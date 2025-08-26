रायपुर: छत्तीसगढ़ में पार्टियों के संगठन विस्तार का मामला तेजी से चल रहा है. आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है. भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पर पार्टी विस्तार को लेकर कई तंज भी कर रही है. राजनीति का प्रति उत्तर इसलिए रहा कि कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ में चल रही भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर हमलावर थी. अब जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया तो कांग्रेस पर सवाल उठा रहा है.

कार्यकारिणी के गठन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर: भाजपा नेता कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी संगठन को कब तैयार करेगी. इसके पीछे दो मजबूत तर्क दिए जा रहे हैं. पहले यह की वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कार्यकाल समाप्त हो गया है. उसके बाद भी पार्टी नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नहीं कर पा रही है. वहीं दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बने 2 साल हो गया और पार्टी के कार्यकारिणी का गठन दीपक बैज नहीं कर पाए. इन दो सवालों पर कांग्रेस भाजपा के निशाने पर है. और इसे लेकर के कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने ईटीवी से खास बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी दो नेताओं द्वारा चुने जाने वाली पार्टी नहीं है. जिसमें दो लोग किसी को नेता चुन लेते हैं.

हमारे यहां संगठन विस्तार के लिए घनघोर मंथन होता है और यही वजह है कि कई बार बैठक में कई तरह की बातें भी आ जाती है: दीपक बैज, पीसीसी चीफ

क्यों उठा सवाल: भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय और जाति समीकरण का पूरा सामंजस्य रखा है. दरअसल अब राज्य में चल रही भाजपा की सरकार में कुल 14 मंत्री हो गए हैं. इन 14 मंत्रियों की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा ओबीसी कैटेगरी के 7 मंत्री हैं. दूसरे नंबर पर बात किया जाए तो स्पेशल ट्राइब के 3 मंत्री विष्णु के देव साय कैबिनेट में है. शेड्यूल कास्ट और सामान्य वर्ग से दो-दो मंत्री को शामिल किया गया है.

बीजेपी ने बनाया क्षेत्रीय संतुलन: क्षेत्रीय संतुलन को अगर देखा जाए तो सरगुजा संभाग से अब खुद मुख्यमंत्री विष्णु देव , लक्ष्मी राजवाड़े, राम विचार, श्याम बिहारी जायसवाल और अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल शामिल हो गए हैं. बिलासपुर संभाग की बात किया जाए तो उप मुख्यमंत्री अरुण शाह उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन और ओपी चौधरी शामिल है. दुर्ग संभाग से अब तीन मंत्री हो गए हैं. जिसमें विजय शर्मा, दयाल दास बघेल और गजेंद्र यादव नए नाम के तौर पर जुड़े हैं. रायपुर संभाग की बात करें तो यहां से भी दो मंत्री हो गए हैं. पहले रायपुर संभाग से सिर्फ टंकराम वर्मा एक मंत्री थे अब गुरु खुशवंत साहेब रायपुर से मंत्री बने हैं. बस्तर से एक ही मंत्री हैं जो बीजेपी कैबिनेट में शामिल हैं. क्षेत्रीय संतुलन की बात किया जाए तो इस मामले में बीजेपी कांग्रेस से एक अलग कोना लिए इसलिए भी बैठी है की वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बस्तर डिवीजन से हैं, जो जगदलपुर से आते हैं. वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बस्तर डिवीजन से हैं.

दोनों दलों के नेता बस्तर डिवीजन से: भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी पार्टी को संभालने के लिए राज्य स्तर पर जिनका नेतृत्व दिया, वह दोनों नेता बस्तर डिवीजन से आते हैं. भारतीय जनता पार्टी फिलहाल बस्तर डिवीजन से जिनके नेतृत्व में चल रही है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जीत वाले बस्ते में भरपूर चीज जोड़ रखी है. लेकिन कांग्रेस वाला बस्ता बस्तर से थोड़ा सा खाली इसलिए दिख रहा है कि अभी भी बहुत कुछ काम करने की जरूरत कांग्रेस को है. क्षेत्रीय संतुलन और जातीय समीकरण के इसी पहलू को अब भाजपा अपने बड़े राजनीतिक आधार पर देख रही है. वहीं कांग्रेस 3 साल में अपने को फिर से तैयार कर बीजेपी को मजबूत टक्कर देने की तैयारी में जुट गई है.

