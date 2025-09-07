ETV Bharat / state

राज्य-केंद्र सरकार से शराबबंदी की मांग, VHP नशा मुक्त युवा के लिए देश भर में चलाएगा अभियान

विहिप नशा मुक्त युवा के लिए देश भर में अभियान चलाएगा. शुरुआत जनजागरण से की जाएगी.

Bajrang Dal national convenor Dauneriya talking to the media
मीडिया से बात करते बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक दौनेरिया (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 7, 2025 at 7:55 PM IST

Updated : September 7, 2025 at 8:19 PM IST

4 Min Read

जयपुर: गुजरात और बिहार की तरह अन्य राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को भी शराबबंदी का कदम उठाना चाहिए. ये कहना है विहिप के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया का. दौनेरिया ने रविवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नशा मुक्त युवा, विकसित भारत अभियान की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से अभियान चलेगा. इसकी शुरुआत जनजागरण से होगी. इसके बाद खेलकूद और पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों से जोड़ते नशामुक्त युवा तैयार किया जाएगा.

बजरंग दल (विहिप) के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया ने कहा कि बीते दिनों काशी में नशा मुक्त भारत के रोडमैप पर महामंथन के बाद अब पूरे देश में विहिप बजरंग दल नशा मुक्त विकसित भारत अभियान चलाएगा. शुरू में साप्ताहिक मिलन, सत्संग केंद्र, प्रवचन केंद्रों के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा. दौनेरिया ने कहा कि ड्रग्स का नशा विदेशी ताकतों के जरिए देश में घुसा है, जबकि शराब और एल्कोहल जैसे नशे आसानी से राज्यों में उपलब्ध हैं.

बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: धर्मांतरण मुद्दे पर विहिप पदाधिकारियों ने की सीएम भजनलाल से मुलाकात, कठोर कानून बनाने की मांग

ऐसा रेवन्यू किस काम का: उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि राजस्व (Revenue) किसी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर कमाया जा रहा है तो ऐसा राजस्व छोड़ देना चाहिए. उन्होंने गुजरात और बिहार का उदाहरण देते कहा कि जैसे इन राज्यों में शराबबंदी लागू है, वैसे ही पूरे देश में शराबबंदी होनी चाहिए. नशा चाहे किसी भी रूप में हो, वो व्यक्ति को धीरे-धीरे पतन की ओर ले जाता है. ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी शराबबंदी का स्टेप लें.

5 साल का चरणबद्ध आंदोलन : दौनेरिया ने कहा कि बजरंग दल का संकल्प है कि नशा मुक्ति आंदोलन पांच वर्ष निरंतर चलेगा. इसमें पहले चरण में जनजागरण पर जोर रहेगा. फिर विभिन्न गतिविधियों और अभियानों से नशा मुक्त भारत की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए जाएंगे. विद्यालयों और मंदिर प्रांगण के आसपास शराब -मांस की दुकानें नहीं होने का कानून है. इसकी पालना हर जगह सख्ती से होनी चाहिए. विद्यालय और मंदिर के आसपास शराब व मांस की दुकानों का बजरंग दल ने हमेशा विरोध किया है. आगे भी करता रहेगा. यदि कोई ऐसा मामला सामने आता है तो उस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई हो, ये प्रयत्न किया जाएगा.

पढ़ें:नशा मुक्त जयपुर की ई-शपथ की वेबसाइट लॉन्च, 21 लाख लोगों को शपथ दिलाने का लक्ष्य

शिक्षा में नशा मुक्ति का पाठ :उन्होंने मांग की कि छोटे बच्चों को नशे से बचने की शिक्षा दी जानी चाहिए. इसके लिए स्कूली पाठ्यक्रम में इस विषय को शामिल किया जाए. छोटे बच्चों को भी नशे से दूर रहने की टिप्स के लिए जितने भी शिक्षण संस्थान या वहां पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में इस विषय को जोड़ा जाए ताकि आने वाली पीढ़ी शुरू से ही नशे से दूर रहने के संस्कारों के साथ आगे बढ़ सकें.

धर्मांतरण कानून पर सराहना: जयपुर प्रवास के दौरान दौनेरिया ने धर्मांतरण के मुद्दे पर राजस्थान सरकार की तारीफ की. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार देश का अब तक का सबसे कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून लाई है. हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी ऐसे कानून हैं, तभी जलालुद्दीन छांगुर बाबा जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई हो रही है, लेकिन बाकी राज्यों को भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए. उन्होंने स्वामी विवेकानंद के कथन का हवाला देते हुए कहा कि एक व्यक्ति का धर्मांतरण राष्ट्रांतरण होता है. दौनेरिया ने साफ कहा कि धर्मांतरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे राष्ट्र की एकता और विचारधारा पर आघात होता है.

Last Updated : September 7, 2025 at 8:19 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियानAWARENESS CAMPAIGN AGAINST DRUGDEMAND FOR PROHIBITION OF ALCOHOLLESSONS ON DEADDICTION IN EDUCATIONDRUG FREE YOUTH DEVELOPED INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष में इस बार विशेष संयोग : चंद्र ग्रहण के साथ शुरू हो रहा श्राद्ध पक्ष, सूर्य ग्रहण के साथ होगा समापन

चंद्रग्रहण आज, क्या है समय, क्या है धार्मिक मान्यताएं, जानें

रेबीज एक जानलेवा वायरल बीमारी है, ऐसे पहचान सकते हैं शुरुआती लक्षण, देरी हुई तो बचना मुश्किल

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने इस्तीफा दिया, संसदीय चुनाव में हार बनी वजह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.