उन्नाव: जनपद के एक बहुचर्चित हत्या प्रकरण में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा अदालत ने सुनाई है. प्रकरण वर्ष 2004 का है. 26 जुलाई 2004 को चुनावी रंजिश के चलते तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख राननरेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

ब्लॉक प्रमुख को उतारा गया था मौत के घाट: इस वारदात में शामिल आरोपियों में किशोर कुमार यादव पुत्र भीखू, सुनील उर्फ बब्लू पुत्र श्रीपाल (दोनों निवासी पैंथर थाना असोहा, उन्नाव) और छोटू उर्फ वीरभान पुत्र हरिनाम (निवासी गौरा कठरेवा थाना अजगैन, उन्नाव) के नाम सामने आए.

14 सितंबर 2006 को पुलिस ने पेश की थी चार्जशीट: वारदात के बाद थाना अजगैन में तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया. पुलिस ने 4 अगस्त 2004 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आरोप पत्र 14 सितंबर 2006 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.

हत्या के 21 साल बाद परिजनों के मिला न्याय: लगभग 21 वर्ष लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद गुरुवार 14 अगस्त 2025 को एडीजे द्वितीय विशेष एससी/एसटी कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक पर 40,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुराने मामलों की पैरवी: इसमें अभियोजन विभाग के विशेष लोक अभियोजक जगन्नाथ प्रसाद कुशवाहा, विवेचक क्षेत्राधिकारी एसके शुक्ला, पैरोकार कांस्टेबल सन्नी राणा और कोर्ट मोहिर्रर उपनिरीक्षक राजेश यादव की विशेष भूमिका रही. उन्नाव पुलिस ने कहा कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत ऐसे ही पुराने मामलों में भी दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास लगातार जारी रहेगा.

