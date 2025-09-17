ETV Bharat / state

गोलगप्पे के ठेले को सरकाने को कहा तो की आत्महत्या की कोशिश, जानें पूरा मामला

खेड़ली में यातायात सुगम बनाने आए नगर पालिका कर्मचारी के हाथ पांव फूल गए, जब बिफरे ठेले संचालक ने आत्महत्या की कोशिश की.

Kherli Police Station, Alwar
खेड़ली थाना, अलवर (ETV Bharat Alwar)
अलवर: जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र में एसबीआई बैंक के पास बुधवार सुबह ठेला संचालक ने आत्महत्या की कोशिश की. इससे हड़कंप मच गया. हालांकि, वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया. घटना की सूचना नगरपालिका कर्मियों ने थाना पुलिस को दी. पुलिस ने और ठेला संचालक को हिरासत में ले लिया. घटना के दौरान नगरपालिका कर्मी कस्बे में यातायात व्यवस्था सुगम रखने को ठेलों को व्यवस्थित करा रहे थे.

ठेले को सरकाने की बात पर बिफरे: नगरपालिका कर्मी मोहित ने बताया कि बुधवार सुबह बाजार में ठेले व्यवस्थित कराने पहुंचे थे. तभी एक व्यक्ति से उसके गोलगप्पे के ठेले को थोड़ा सरकाने को कहा तो वह बिफर गया. उसने पालिकाकर्मियों पर दबाव बनाने के लिए आत्महत्या की धमकी दी. पालिका कर्मी को फंसाने के लिए चिल्लाने लगा और आत्महत्या की कोशिश की. गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने बचा लिया. थाने में रिपोर्ट दी. पुलिस ने कहा कि व्यक्ति को थाने ले आए हैं और उससे पूछताछ की जा रही है.

ठेला संचालकों का कहना है कि पहले सभी ठेले गुड़ मंडी की तरफ लगते थे. यातायात सुधार के कारण एसबीआई की तरफ लगाए जाने लगा. स्थायी जगह बदलने से उनकी बिक्री घट गई. बुधवार सुबह पालिका कर्मियों ने आकर उस जगह को भी बदलने की कोशिश की. इससे ठेला संचालक परेशान हैं.