दीपक बैज का बीजेपी पर तंज: कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में विस्तार और चल रहे कामकाज और साथ ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस पर किए गए संगठन विस्तार पर चर्चा की गई. इस सवाल पर ईटीवी भारत से बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ''कांग्रेस पार्टी दो नेताओं द्वारा नाम पर हस्ताक्षर करके नेता बना देने वाली पार्टी नहीं है. हमारी पार्टी ब्लॉक से लेकर राज्य तक एक टीम के तहत काम करती है. जिसमें ब्लॉक तहसील जिला कमिश्नरी और उसके बाद राज्य स्तरीय कमेटी तक पहुंचना होत. इसमें जो लोग ब्लॉक में चुने जाते हैं. लोगों से भी राय ली जाती है. तहसील की जिम्मेदारी किसे दी जाए इस पर चर्चा होती है. जिन लोगों को तहसील स्तर का नेता चुना जाता है उन्हीं लोगों से राय ली जाती है. जिला स्तर पर नेतृत्व किन नेताओं को दिया जाए ये तय होता है. यदि उनमें सामंजस्य नहीं होता है तो उसके लिए अलग तरीके की परिपाटी भी बनाई गई है''.

जिले के लोग कमिश्नरी के नेताओं को तय करते हैं और ब्लॉक से लेकर कमिश्नरी तक के सभी नेता प्रांतीय स्तर पर होने वाले नेताओं के चयन में अपनी भूमिका अदा करते हैं. यही वजह है कि अगर कांग्रेस के चयन प्रक्रिया में विवाद की भी स्थिति बन जाती है. क्योंकि लोग अपनी बात रखने को स्वतंत्र हैं. इसलिए कई बार ऐसी स्थिति बनती है .जब किसी नाम पर विभेद भी आता है विरोध भी होता है. क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है कि सबको उनकी बात को रखने की आजादी होती है, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता होती है. हमेशा हम लोग इस परिपाटी को मानकर चलते हैं: दीपक बैज, पीसीसी चीफ

प्रदेश अध्यक्ष ने बताई चयन प्रक्रिया: दीपक बैज ने कहा कि यदि किसी नेता के चयन का काम ब्लॉक तहसील कमिश्नरी या फिर राज्य स्तर पर नहीं हो पता है तो हम इसे दिल्ली लेकर जाते हैं. दिल्ली में इस बात पर चर्चा की जाती है कि संगठन में जिन लोगों को जोड़ना है उनके पक्ष में या उनके विपक्ष में कौन सी बातें हैं. इसमें किसी एक व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं है. वह किसी नेता के नाम पर मुहर लगा दे. भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें दो बड़े नेता हैं और वह जिस कागज पर दस्तक करके जिसका नाम लिख देते हैं वही नेता बन जाता है. भले उसका जनमत या जन आधार ना हो.

बीजेपी ने किया पलटवार: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि ''कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र वाद नहीं वंशवाद की परंपरा चलती है. यह पारिवारिक वंशवाद की एक ऐसी परंपरा है जिससे आज भी कांग्रेस बाहर नहीं निकल पाई. बात नेहरू की हो इंदिरा गांधी की हो राजीव गांधी की हो सोनिया गांधी की हो. यह ऐसे नेता हैं जो जिसे चाहते थे नेता वही बनता था.

सांसद संतोष पांडे ने कसा तंज: बीजेपी सांसद ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी नहीं रही यह कम्युनिस्ट पार्टी बन गई है. संतोष पांडे ने कहा कि ''अगर नेता और उनको जगह देने की बात होती तो गुलाम नबी आजाद जैसे नेता जो इनके लिए पूरा जीवन बिता दिए वह आज कहां हैं. ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति आज क्या है. यदि सोनिया गांधी या गांधी परिवार इसका चयन नहीं करता तो कांग्रेस पार्टी में किस तरह की परिपाटी होती ही नहीं. वंशवाद और मनमानी वाली राजनीति करने के लिए अगर कोई पार्टी पूरे देश में जानी जाती है तो वह सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है''. बीजेपी सांसद ने कहा कि इसलिए दीपक बैज का आरोप निराधार है. सबसे बड़ी बात है कि अपनी इन्हीं परेशानियों से कांग्रेस पूरे देश में कितनी जगह रह गई है इसका अंदाजा स्वयं वह लगाए. पूरे देश में वह सिमट गई है. कितने राज्यों में उनकी सरकार बची है. नेता बनने का जो जिम्मा गांधी परिवार से किया जाता है यही वजह है कि आज पार्टी सिमट कर लगभग खत्म होने की कगार पर है. हमारे यहां यह व्यवस्था नहीं है. भारतीय जनता पार्टी मूल्यों की राजनीति करती है.