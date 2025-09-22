VHP ने कोटा शहर में लगाए चेतावनी भरे होर्डिंग, आधार कार्ड से हो गरबा पांडाल में प्रवेश
विश्व हिंदू परिषद कोटा महानगर ने शहर में आयोजित गरबा पांडाल में आधार कार्ड से ही प्रवेश देने की मांग की है.
September 22, 2025
कोटा: शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो रही है. इस बार नवरात्र 10 दिन तक चलने वाले हैं और इन 10 दिनों में गरबा की धूम भी होने वाली है. शहर में सैकड़ों जगहों पर बड़े-बड़े गरबा आयोजन होंगे, जिनको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है.
विश्व हिंदू परिषद कोटा महानगर ने शहर में आयोजित गरबा पांडाल में आधार कार्ड से ही प्रवेश देने की मांग की है. जिसको लेकर चेतावनी भरे होर्डिंग भी शहर में लगा दिए हैं. इन होर्डिंग्स के फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. यहां तक की विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कोटा में गरबा आयोजन समितियों के साथ बैठक भी की है. विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष श्रीनाथ मित्तल ने बताया कि गरबा पांडाल में बिना आधार कार्ड के प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए.
मित्तल का कहना है कि उन्होंने पहले ही सभी गरबा आयोजकों को चेतावनी देने के लिए होर्डिंग लगवा दिए हैं. यह एक दर्जन से ज्यादा जगह लगाए गए हैं. इनमें कुन्हाड़ी, नयापुरा सर्कल, जेडीबी से बड़ तिराहा रोड, झालावाड़ रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, डीसीएम रोड, सीएडी सर्कल सहित कई जगह पर लगाए गए हैं.
महानगर मंत्री आशीष शर्मा ने बताया कि गरबा में माताजी की पूजा के लिए होने वाला आयोजन है. इसमें किसी भी प्रकार फिल्मी अश्लील और फूहड़ गानों को नहीं चलाएं जाएं. साथ ही कार्यक्रम में आने वाली माताओं और बहनों से भी ऐसा ही आग्रह किया जाय.
गरबा में हिंदू संस्कृति के अनुरूप ही वेशभूषा में ही भाग लें. विश्व हिंदू परिषद के कोटा महानगर के प्रचार मंत्री रामबाबू मालव ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता गरबा पांडाल के बाहर भी पहरेदारी करेंगे. इस दौरान गरबा में तिलक लगा, हाथ में मोली बांधकर प्रवेश दिलाएंगे. इस दौरान गोमूत्र भी छिड़का जाएगा.