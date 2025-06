ETV Bharat / state

29 जून को शुक्र का होगा राशि परिवर्तन, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन, करियर और प्रेम में लगेगी लॉटरी - SHUKRA GOCHAR 2025

एक साल बाद शुक्र की घर वापसी ( File photo )

By ETV Bharat Haryana Team Published : June 23, 2025 at 10:59 PM IST | Updated : June 24, 2025 at 10:24 AM IST 3 Min Read

करनाल: समय-समय पर सभी ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते रहते हैं, जिसका सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है. 29 जून को शुक्र ग्रह वृषभ राशि में गोचर करने जा रहा है. इस गोचर के कारण कई राशियों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे आर्थिक मजबूती प्राप्त होगी और बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे. शुक्र ग्रह 29 जून से 26 जुलाई तक वृषभ राशि में विराजमान रहेगा. इस दौरान कई राशियों की किस्मत चमकने वाली है. विशेष रूप से पांच राशियों को इसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं कि किन राशियों को शुक्र के इस राशि परिवर्तन से लाभ होने वाला है. वृषभ राशि ज्योतिष आचार्य पवन शर्मा के अनुसार, वृषभ राशि के जातकों को शुक्र के इस गोचर से बहुत लाभ मिलेगा. इस राशि के जातकों में आत्मविश्वास और आकर्षण में वृद्धि होगी, जिससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. विवाहित लोगों के रिश्ते और मजबूत होंगे, और परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा. इस राशि के जातक धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. शुक्र के इस गोचर से सूर्य देव की कृपा भी इन पर बनी रहेगी, जिससे रोगों से मुक्ति मिलेगी. सिंह राशि शुक्र के वृषभ राशि में गोचर से सिंह राशि के जातकों को भी खूब लाभ होगा. इस अवधि में उनके व्यवसाय और करियर में तरक्की होगी. वे नया व्यापार शुरू कर सकते हैं और जिस भी कार्य को करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी. बेरोजगार लोगों को नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे, जबकि नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय अनुकूल रहेगा. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और बिगड़े हुए काम बन जाएंगे. कन्या राशि

करनाल: समय-समय पर सभी ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते रहते हैं, जिसका सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है. 29 जून को शुक्र ग्रह वृषभ राशि में गोचर करने जा रहा है. इस गोचर के कारण कई राशियों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे आर्थिक मजबूती प्राप्त होगी और बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे. शुक्र ग्रह 29 जून से 26 जुलाई तक वृषभ राशि में विराजमान रहेगा. इस दौरान कई राशियों की किस्मत चमकने वाली है. विशेष रूप से पांच राशियों को इसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं कि किन राशियों को शुक्र के इस राशि परिवर्तन से लाभ होने वाला है. वृषभ राशि ज्योतिष आचार्य पवन शर्मा के अनुसार, वृषभ राशि के जातकों को शुक्र के इस गोचर से बहुत लाभ मिलेगा. इस राशि के जातकों में आत्मविश्वास और आकर्षण में वृद्धि होगी, जिससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. विवाहित लोगों के रिश्ते और मजबूत होंगे, और परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा. इस राशि के जातक धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. शुक्र के इस गोचर से सूर्य देव की कृपा भी इन पर बनी रहेगी, जिससे रोगों से मुक्ति मिलेगी. सिंह राशि शुक्र के वृषभ राशि में गोचर से सिंह राशि के जातकों को भी खूब लाभ होगा. इस अवधि में उनके व्यवसाय और करियर में तरक्की होगी. वे नया व्यापार शुरू कर सकते हैं और जिस भी कार्य को करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी. बेरोजगार लोगों को नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे, जबकि नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय अनुकूल रहेगा. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और बिगड़े हुए काम बन जाएंगे. कन्या राशि शुक्र के गोचर से कन्या राशि के जातकों को भी लाभ मिलेगा. शुक्र की कृपा से सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी और पारिवारिक झगड़े समाप्त होंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और यात्रा से लाभ होगा. धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, और अटके हुए काम पूरे होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. वृश्चिक राशि शुक्र के राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत चमकेगी. उन्हें हर कार्यों में सफलता मिलेगी. जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे. व्यापार में वृद्धि होगी और आय के नए स्रोत बनेंगे. आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा, जिससे सामाजिक मान-सम्मान में भी वृद्धि होगी. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. मीन राशि शुक्र के वृषभ राशि में गोचर से मीन राशि के जातकों को भी लाभ मिलेगा. व्यापार और कंपनी में वृद्धि होगी. लंबे समय से चले आ रहे कार्यों में सफलता मिलेगी. अविवाहित लोगों के विवाह के योग बनेंगे. इसे भी पढ़ें - योगिनी एकादशी के दिन व्रत करने से बदल जाएगी किस्मत, शारीरिक रोग होंगे दूर, जानें व्रत और पूजा का विधान

Last Updated : June 24, 2025 at 10:24 AM IST