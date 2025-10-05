ETV Bharat / state

लखनऊ में दीपावली बाद विद्युत विभाग में होने जा रहा बड़ा बदलाव, शिकायतों का जल्द होगा समाधान, नहीं चलेगी अधिकारियों की बहानेबाजी

विद्युत विभाग में वर्टिकल व्यवस्था लागू की जा रही है. 56 नए क्विक रिस्पॉन्स वाहन 24 घंटे सातों दिन सेवा के लिए तैनात किए जाएंगे.

लखनऊ में लागू होने जा रही है वर्टिकल व्यवस्था.
लखनऊ में लागू होने जा रही है वर्टिकल व्यवस्था. (Photo Credit; Power Corporation)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 9:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : राजधानी में पहली बार दीपावली के बाद विद्युत विभाग में वर्टिकल व्यवस्था लागू की जा रही है. इससे लाखों उपभोक्ताओं का काम चुटकियों में हो जाएगा. अधिकारियों की भी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी. काम को दूसरे अधिकारी की तरफ टालकर ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकेगा. इसका फायदा यह होगा कि जिस जिम्मेदार अधिकारी के पास उपभोक्ता पहुंचेगा, वहां से उसकी समस्या का समाधान हरहाल में होगा.

नई व्यवस्था में अधीक्षण अभियंता (एसई) प्रमुख भूमिका निभाएंगे. उनके अंतर्गत अधिशासी अभियंता (एक्सईएन), सहायक अभियंता और अवर अभियंता की टीम होगी. इस सिस्टम के तहत अलग-अलग अधीक्षण अभियंता को अलग जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

टेक्निकल और कॉमर्शियल टीम होगी अलग : मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की जनसंपर्क अधिकारी शालिनी यादव ने बताया, वर्तमान में वितरण खंड के इंजीनियर और अन्य कर्मचारी सभी तरह का काम कर रहे हैं. एक अधिकारी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से सम्बन्धित काम के अलावा राजस्व और वसूली सम्बन्धित कार्य करने होते हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति कार्य को करने में तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ नहीं मिलता.

इस समस्या के समाधान के लिये टेक्निकल और कॉमर्शियल टीम को अलग किया जा रहा है. इस नई व्यवस्था में तकनीकी कार्य को तकनीकी रूप से दक्ष और वाणिज्यिक कार्य को वाणिज्यिक टीम संभालेगी, जिससे टीम अपने कार्य में विशेषज्ञता हासिल कर सकेगी और उपभोक्ताओं की बिजली सम्बन्धी समस्याओं का जल्द निस्तारण कर सकेगी. इस कार्यप्रणाली से व्यवस्था को और बेहतर व उपभोक्ता केन्द्रित बनाते हुए जरूरत के मुताबिक मैनपावर की तैनाती की जाएगी.

56 नए क्विक रिस्पॉन्स वाहन होंगे तैनात : पीआरओ शालिनी यादव ने बताया, दीपावली के बाद 56 नए क्विक रिस्पॉन्स वाहन 24 घंटे सातों दिन सेवा के लिए तैनात किए जाएंगे. बड़े शहर, महानगर, मेट्रो सिटीज इस कार्यप्रणाली के तहत ही विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश में मेरठ, बरेली, अलीगढ़ और कानपुर में यह कार्यप्रणाली पहले से लागू है और सफल है. इनसे सीख लेकर ही लखनऊ की कार्यप्रणाली बनाई गई है.

उपभोक्ता अपनी समस्या पहले की तरह 1912 पर दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा जिले में 21 नए हेल्प डेस्क उपभोक्ता की सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं. विभागीय अधिकारियों की टेलीफोन डायरेक्ट्री भी वेबसाइट पर साझा की जा रही है. मध्यांचल डिस्कॉम के विद्युत उपभोक्ताओं को आश्वस्त कराना चाहता है कि इस पुनर्गठन से उन्हें बेहतर सुविधा, समयबद्ध सेवाएं प्राप्त होंगी.

शालिनी यादव ने बताया, इस प्रणाली को देश और दुनिया की सबसे अच्छी विद्युत वितरण कंपनियों ने अपनाया है और अब लखनऊ में भी इसका लाभ उपभाक्ताओं तक पहुंचेगा. पहले यह व्यवस्था दीपावली से पहले लागू करने की तैयारी थी, लेकिन अब त्योहार को देखते हुए अगले माह से इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा. विभिन्न शहरों से उदाहरण लेते हुए यह व्यवस्था लागू की जा रही है. उम्मीद है कि इसका लाभ लखनऊवासियों को जरूर मिलेगा.

यह भी पढ़ें : सीएम योगी बोले- टारगेट अचीव करने वाले अधिकारियों की फील्ड में हो तैनाती, त्योहार पर छापेमारी से बचें

For All Latest Updates

TAGGED:

UP POWER CORPORATIONVERTICAL SYSTEM WILL BE IMPLEMENTEDUP NEWSविद्युत विभाग में वर्टिकल व्यवस्थाUP POWER CORPORATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.