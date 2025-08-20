ETV Bharat / state

फतेहपुर मंदिर-मकबरा विवाद जारी; विहिप ने निकाली धर्म ध्वजा यात्रा; चप्पे-चप्पे पर पुलिस रही तैनात - FATEHPUR TEMPLE TOMB DISPUTE

फतेहपुर पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि धर्म ध्वजा यात्रा नाम से विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम शांति पूर्ण तरीके से सम्पन्न हो गया.

Photo Credit: ETV Bharat
विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 61 वर्ष पूरे (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : August 20, 2025 at 8:12 PM IST

फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर स्थित मलवां थाना क्षेत्र के कस्बे में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 61 वर्ष पूर्ण होने पर धर्म ध्वजा यात्रा निकाली गयी. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वी संगठन मंत्री गजेंद्र और प्रांत मंत्री राजू पुरवार उपस्थित रहे.

जनसभा के बाद बजरंग दल के प्रांत संयोजक आचार्य अजित राज सिंह के नेतृत्व में शोभायात्रा पुलिस की कड़ी निगरानी में निकाली गई. जिला प्रशासन ने कई जगह पर कटीले तारों को सुरक्षा के मद्देनजर लगाया था. इससे भीड़ के उग्र होने पर रोकने में मदद मिलती है.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह (Video Credit: ETV Bharat)

जिले के आबूनगर स्थित रेडईया ठाकुर द्वारा मंदिर-मकबरा विवाद चल रहा है. इसी कारण जिलेभर में धारा 163 लागू है. जिला प्रशासन ने बुधवार को धर्म ध्वजा कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. एक पूर्व मलवा क्षेत्र में भी तालाब पर मस्जिद निर्माण को लेकर विवाद हुआ था.

फिलहाल यह मामला प्रयागराज हाईकोर्ट में विचाराधीन है. लोगों पर नजर रखने के लिए शोभायात्रा के दौरान ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई. मौके पर एडीएम अविनाश त्रिपाठी, एएसपी महेंद्र पाल सिंह, डीएसपी वीर सिंह, सीओ गौरव शर्मा और सीओ प्रगति यादव समेत लगभग 500 पुलिस कर्मी तैनात रहे.

एडीएम अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए 5 डीएसपी, 160 कॉन्स्टेबल, 60 महिला कॉन्स्टेबल, 75 उपनिरीक्षक, 3 प्लाटून पीएसी, 12 आरआई और 25 राजस्व निरीक्षक की ड्यूटी लगाई गई थी. कई संवेदनशील स्थानों पर कंटीले तार भी लगाए गए थे, ताकि भीड़ के उग्र होने पर स्थिति को नियंत्रित किया जा सके.

वहीं बजरंग दल के संयोजक आचार्य अजित राज सिंह ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1963 में हुई थी. पिछले 20 वर्षों से यह शोभायात्रा निरंतर निकल रही है. इस बार मकबरा विवाद को देखते हुए जिला प्रशासन ने यात्रा के रूट पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की.

वहीं पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि धर्म ध्वजा यात्रा से विश्व हिंदू परिषद का मुख्य रूप से मलवा व अन्य दस थाना क्षेत्रों में कार्यक्रम हुए. पहले से ही रूट तय कर लिया गया था. शांति पूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न हो गया.

यह भी पढ़ें- फतेहपुर मंदिर-मकबरा विवाद; जन्माष्टमी से पहले पुलिस-प्रशासन अलर्ट, इमारत बल्लियों से सील, 3 पर मुकदमा

यह भी पढ़ें- फतेहपुर मंदिर-मकबरा विवाद; जन्माष्टमी से पहले पुलिस-प्रशासन अलर्ट, इमारत बल्लियों से सील, 3 पर मुकदमा

