फ एक नाटक नहीं है. यह विभाजन के अनगिनत पीड़ितों के लिए समर्पित है, विशेष रूप से उन लोगों को जिनकी पीड़ा 'भावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचाने' के नाम पर मिटा दी गई थी. यह एक चेतावनी भी है, वही हथियार जो एक बार हमें अलग करता है - धार्मिक भ्रम, सांस्कृतिक व्युत्पत्ति, और राजनीतिक तुष्टिकरण - अभी भी, आज भी हमारे बीच किसी न किसी रूप में विद्यमान है. यह नाटक उपन्यास के 90 प्रतिशत पाठ का उपयोग संवाद के रूप में करता है.

पत्रकारों को दिखाया जाएगा नाटक: उन्होंने बताया कि अब हर प्रेस वार्ता के बाद पत्रकारों को संबंधित नाटक दिखाया जाएगा. चित्तरंजन त्रिपाठी ने कहा, कई बार पत्रकार बंधु नाटक देखने आते हैं तो शो फुल होता है, या किसी को सही जगह सीट नहीं मिल पाती. इसलिए एनएसडी की तरफ से फैसला लिया गया कि जिस तरह सिनेमा के क्षेत्र में हर फिल्म के पहले प्रिव्यू किया जाता है उसकी तरह नाटकों का भी प्रिव्यू किया जाए, ताकि नाटक सभी रिव्यू समय से आ जाएं. नाटक में संत कबीर दास के दोहे, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वानंद किरकिरे और फैज अहमद फैज के गीतों को भी शामिल किया गया है, जो नाटक के संदेश को आगे बढ़ाते हैं.

