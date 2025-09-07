ETV Bharat / state

राज्य-केंद्र सरकार से शराबबंदी की मांग, VHP नशा मुक्त युवा के लिए देश भर में चलाएगा अभियान

बजरंग दल (विहिप) के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया ने कहा कि बीते दिनों काशी में नशा मुक्त भारत के रोडमैप पर महामंथन के बाद अब पूरे देश में विहिप बजरंग दल नशा मुक्त विकसित भारत अभियान चलाएगा. शुरू में साप्ताहिक मिलन, सत्संग केंद्र, प्रवचन केंद्रों के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा. दौनेरिया ने कहा कि ड्रग्स का नशा विदेशी ताकतों के जरिए देश में घुसा है, जबकि शराब और एल्कोहल जैसे नशे आसानी से राज्यों में उपलब्ध हैं.

जयपुर: गुजरात और बिहार की तरह अन्य राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को भी शराबबंदी का कदम उठाना चाहिए. ये कहना है विहिप के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया का. दौनेरिया ने रविवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नशा मुक्त युवा, विकसित भारत अभियान की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से अभियान चलेगा. इसकी शुरुआत जनजागरण से होगी. इसके बाद खेलकूद और पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों से जोड़ते नशामुक्त युवा तैयार किया जाएगा.

ऐसा रेवन्यू किस काम का: उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि राजस्व (Revenue) किसी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर कमाया जा रहा है तो ऐसा राजस्व छोड़ देना चाहिए. उन्होंने गुजरात और बिहार का उदाहरण देते कहा कि जैसे इन राज्यों में शराबबंदी लागू है, वैसे ही पूरे देश में शराबबंदी होनी चाहिए. नशा चाहे किसी भी रूप में हो, वो व्यक्ति को धीरे-धीरे पतन की ओर ले जाता है. ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी शराबबंदी का स्टेप लें.

5 साल का चरणबद्ध आंदोलन : दौनेरिया ने कहा कि बजरंग दल का संकल्प है कि नशा मुक्ति आंदोलन पांच वर्ष निरंतर चलेगा. इसमें पहले चरण में जनजागरण पर जोर रहेगा. फिर विभिन्न गतिविधियों और अभियानों से नशा मुक्त भारत की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए जाएंगे. विद्यालयों और मंदिर प्रांगण के आसपास शराब -मांस की दुकानें नहीं होने का कानून है. इसकी पालना हर जगह सख्ती से होनी चाहिए. विद्यालय और मंदिर के आसपास शराब व मांस की दुकानों का बजरंग दल ने हमेशा विरोध किया है. आगे भी करता रहेगा. यदि कोई ऐसा मामला सामने आता है तो उस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई हो, ये प्रयत्न किया जाएगा.

शिक्षा में नशा मुक्ति का पाठ :उन्होंने मांग की कि छोटे बच्चों को नशे से बचने की शिक्षा दी जानी चाहिए. इसके लिए स्कूली पाठ्यक्रम में इस विषय को शामिल किया जाए. छोटे बच्चों को भी नशे से दूर रहने की टिप्स के लिए जितने भी शिक्षण संस्थान या वहां पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में इस विषय को जोड़ा जाए ताकि आने वाली पीढ़ी शुरू से ही नशे से दूर रहने के संस्कारों के साथ आगे बढ़ सकें.

धर्मांतरण कानून पर सराहना: जयपुर प्रवास के दौरान दौनेरिया ने धर्मांतरण के मुद्दे पर राजस्थान सरकार की तारीफ की. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार देश का अब तक का सबसे कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून लाई है. हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी ऐसे कानून हैं, तभी जलालुद्दीन छांगुर बाबा जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई हो रही है, लेकिन बाकी राज्यों को भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए. उन्होंने स्वामी विवेकानंद के कथन का हवाला देते हुए कहा कि एक व्यक्ति का धर्मांतरण राष्ट्रांतरण होता है. दौनेरिया ने साफ कहा कि धर्मांतरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे राष्ट्र की एकता और विचारधारा पर आघात होता है.