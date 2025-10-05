ETV Bharat / state

लखनऊ में दीपावली बाद विद्युत विभाग में होने जा रहा बड़ा बदलाव, शिकायतों का जल्द होगा समाधान, नहीं चलेगी अधिकारियों की बहानेबाजी

लखनऊ में लागू होने जा रही है वर्टिकल व्यवस्था. ( Photo Credit; Power Corporation )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 5, 2025 at 9:46 PM IST 3 Min Read

लखनऊ : राजधानी में पहली बार दीपावली के बाद विद्युत विभाग में वर्टिकल व्यवस्था लागू की जा रही है. इससे लाखों उपभोक्ताओं का काम चुटकियों में हो जाएगा. अधिकारियों की भी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी. काम को दूसरे अधिकारी की तरफ टालकर ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकेगा. इसका फायदा यह होगा कि जिस जिम्मेदार अधिकारी के पास उपभोक्ता पहुंचेगा, वहां से उसकी समस्या का समाधान हरहाल में होगा. नई व्यवस्था में अधीक्षण अभियंता (एसई) प्रमुख भूमिका निभाएंगे. उनके अंतर्गत अधिशासी अभियंता (एक्सईएन), सहायक अभियंता और अवर अभियंता की टीम होगी. इस सिस्टम के तहत अलग-अलग अधीक्षण अभियंता को अलग जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. टेक्निकल और कॉमर्शियल टीम होगी अलग : मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की जनसंपर्क अधिकारी शालिनी यादव ने बताया, वर्तमान में वितरण खंड के इंजीनियर और अन्य कर्मचारी सभी तरह का काम कर रहे हैं. एक अधिकारी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से सम्बन्धित काम के अलावा राजस्व और वसूली सम्बन्धित कार्य करने होते हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति कार्य को करने में तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ नहीं मिलता. इस समस्या के समाधान के लिये टेक्निकल और कॉमर्शियल टीम को अलग किया जा रहा है. इस नई व्यवस्था में तकनीकी कार्य को तकनीकी रूप से दक्ष और वाणिज्यिक कार्य को वाणिज्यिक टीम संभालेगी, जिससे टीम अपने कार्य में विशेषज्ञता हासिल कर सकेगी और उपभोक्ताओं की बिजली सम्बन्धी समस्याओं का जल्द निस्तारण कर सकेगी. इस कार्यप्रणाली से व्यवस्था को और बेहतर व उपभोक्ता केन्द्रित बनाते हुए जरूरत के मुताबिक मैनपावर की तैनाती की जाएगी.