देहरादून के फेमस पर्यटक स्थल रॉबर्स केव में लगा ताला! आपदा ने बदल दी सूरत, मायूस हैं व्यापारी

देहरादून फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है गुच्चूपानी, आपदा से खूबसूरत पर्यटक स्थल रॉबर्स केव हुआ तबाह, ईटीवी भारत पर देखिए ताजा हालात

Robbers Cave
बेहाल रॉबर्स केव! (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 25, 2025 at 9:33 AM IST

6 Min Read
रोहित कुमार सोनी, देहरादून: उत्तराखंड में भले ही मानसून अब कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इस साल मानसून की बौछार ने भारी तबाही मचाई है. इस मानसून सीजन के दौरान बारिश और प्राकृतिक घटनाओं की वजह से उत्तराखंड को हजारों करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है. इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा का असर प्रदेश के पर्यटन कारोबार पर भी पड़ा है.

खासकर देहरादून जिले के पर्यटक स्थलों की बात करें तो मसूरी, सहस्त्रधारा, मालदेवता और गुच्चूपानी में भारी तबाही मची है. जिसमें ब्रिटिश काल से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गुच्चूपानी भी इन दिनों वीरान पड़ा हुआ है. आखिर क्या है गुच्चूपानी की स्थिति? इससे आपको रूबरू करवाते हैं.

देहरादून के फेमस पर्यटक स्थल रॉबर्स केव में लगा ताला! (ETV BHARAT)

देहरादून का फेमस पर्यटक स्थल है गुच्चू पानी: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के घंटाघर से महज 5 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गुच्चूपानी हमेशा से ही पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है. क्योंकि, यह पर्यटक स्थल ब्रिटिश काल से ही रॉबर्स केव के रूप में जानी जाती रही है. जहां पर एक प्राकृतिक गुफा है और जलधारा बहती है.

Robbers Cave
गुच्चूपानी का एंट्री गेट (फोटो- ETV Bharat)

ऐसे में इस प्राकृतिक गुफा के सौंदर्य को निहारने, जलधारा में नहाने, झरने का लुत्फ उठाने के लिए हर साल लाखों की संख्या में सैलानी यहां पहुंचते हैं, लेकिन यह पर्यटक स्थल 16 सितंबर से पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. जिसके चलते अब स्थानीय दुकानदार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं.

क्यों फेमस है गुच्चूपानी या रॉबर्स केव?

देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित गुच्चूपानी को रॉबर्स केव भी कहा जाता है. जो करीब 600 मीटर लंबी एक प्राकृतिक नदी गुफा है. यहां एक नदी बहती है, जिससे पर्यटकों को गुफा के अंदर पानी में चलने का अनूठा अनुभव मिलता है. रॉबर्स केव के नाम के पीछे भी रोचक कहानी है. इस गुफा का इस्तेमाल लुटेरे 1800 के दशक में ब्रिटिश पुलिस से छिपने और अपनी लूट छिपाने के लिए करते थे. जिसकी वजह से इसे रॉबर्स केव यानी लुटेरों की गुफा कहा जाता है.

16 सितंबर को आई थी आपदा: दरअसल, 16 सितंबर को देहरादून में अतिवृष्टि हुई. जिससे आई आपदा का असर रॉबर्स केव पर भी पड़ा है. क्योंकि, आपदा की वजह से रॉबर्स केव के दोनों तरफ बनी दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई है. साथ ही चारों तरफ बड़े-बड़े बोल्डर्स और मलबा बिखर पड़ा है. यानी आपदा की वजह से गुच्चूपानी पर्यटक स्थल का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है.

Robbers Cave
गुच्चूपानी का हाल (फोटो- ETV Bharat)

इतना ही नहीं इस आपदा की वजह से गुच्चूपानी के प्राकृतिक गुफा की ओर जाने वाला मार्ग भी दो जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है. जिसके चलते जिला पर्यटन विभाग की ओर से इस पर्यटक स्थल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया. ताकि, कोई भी पर्यटक अंदर न जा सके. इसके अलावा प्राकृतिक गुफा के बीच से बह रही जलधारा का बहाव भी काफी तेज है.

दुकानदारों का व्यापार ठप: आपदा की वजह से गुच्चूपानी पर्यटक स्थल को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है. जिसके चलते आसपास मौजूद दुकानदारों का व्यापार भी ठप हो गया है. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि इस आपदा की वजह से न सिर्फ गुच्चूपानी का स्वरूप बदल गया है. बल्कि, उनके सामानों को भी काफी अधिक क्षति हुई है.

Robbers Cave
गुच्चूपानी में मलबा (फोटो- ETV Bharat)

दुकानदार अब सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनकी सहायता की जाए. साथ ही पर्यटक स्थल के दरवाजे को पर्यटकों को लिए फिर से खोल दिया जाए. क्योंकि, उनकी रोजी-रोटी पर्यटकों की वजह से ही चलती है, लेकिन अब जब पर्यटकों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है. जिससे उनका व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया है.

इतना ही नहीं दुकानदारों ने अपनी समस्याओं को रखते हुए कहा कि जिला पर्यटन विभाग की ओर से उन्हें जो दुकान एलॉट किया गया है, उसके किराए में हर साल 10 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन इस साल मानसून सीजन से ही उनका व्यापार पूरी तरह से बंद चल रहा है. जिसके चलते वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगले 6 महीने उनके दुकान के किराए को माफ किया जाए. क्योंकि, इस साल उनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है.

Robbers Cave
पर्यटक स्थल रॉबर्स केव की बदली सूरत (फोटो- ETV Bharat)

पहली बार गुच्चूपानी पर्यटक स्थल में देखी इतनी बड़ी आपदा: एक दुकानदार ने ईटीवी भारत पर कहा कि वो पिछले 25 से ज्यादा सालों से यहां दुकान चला रहे हैं, लेकिन पहली बार गुच्चूपानी पर्यटक स्थल में इतनी बड़ी आपदा आई है. इस आपदा के चलते उनके दुकान का तमाम सामान भी बह गया है.

वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए स्थानीय पार्षद सागर लांबा ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा की वजह से गुच्चूपानी पर्यटक स्थल को करीब 70 फीसदी नुकसान हुआ है. इस आपदा की वजह से जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दुकानदारों के सामानों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. साथ ही 16 सितंबर को जब यहां आपदा आई, उस दौरान वो और स्थानीय दुकानदार यहां पहुंच गए थे.

Robbers Cave
गुच्चूपानी में नदी ने पहुंचाया भारी नुकसान (फोटो- ETV Bharat)

इसके साथ ही जिला पर्यटन अधिकारी भी दिन के समय यहां पहुंच गए थे. उन्होंने इस पर्यटक स्थल को जल्द से जल्द व्यवस्थित करने की बात कही थी. साथ ही कहा कि हर साल मानसून सीजन के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है, लेकिन पहली बार काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है.

TAGGED:

GUCCHUPANI ROBBERS CAVEDEHRADUN CLOUDBURST DISASTERदेहरादून गुच्चूपानी में नुकसानरॉबर्स केव पर्यटक स्थलDEHRADUN ROBBERS CAVE

